El próximo mes empezará una nueva edición de Alimentarte, un evento culinario que busca apoyar la economía del sector gastronómico y posicionar a Colombia internacionalmente.



Este año se hará en seis ciudades del país y las reservas se podrán hacer por la página web de Atrápalo. Harán presencia un total de doce chefs, de los cuales ocho son internacionales.



Entre esos, hay siete estrellas Michelin, dos que han aparecido en la lista de Best Chef Award, el mejor puesto de 50 Best del 2019 y 12 del listado 50 Best LATAM.



El evento se realizará gracias a la alianza de Alimentarte con Davivienda y la Fundación Corazón Verde. Los fondos recaudados en esta edición serán para programas de esta fundación y para ayudar a familias víctimas del conflicto.



Veinte restaurantes tendrán a su chef anfitrión y a uno de los invitados listos para ofrecer un menú a los que participen. Esta vez usarán productos de la región del Amazonas.



No solo estarán cocineros internacionales, también habrán de Bogotá, Pasto, Barichara y Mocoa. Desde ya se pueden hacer las reservaciones por un precio de entre 200 mil y 250 mil en las ciudades disponibles. En Bogotá irá de 300 mil a 350 mil pesos.



Algunos de los chefs que participarán son los españoles Martina Puigvert, Lucia Freitas y Llorenc Sagarra. Así como también Ricardo Chaneton de Venezuela, Franco Pepe de Italia, Maksut Askar de Turquía, entre otros.



Otros eventos de gastronomía

En la misma semana que Alimentarte, Bogotá recibirá el Foro Gastronómico Internacional el 13 y el 14 de julio. El evento tendrá charlas sobre gastronomía, invitados especiales de todo el mundo, conversatorios y discusiones sobre las tendencias culinarias actuales.



El foro no será solamente para expertos o académicos del área. También hay demostraciones para fanáticos e interesados con poca experiencia. Se realizará en el Cubo de Colsubsidio y estará abierto al público entre las 8:00 am y las 6:00 pm. Para entrar hay que inscribirse en la página web del foro Alimentarte.

