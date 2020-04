'50 Best': No habrá 50 Mejores Restaurantes del Mundo este año

Un año atrás la publicación del listado de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo (The World’s 50 Best Restaurants) sorprendía con sus nuevas reglas. Identificado como una guía de prestigio para comensales y viajeros que buscaban experiencias de comida sobresalientes, había decidido, por ejemplo, no permitir que un restaurante ubicado en el número uno repitiera su reinado como sí lo hicieron antes elBulli, Noma o El Celler de Can Roca.

Esto le dio paso a Mirazur, restaurante del argentino Mauro Colagreco en Menton (Francia) para comenzar un reinado de un año que prometía muchas cosas, menos el cierre que tuvieron que afrontar, cerrando uno tras otro, como castillos de naipes, los restaurantes presentes en la lista, debido a la pandemia de covid-19.



Colagreco cerró su encumbrado restaurante poco antes de que en Francia se ordenara el cierre de estos establecimientos, hace dos semanas. La alternativa no ha sido diferente para otros de los mencionados en la lista en otros países del mundo.

El único restaurante que figuraba por Colombia en la lista mundial (cabe recordar que hay una latinoamericana aparte), Leo, anunció su cierre en vísperas del simulacro de cuarentena, hace casi dos semanas.



Con los restaurantes de casi todo el mundo en esta condición o a media marcha donde no hay cuarentenas estrictas y sin posibilidad de que los gourmands viajen de un país a otro despreocupadamente, en busca de placeres del paladar, en el 2020 las prioridades son otras.

Y la lista, que a lo largo de su historia también se había convertido en una representación del glamour y del estrellato en materia de alta cocina mundial, ha tomado la drástica decisión de no publicar el listado del 2020 y no realizar su ceremonia de gala, la que en otros años convocó a las personalidades más importantes del sector gastronómico.



La ceremonia se había fijado para el 2 de junio en Amberes, Flandes, norte de Bélgica. En consideración con la situación mundial, se pospuso hasta el 2021, “si las circunstancias lo permiten”, según el comunicado publicado por la organización de los ‘50 Best’. De paso, confirmó que “su lista anual no se lanzará este año en un formato clasificado”.



“Este año, 50 Best centrará sus recursos en apoyar, conectar y unir a la comunidad gastronómica mundial. Utilizará su plataforma y red global para diseñar y promover iniciativas significativas que refuercen el sector de restaurantes”, añadió el texto.

“Haremos todos nuestros esfuerzos para ayudar al sector de restaurantes a luchar por su futuro, así como para ayudar en el trabajo que los principales chefs y restauradores están haciendo para colaborar a otros”, dijo William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best Restaurants.



La organización entonces buscará medidas para ayudar a la recuperación del sector, observar eventos digitales innovadores para su programa y eventos, “buscará reunir a su comunidad de chefs y restaurantes de alto perfil, socios de marca y líderes en gastronomía, así como a medios de comunicación enfocados en alimentos para compartir ideas frescas y mejores prácticas”.



“Hoy nos comprometemos a que, aunque este año no se celebren los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, actuaremos para apoyar y defender los restaurantes hoy y en el futuro. Pedimos a la comunidad que se una a nosotros en las iniciativas que tomarán el lugar de nuestro programa de eventos planeado en Amberes este año”, agregó Drew.

