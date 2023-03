Lo llaman E-120. No es un número encriptado, ni una contraseña cibernética. Tampoco es un misil norcoreano, ni una clave para acceder a una cuenta en Suiza. No. E-120 es un aditivo alimentario, digerido por muchas personas en el mundo.

Usted probablemente es una de ellas. Y eso significa que ha comido un insecto machacado, una cochinilla, del que se consigue el “rojo cochinilla”, un tono carmesí. Viene en helados, yogures, gomitas, mermeladas. Y no solo ha pasado por miles de gargantas; también se ha quedado en la superficie de la boca porque es uno de los más usados en la cosmética labial. Las cochinillas provienen de Suramérica, donde viven sobre todo en cactus. Y le dan color a la comida por todo el mundo.

La cochinilla ha venido dándole color a muchos productos de la industria alimenticia durante años. Foto: Istock Images

Un nuevo insecto se suma a la lista aprobada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: el escarabajo de estiércol. Se caracteriza por formar bolas –a veces hasta del triple de su tamaño– con excrementos de animales. Las esconden en sus nidos subterráneos y allí depositan sus huevos. Ahora sus larvas se comerán en las barras de cereales, las pastas, imitaciones de carnes y productos de panadería. Son bajas en grasas y ricas en proteínas. Aunque lo más habitual es comerlas en barritas, también se pueden ingerir directamente: son crujientes y saben a nuez.



Cuentan, pues, con luz verde para el consumo humano en Europa, como uno de los llamados “nuevos alimentos”. Otros tres se les habían adelantado.



El gusano de la harina fue el primero que contó con luz verde en el continente. Se puede consumir entero y disecado, como un aperitivo o como ingrediente de otros productos.



La langosta migratoria no es propiamente la langosta que disfrutan las personas con gran poder adquisitivo, sino una especie de saltamontes con sabor a maní. Se comercializa desde 2021 y se puede comprar congelada, seca o en polvo.



Y el grillo doméstico está en el mercado desde hace un año. Se encuentra seco, congelado o en polvo para la preparación de otros alimentos, como galletas, pastas y productos proteicos.



No todo es color de rosa. Desde la Autoridad europea advierten que pueden producir reacciones alérgicas en algunas personas (sobre todo quienes las sufren por los crustáceos y los ácaros del polvo) y que los complementos alimenticios con polvo de las larvas del escarabajo de estiércol no deben ser consumido por menores de 18 años.



¡Salud!

Casi nadie en Europa sabe que come insectos. Muchos dirán que son cosas de chinos. Pero no es así. Se lo preguntaron a un grupo de españoles, en una muestra estadística realizada por la Universitat Oberta de Catalunya. Más del 80 % dijo que nunca los había consumido. Sí lo ha hecho, pero lo ignora. Los encuestados precisaron que la razón para no comérlos es que les producen asco.



Seguramente, ya metidos en esto, usted tampoco sabe qué es la entomofagia. Es ni más ni menos el nombre con que se denomina el consumo de insectos como alimento. Detrás se encuentran cientos de investigadores, cuyos trabajos demuestran que el consumo de insectos es altamente saludable. Por ejemplo, para la salud intestinal, pues evita la inflamación.



Y el asunto ha ido más lejos. Hasta la propia FAO. Desde ese organismo internacional se dice que ingerir insectos tiene, además, repercusiones en la sostenibilidad del planeta. Argumenta que es una alternativa válida ante el agotamiento de los recursos naturales, “el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”. Pues sí: si hay algo que abunda son los insectos, tan molestos en algunas ocasiones, pero tan ricos en proteínas, según los estudios científicos. Su crianza, además, necesita poca agua y poco espacio.

En camino a la comercialización

La comercialización de insectos comestibles se ha convertido en una puerta abierta para los emprendedores. En España, hay tiendas donde se venden. Desde grillos hasta gusanos. El proceso previo, y que produce menos asco, consiste en procesarlos en productos de alto consumo como barras energéticas, galletas o pasabocas.



Arseniy Olkhovskie, un emprendedor en la materia, expresó al diario ABC, que en “España no tenemos ni cultura ni tradición y los clientes vienen por curiosidad y pocos se han planteado incluirlos en su dieta habitual”. Pero señala que los jóvenes están más abiertos a su consumo directo.



En la actualidad, casi dos mil especies de insectos se consumen en el mundo y llegan a la boca de más de dos millones de personas; la mayoría, asiáticas.

En Europa el insecto comestible es prácticamente un desconocido, y los europeos que llegan a Colombia se sorprenden cuando les ofrecen hormigas culonas, “un bicho que allí se come, tostado y salado”, dice uno ellos. Y últimamente, en Bogotá, el mojojoy, un poderoso gusano amazónico, incluso ha hecho su aparición en cartas de sitios como El Chato, Leo y Açai.



La demanda aumenta. Los insectos, medio agazapados, están hasta en las hamburguesas. Bienvenidos a la entomofagia.

