La freidora de aire, conocida en inglés como air fryer, es uno de los electrodomésticos que resulta indispensable en la cocina para algunas familias. Su diseño es práctico y ofrece varias funciones para preparar alimentos sin tener que seguir innumerables pasos de recetas.



No obstante, todo no se puede cocinar en la freidora, pues hay algunas comidas y sustancias que podrían dañarla.

¿Qué no se puede hacer en la air fryer?

Muchas de las siguientes recomendaciones, que reseña el portal especializado ‘Nutrifryer’, están plasmadas en los manuales de uso. Por tanto, tómese el tiempo de ojearlas y evitar líos después con la freidora.



No usar líquidos: no debe introducir a la canasta caldos, guisos, sopas u otro tipo de sustancia. Tampoco se aconseja usar aceite; con una brocha puede rociar un poco, muy poco, si lo prefiere directamente en la comida.



(Le recomendamos: Recetas gourmet fáciles para hacer en 'airfyer').

Se aconseja leer el manual de uso antes de iniciar las preparaciones. Foto: iStock

No poner queso directo: este se pega a la canasta y hará que la limpieza después sea algo tediosa. Si desea freír un alimento que contenga queso, lo puede hacer, pero mejor curva la canasta con papel para hornear.



No freír verduras suaves: según ‘Nutrifryer’, hojas de lechuga o espinaca no se pueden poner en la máquina porque la cocción las dañaría.



No freír alimentos que requieran otro tipo de cocción: el electrodoméstico no está hecho para que usted introduzca pasta, arroz o carnes que necesitan cocinarse con otros métodos, como a fuego. Recuerde que la freidora busca freír la comida a partir del calor.



(Además: Cómo limpiar su freidora de aire y sacarle la mugre más difícil).

¿Qué sí se puede hacer en la air fryer?

Como su nombre lo indica, en este aparato se preparan fritos: papas a la francesa, carnes rostizadas, carnes fritas, chips, entre muchos otros. Igualmente, la puede utilizar como horno para hacer pizza, palitos de queso, galletas y más, siempre y cuando acuda a papel para hornear con el fin de cubrir la canasta.

El aparato está enfocado en freír u hornear alimentos. Foto: iStock

‘Nutrifryer’ destaca que el electrodoméstico puede reemplazar el “sartén, el horno eléctrico, el microondas, la parrilla, el tostador”. Solo debe pensar muy bien en cuál adquiere -hay unas de distintas especificaciones y capacidades- y aprender a utilizarla para hacer ‘magia’ con sus platos.

Tendencias EL TIEMPO