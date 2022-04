Las freidoras de aire han tomado gran popularidad en los últimos años porque son una forma rápida y fácil de cocinar, sobre todo, para aquellos a quienes no les apasiona la gastronomía.



Papas fritas, chicharrones, patacones y cualquier cantidad de frituras y preparaciones asadas puede conseguir con una air fryer. ¿Lo mejor? Utilizando poco o nada de aceite, dependiendo la olla y la cocción.

Aunque estos electrodomésticos facilitan la preparación de los alimentos, su uso no se reduce a introducir la comida y dejar que la freidora haga su 'magia', se deben tener en cuenta ciertas técnicas y trucos para que sus platos sean de calidad y deliciosos.

Estos son los errores frecuentes que puede estar cometiendo al momento de usar su freidora de aire o air fryer.



Usar demasiado o poco aceite: es importante que conozca su olla y lea el manual de uso, pues allí encontrará una guía sobre la cantidad de aceite que puede usar y en qué preparaciones.



Llenar la canasta de comida evita que el aire caliente fluya homogéneamente por la olla. Foto: iStock

Aunque es un producto que promete cocinar solo con la grasa de los alimentos, algunas preparaciones requieren de una cucharada de aceite, entre otras cosas, porque esta sustancia ayuda a que la fritura se dore y quede crocante. Eso sí, no agregue más de una cucharada de aceite.



Llenar demasiado la canasta: las freidoras de aire vienen de diferentes capacidades, desde uno hasta los cinco litros, medida que determinará la cantidad de alimento que se puede agregar a la canasta. Llenar demasiado la freidora hará que algunos alimentos queden blandos o quemados.



Recuerde que esta olla cocina con aire, por lo tanto, necesita el espacio necesario para que el calor se desplace por toda la canasta y que los alimentos queden en su punto. Por ejemplo, revise que a los lados de la preparación queden al menos 5 pulgadas de espacio.



No precalentar la air fryer: para cocinar de forma mas óptima, es importante que precaliente la olla antes de introducir los alimentos. La temperatura que debe usar es la misma que requiere su preparación y deberá hacerlo durante cinco minutos.

El air fryer ha resultado una herramienta importante para cocinar incluso vegetales. Foto: iStock

No limpiar la olla con frecuencia: si usted utiliza la air fryer sin limpiarla puede contaminar los alimentos, de allí la importancia de asear la freidora después de cada preparación, como con cualquier otro implemento de cocina.



Lave con cuidado cada una de las partes extraíbles y use un paño húmeno para quitar los residuos que puedan quedar en la superficie de la olla. Tenga presente que la limpieza se realiza cuando la freidora está fría.



No secar los alimentos: el director ejecutivo de America's Test Kitchen, Dan Zuccarello, recomienda secar los alimentos antes de ponerlos dentro de la freidora, pues esto asegura una cocción más rápida y dorada.



"Lo mejor es asegurarse de que la carne y las verduras quedan bien secas, utilizando papel de cocina, antes de meterlas en la freidora", explicó a 'Business Insider'.



En este sentido, no es recomendable agregar papillas o salsas porque las puede drenar la olla. Tenga siempre en mente que se trata de una olla que solo fríe, asa y hornea.

Las freidoras no solamente se utilizan para hacer frituras, también pueden hornear, dorar, asar y hasta recalentar comida. Foto: iStock

Hacer solo frituras: esta olla tiene la ventaja de que también funciona como horno. Por lo tanto, procure usarla para recalentar su comida o hacer pequeños asados, panes o tortas.



No revisar la preparación ni mover los alimentos: cada marca es diferente, por eso es relevante que, aunque una receta le indique un tiempo determinado de cocción, usted revise a mitad de camino cómo avanza su preparación.



Asimismo, es importante que voltee las carnes y mueva las verduras para garantizar una cocción uniforme y de calidad.

