50 Best: ¡El Chato, de Bogotá, es el segundo restaurante de América Latina!

São Paulo fue esta vez la sede de la ceremonia de gala máxima de los cocineros latinoamericanos. Y fue allí donde se vivió un momento de suspenso cuando el conteo regresivo de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina ya había revelado la mayoría de sus restaurantes y solo quedaban dos: Maido, de Lima, y El Chato, de Bogotá.

Por primera vez en la historia de esta premiación Latinoaméricana, antes de decir cual de los dos restaurantes ocuparía el primer lugar, hicieron que los chefs de ambos subieran al escenario central del Copacabana Palace y recibieran el trofeo al mejor restaurante de su país, respectivamente.

La expectativa se alargó aún más, cuando se presentó al representante de San Pellegrino, la marca patrocinadora oficial, encargado de entregar el máximo trofeo de esta ceremonia.



Y finalmente, el número uno del prestigioso listado recayó en Maido, de Lima, que en ocasiones anteriores había ocupado ya el top del listado.



Por otra parte, El Chato alcanzó una instancia que era difícil de soñar hasta hoy; el número 2, a un paso de la cima. Por lo mismo, haber llegado hasta allí se siente casi como si fuera el primero. En el conteo, restaurantes que han ocupado el primer puesto estaban esta vez en el top 10, por debajo del establecimiento bogotano dirigido por el chef Álvaro Clavijo.

Este ha sido uno de los años más exitosos de Clavijo y su restaurante, porque en la lista mundial ocupa el lugar número 33 del mundo.



Mientras que en otro listado, otorgado por otra academia, el de Best Chefs Awards, ubica al bogotano forjado en cocinas de Europa, y que ahora trabaja con ingredientes locales en su lugar de Chapinero, en la posición número 34 del mundo.



El año pasado, El Chato había llegado al top 5, pero haber estado ad portas de llevarse el máximo trofeo es un gran logro y motivo de celebración para la gastronomía hecha en Colombia.

Una larga antesala

La antesala ha durado varias semanas. Primero con el nombramiento de Janaina Rueda como mejor chef de América Latina, un premio destinado a mujeres al frente de las cocinas de restaurantes. Después con el galardón al ícono de la cocina que es Dolli Irigoyen, más adelante se dio a conocer la lista del 51 al 100, que sería la lista extendida de los restaurantes que estarían cerca de integrar la selecta reunión de los '50 Best' del continente.

A medida que se acercaba el momento, cocineros de diferentes latitudes del continente, entre estos varios colombianos, legaron a São Paulo, para estar presentes en actividades como las charlas de reflexión en torno a los movimientos que surgen en torno a la gastronomía.

Y a medida que se acercaba la ceremonia, la expectativa sobre el lugar que ocuparán los restaurantes crecía. Durante la gala se anunció que Central, que venía ostentando la primera posición tanto en la lista latinoamericana del año pasado como del listado mundial, será no elegible de ahora en adelante. La razón: Aquel restaurante que llega al primer lugar mundial, entra a una selección llamada The Best of The Best y deja de ser elegible en las listas regionales de '50 Best', incluida esta. Así, que se creó una expectativa, ya no de si el restaurante limeño podría mantenerse, sino sobre quién ocuparía el primer lugar, ahora que ya no está.

Por otro lado, en Colombia los ojos estaban puestos en los lugares que alcanzarn El Chato, Leo y Celele, entre otros restayrantes del país, y que completarían un listado en el que ya están (en las posiciones de la lista extendida, del 51 al 100) lugares como Mesa Franca (74), Manuel (77), Salvo Patria (80), Sambombi Bistró (89), Harry Sasson (98) y Oda (99).

El conteo se lee de forma regresiva, del número 50 al primero. Así que se mantiene el suspenso hasta el final. Los premios especiales se van mencionando en diferentes momentos y también hay premio al mejor restaurante de cada país clasificado.

El nuevo conteo de los Latin America's 50 Best 2023

La ceremonia en el Copacabana Palace, en la ciudad brasileña, comenzó con el homenaje póstumo al chef Daniel Redondo, jefe de cocina de El Celler de Can Roca, restaurante español que fue en varias ediciones el número uno del mundo.

Acto seguido, se hizo el anuncio oficial de la salida de Central del conteo y se entregó el premio One To Watch (para una promesa de la cocina) para el restuarnte Cordero de Venezuela. Y siguió el conteo.

50 Cosme (Lima)



49. Mercado 24 (Ciudad de Guatemala)



48. La Docena (Ciudad de México)



47. Sikwa (San José de Costa Rica)



46. Rafael (Lima)



45. Parador La Huella (Uruguay)

Jaime Torregrosa, chef del restaurante Humo Negro. Foto: Fausto Díaz Pasmiño

44. Humo Negro (Bogotá). Es una nueva entrada por Colombia en entre los 50 Best.



43. Niño Gordo (Buenos Aires)



42. La Mar (Lima)



41. Crizia (Buenos Aires)



40. Le Chique (Cancún)

39. Mil (Moray)



38. Alo's (Buenos Aires)



37. Alcalde (Guadalajara)



36. Rosetta (Ciudad de México)}



35. Manú (São Paulo). Ganador también del premio al mejor restaurante sostenible Flor de Caña.



34. Maní (São Paulo)



33. Osso (Lima)



32. Mishiguene (Buenos Aires)



31. Sud 777 (Ciudad de México)



30. Julia (Buenos Aires)

Sebastián Marín, Rob Pevitts y Mateo Ríos, chefs de X.O. Foto: Tato Gómez. Grupo Carmen

29. Pangea (Monterrey) Ganador también del premio al Arte de la Hospitalidad.



28. Arca (Tulum)



27. X.O. (Medellín). Nueva entrada Colombiana, por primera vez un restaurante de Medellín entra en los 50 Best.



26. Gran Dabbang (Buenos Aires)



25. Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá). La más alta nueva entrada.



24. Sublime (Guatemala)



23. Gustu (La Paz)



22. Evvai (Sao Paulo)



21. Nelita (Sao Paulo)



20. Otteque (Río de Janeiro)

19. Villa Torél (Ensenada)



18. Metzi (São Paulo)



17. El Preferido de Palermo (Buenos Aires)



16. Celele (Cartagena)



15. Puyol (Ciudad de México)



14. Lasai (Río de Janeiro)



13. Mérito (Lima)



12. Quintonil (Ciudad de México). La más alta nueva entrada.



11. Nuema (Quito)

Dos colombianos en el top 10 de los 50 Best

Álvaro Clavijo, chef y fundador del restaurante El Chato, número 33 del mundo en 2023. Foto: Cortesía El Chato

10. Mayta (Lima)



9. Boragó (Santiago de Chile)



8. Leo (Bogotá)



7. Kjolle (Lima)



6. Maito (Lima)

5. Fauna (Valle de Guadalupe) El mejor restaurante de México.



4. A Casa Do Porco (Sao Paulo). El mejor de Brasil.



3. Don Julio (Buenos Aires). El mejor de Argentina.



2. El Chato (Bogotá). El mejor restaurante de Colombia.



1. Maido (Lima). El mejor de Perú.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

