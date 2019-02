¡A cocinar! / El Condimentario

Pregunté en Facebook ¿Cuál es su propósito gastronómico para 2019? La respuesta común y llena de entusiasmo, cómo sucede con las buenas intenciones de principio de año, fue: cocinar. Lo cierto es que hoy comemos más y cocinamos menos.



Dice el escritor y periodista Michael Pollan –quien vino al Hay Festival de Cartagena–, que paradójicamente mientras más nos alejamos de la cocina de nuestra casa, porque nos alimentamos con comida industrializada y de restaurantes, más tiempo estamos dedicando a pensar y a hablar de comida. Gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, quienes nos antojan con notas, fotos, programas, recetas y videos culinarios, porque la cocina está de moda.

Sabemos los nombres de los grandes chefs y de los restaurantes más premiados, de cuáles son los mejores ingredientes y los viajes de vacaciones son pensados alrededor de la buena mesa. He estado en casas con magníficas cavas de vinos y licores, con los últimos electrodomésticos y 'gadgets', envidiables cuchillos y montones de libros de recetas.... Pero son casas en las que jamás han prendido el horno. Curioso, ¿no?



La realidad es que los tiempos han cambiado, incluidos los roles en los hogares. Las parejas trabajan, hay stress, el tráfico es difícil, hay más vida social, los padres son responsables por igual de la crianza y comparten responsabilidades. Y entre tanto agite, no queda tiempo y sí mucho cansancio para llegar a mimar con comida recién preparada. El domicilio es el rey. Crecí en una familia que giraba en torno a la comida.

Recuerdo que era mágico sentarme en la mesa blanca con sillas naranja de la cocina, a ver a mi mamá picando, mezclando, oliendo y probando sus creaciones y pócimas. Ah tiempos aquellos. Las futuras generaciones tendrán otras memorias, sabores y nostalgias, pero que chévere sería poder dejarles sembrada una semilla e inquietud para que se animen a preparar y saborear platos caseros.



Cocinar es una terapia, ayuda a desconectarse, a pensar en cosas amables positivas y divertidas. Y mejor aún si es para consentir a la familia, a la pareja, a nosotros mismos y a los amigos. Es un infinito placer ver a quienes amas comiéndose algo que hiciste con tus manos.



No dejemos extinguir la cocina casera preparada por nosotros. Es el momento de recuperar la tradición y disfrutar de ese enorme gusto para que no se quede en un simple y optimista propósito. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo lograrlo Propongo: comenzar preparando mínimo un plato al mes como meta y que implique prender la estufa y/o el horno, picar ingredientes, abrir el vino favorito, tener una rica receta (comparto las mías en IG @MargaritaBernal), e invitar a un grupo de amigos y familia a cocinar juntos. Hacer de esto un hábito, un rico plan.



No hay que ser experto, pero si hay que ponerle ganas y mucho cariño. ¿Se animan?

Buen provecho.



De Postre. Increíble noticia para la gastronomía y para la cuidad: del 7 al 11 de noviembre se llevará a cabo ‘Madrid Fusión Bogotá’. Gran logro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bravo.

MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO@MargaritaBernal