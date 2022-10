"Me gustaría vivir como una persona normal. Ese fue siempre mi pensamiento, que si obtengo suficiente dinero, podré vivir como una persona normal, pero ya ni siquiera sé qué es eso". Antonio Bourdain.

Hace unos días compartí en redes sociales unas imágenes que muestran cuántos cocineros y camareros de todo el mundo tienen que comer durante la jornada laboral. Escondidos, sentados en el suelo, en cajones o incómodos en la cocina.

En conclusión, en espacios donde hay mesas y sillas que en la mayoría de los casos están desocupadas ya que los horarios para comer son diferentes a los de los clientes.

Pero tienen que comer como animales. Una violación de la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores. Lo preocupante es que se ha normalizado y para muchos es lo habitual. No. No es normal y no está bien. Deja de romantizar las malas e inadecuadas condiciones de trabajo.

Sin entrar en detalles, recibí al menos 500 comentarios de empleados de la industria, en diferentes países, contándome cómo viven esto en los restaurantes donde trabajan. La mayoría fueron quejas y denuncias que les han hecho perder el amor por la profesión.

Por otro lado, también, aunque pocos, hubo quien narró que la hora de la comida es un momento para compartir en mesas o en un espacio adecuado. Como debería ser. Aclaro que también me han dicho que hay comensales que se quejan porque los empleados usan las mesas y/o baños de los clientes. sin palabras

El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y este es uno de los temas que afecta a la industria gastronómica y del que no se habla mucho. La vida glamorosa de los chefs que vemos en los medios y películas tiene mucha ficción. La presión, las exigencias y la disciplina que requiere esta profesión conducen a graves dolencias mentales y físicas.

Los altos niveles de estrés, los horarios, el ambiente hostil, la clientela insoportable, las pocas horas de descanso, las inadecuadas condiciones de trabajo, el maltrato, el bullying, los bajos salarios, la presión, el acoso, más el desgaste físico. de pararse por largas jornadas, hacen de este uno de los sectores con mayor número de problemas de salud mental. Lamentable crisis que está destrozando y acabando con vidas y familias.

La depresión, la ansiedad, el mal humor, la decepción, el alcoholismo, la drogadicción, la tristeza, el cansancio físico y mental son algunos de los síntomas más comunes.

Estas palabras son un llamado de atención urgente y una alerta para dar visibilidad a esta grave situación. Están dirigidos a empresarios, propietarios, gerentes, asociaciones de restaurantes que se encargan de la vigilancia y regulación y clientes. Tenemos que actuar ahora. Si el recurso humano se está enfermando, el eje del sector. Se requieren normas y leyes para proteger a los empleados, garantizar sus derechos básicos y fundamentales y brindar un ambiente de trabajo digno a quienes nos alimentan con amor, pasión y dedicación. Es la cara oscura y desconocida de una importante y próspera industria. Buena ganancia?