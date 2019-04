Todo lo que debe de saber de #GameOfThrones en Twitter

¡Estamos a unos días del estreno de la temporada final de @GameOfThrones! Y la sensación que se vive en el mundo se evidencia en las redes sociales. Hasta ahora, por ejemplo, las personas han puesto sobre el programa cerca de 200 millones de trinos. Y eso no es todo, según un estudio oficial de la plataforma Jon Snow, fue el personaje más tuiteado durante las últimas siete temporadas, seguido por Daenerys Targaryen y Arya Stark.

Además, la séptima temporada ha sido la más tuiteada de la serie, pues llegó a tener más de 23 millones de tuits y tan solo en lo que llevamos de 2019, ha habido más de 15 millones sobre el programa.



Y es que la fiebre de 'Game of Thrones' ha logrado convertirse en un fenómeno mundial, en el que Estados Unidos, se posicionó como uno de los países que más ha tuiteado sobre este programa, seguido de Brasil, que fue el único país de Latinoamérica que logró ubicarse en el ránking de los cinco países que más han tuiteado sobre la serie.

Definitivamente el mundo ya está listo para ver la octava temporada de 'Game of Thrones', habrá que esperar qué dicen los fanáticos del primer capítulo, pues en Twitter ya se está hablando de los preferidos durante estas últimas temporadas. Como es el caso del capítulo 'The Dragon and The Wolf', el de 'The Red Woman' y por supuesto el del tráiler de lanzamiento de esta temporada.



En Twitter, los amantes de las series como @GameOfThrones comparten su pasión. No te quedes fuera de esta conversación global y comparte tus teorías, comentarios y más acompañados de todos estos Twemojis especiales, ¡ya disponibles en la plataforma!



Estos son algunos de los tuits más compartidos sobre la serie, hechos por el elenco, en las últimas temporadas:

Nice one, Bran. 😞 — Isaac.H.Wright (@Isaac_H_Wright) 23 de mayo de 2016

