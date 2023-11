‘50 Best’ de América Latina forjadores de un nuevo estrellato

La marca 50 Best nació como un ejercicio de un grupo de periodistas de una revista dedicada a temas gourmet en Londres. Un día se pusieron a votar sobre los mejores restaurantes que habían visitado y sacaron un listado. Fue la primera piedra de lo que hoy es un emporio que hace rankings de restaurantes, bares, hoteles y, en años recientes, hasta de mejores bodegas de vinos para hacer turismo en el mundo.

Los Latin America’s 50 Best fueron de las primeras listas en desprenderse de la lista de los 50 Mejores Restaurantes del mundo. En ese entonces, América Latina era un territorio culinario prácticamente desconocido para los conocedores de la alta cocina del mundo.



Salvo porque México y Perú habían hecho esfuerzos importantes en políticas para resaltar su tradición culinaria, el resto era terreno desconocido.



Los cocineros que sobresalían en los países latinoamericanos lo hacían a partir de shows televisivos de cocina (el canal Gourmet y Utilisíma, después Food Network y otros ayudaron mucho). Pero la creación de la primera lista latinoamericana de los 50 Best, en el 2013, no solo puso el continente entero en el mapa y les enseñó a los demás que no toda comida se marida con vino, sino que nos enseñó a los latinoamericanos que lo ancestral tenía un valor diferenciador importante. De paso, creó una especial élite de colegaje de cocineros. Puso el continente entero en el mapa.



Perú acaparó desde el comienzo el primer puesto de estos premios por años (Astrid y Gastón, Central y Maido se repartieron el número uno), pero a medida que la lista se volvió la biblia de los viajeros gastronómicos a este territorio, otros han empezado a figurar: Don Julio, de Argentina, llegó al número uno en 2020. Colombia, por su parte, no ha superado el umbral de cuatro restaurantes entre los 50 primeros. El Chato y Leo han alcanzado altas posiciones, incluso el top 10, en años recientes. Y desde el 2022 existe la lista de los 51 al 100, que ha arrojado luz sobre más lugares. Esta última, la del 51 al 100, es la antesala de la premiación mayor, y se dio a conocer ayer. Por Colombia, en el listado que regirá durante un año, entraron en este 2023 los restaurantes Mesa Franca (puesto 74); Manuel, de Barranquilla (77), Salvo Patria (80), Harry Sasson (98) y Oda, en el puesto 99.

