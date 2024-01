Gary Graham, actor de 'Star Trek: Enterprise', murió a los 73 años

El actor estadounidense Gary Graham, conocido por la serie 'tar Trek: Enterprise y Alien Nation, ha fallecido a los 73 años de edad, indicó este martes su expareja, Susan Lavelle.

"Mi exmarido, increíble actor y padre de nuestra única hija, Haylee Graham, ha fallecido. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haley", escribió en su cuenta de Instagram.



El medio especializado The Hollywood Reporter precisó que el intérprete murió el lunes en un hospital de Spokane, Washington (EE.UU.), a causa de un paro cardíaco.

Haylee y la esposa del actor, Becky Hopkins, estuvieron a su lado cuando murió, añadió Lavelle, según la cual Graham era un hombre religioso, luchador y "divertido, con un sentido del humor sarcástico, pero amable". "



Esto fue repentino así que por favor recen por nuestra hija mientras navega a través de esta cosa llamada duelo", recalcó.

Graham forjó una larga carrera como actor de series y películas para la pequeña pantalla siendo su papel de Ambassador Soval, al que dio vida de 2001 a 2005, uno de los más relevantes.



También es recordado por interpretar al detective Matthew Sikes en la saga de series y películas de televisión Alien Nation. Además, compartió créditos con personalidades como Tom Cruise en el filme ochentero All the Right Moves y fue parte del elenco de películas como The Spy Within, The Arrogant o Robot Jox, Graham participó en más de un centenar de producciones audiovisuales, según la base de datos virtual de cine IMDB, entre las que se encuentran populares series como The Dukes of Hazzard o Starsky and Hutch.

El intérprete también tuvo una faceta como productor en la serie The Jace Hall Show y en el cortometraje Paper People, de Andrew Boodhoo Kightlinger.



EFE