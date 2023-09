En Cartagena se come bien, muy bien. De eso no hay duda. Y no solamente en la ciudad vieja o en algunos de esos rincones de Getsemaní que han ido ganando fama por la puesta en escena del lugar y las bondades de la carta. También en Bocagrande, en medio de los locales de hamburguesas, pizzas y bandejas paisas, brillan algunas joyas a las que vale la pena ponerles atención.

Uno de mis favoritos es Boka, que en realidad no es un restaurante sino una suma de restaurantes. Me explico: al tradicional M Cocina de Mónica Espinosa, uno de los lugares en donde se puede probar la mejor cocina árabe de Cartagena, le nacieron varios hermanos –entre ellos Boka, Meat, Zona 6 y Milano– que en la pandemia decidieron construir una terraza común y permitir que los visitantes eligieran platos de cualquiera de las cartas.



Y como la propuesta tuvo tan buena acogida, se quedó. Es decir que en una misma mesa se puede pedir, por ejemplo, el pulpo al olivo de Boka, el arroz con lentejas de M Cocina, el curioso tiradito de lomo acevichado de Meat y un maki cabello de ángel de Zona 6. Sin enredos.

En Boka, que tiene acento mediterráneo, he probado pescados y arroces maravillosos. Recuerdo con antojo ese róbalo sobre arroz encocado con una salsa a base de bisquet de mariscos y menta, o la paella de chicharrón y costillitas de cerdo que llega al centro de la mesa, para compartir en compañía de un buen tinto… y hay que decir que allí tienen una selección maravillosa.



Carnívoro como soy, me muero por un buen steak a la pimienta, pero debo decir que no es tan fácil encontrar uno que de verdad merezca aplauso. De eso hablaba en la mesa de M Cocina, mientras daba cuenta de un babaganoush del otro mundo, lentamente, saboreando cada bocado, cuando me desafiaron a probar el que sale de la generosa parrilla de Meat. Tenían razón: es de campeonato. Volvería a pedirlo mil veces.



(Además: Un viaje por el atlas mundial del whisky).

Ahí les dejo esta recomendación –Boka, M Cocina, Meat…– para que no teman ir a Bocagrande en la próxima visita a Cartagena. Además, algunas noches hay música en vivo. He disfrutado de las notas de un buen trío de son cubano mientras los antojos buscan un destino para aterrizar: el libanés, el español, el italiano… todos maravillosos.

Dónde queda Boka

Boka

Calle 6 # 3 – 24

Tel: 300-2395658

Bocagrande – Cartagena

SANCHO

CRÍTICO GASTRONÓMICO

PARA EL TIEMPO

elcalderodesancho@yahoo.com