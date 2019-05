La botella de agua y otros errores imperdonables en 'Game of Thrones'

Lo que faltaba: una botella de plástico de agua está en el escenario del momento más esperado de la serie Game of Thrones: cuando se decide, nada más y nada menos, quién tomará el mando de los siete reinos después de años de fratricidas luchas que dejaron miles de muertos.

Pero, ¿cómo es posible que a la aclamada producción se le pase un detalle tan insólito? Hasta ahora no hay respuesta. Aunque sí rondan los primeros señalamientos: las miradas apuntan al actor John Bradley-West, que interpreta a Sam Tarly. ¿Por que? La botella está a sus pies.



(Le puede interesar: El nuevo rey de 'Game of Thrones' estará en Bogotá)

​

En la secuencia en la que aparecen reunidos los representantes de cada reino en Pozo Dragón —escena grabada en las ruinas romanas de Itálica, en Sevilla, España—, el simpático Sam esconde tras sus piernas la botella. La imagen duró en su emisión fracciones de segundos. Pero hoy es un tema con un eco mundial.

El molesto detalle fue detectado por los fanáticos que siguieron con lupa la producción y que en cuestión de segundos lo multiplicaron en las redes sociales. El País de Madrid dice que fue la usuaria de Twitter @bethisloco, encargada de avisar del error. “El tuit con el vídeo de apenas dos segundos mostrando la botella de plástico, a mediodía alcanzaba el medio millón de reproducciones y superaba los 6.000 retuits”, dijo el rotativo.



(Los memes que dejó el final de 'Game of Thrones' sin 'spoilers')



El error se suma a otros cuatro que eclipsaron la conversación global de la serie.



El segundo. El ya famoso vaso de café, que muchos usuarios adjudican a la compañía Starbucks. ¿Tras la batalla final contra el Rey de la Noche, la celebración se dio entre un gran banquete, vino, cervezas… ¿y un café para llevar?”, ironizaron los seguidores de la producción, en un detalle que copó buena parte de la conversación la semana anterior.



El tercero aunque en Colombia HBO aclaró que no salió al aire, El País especifica que fue descubierto en unos los comerciales que invitaban a ver el final. “El error no llegó a emitirse, aunque los seguidores de la serie lo detectaron en una de las imágenes promocionales que HBO publica antes de los capítulos. En una de las fotos del penúltimo capítulo de Game of Thrones aparece Jaime Lannister abrazando a Cersei, y en la espalda de esta se ve una mano de carne y hueso.

Además del final, la última temporada de #GameOfThrones será recordada por los errores de continuidad:



-El vaso de Starbucks

-El regreso de la mano de #JaimeLannister

-La botella de #SamwellTarly pic.twitter.com/DQzmQeJiZJ — Rafael Rivera (@RafaDato2) 20 de mayo de 2019

Algo que ha llamado la atención de muchos debido a que desde la tercera temporada, Jaime es manco porque le cortaron la mano como castigo y, desde entonces, lleva una mano de oro. La mano que se ve en la imagen es la derecha, precisamente la que Jaime tiene de oro.



El cuarto, también recogido por este diario, se refiere al cable de un portátil de Stannis. “La imaginación vuela con una imagen del episodio 5x10 en la que asoma lo que parece ser un cargador de un portátil debajo de una de las piernas de Stannis Baratheon, que yace malherido en el suelo, apoyado en un árbol”, dice el rotativo. Digitalmente en la edición trataron de arreglarlo, pero fue en vano. El cable para recarga se ve nítidamente.

Tremendo gazapo del episodio 5x10 en la que asoma lo que parece ser un cargador de un portátil debajo de una de las piernas de Stannis Baratheon, que yace malherido en el suelo, apoyado en un árbol. Si resulta chocante que un vaso de café se pueda colar en una escena, jajaja pic.twitter.com/rNSrsZKIIq — Ubaldo Beade (@UbaldoBeade) 15 de mayo de 2019

El quinto: Las trenzas de Daenerys. También en esta octava temporada, en escenas continuas su llamativo cabello aparece distinto ante, muy posiblemente el asombro de sus interlocutores. En unas imágenes la trenza se ve más recogida hacia su frente, en otras atrás de sus orejas.



Son muchos más los errores que hoy se han convertido en jugosos ingredientes de discusión tantos como para los amantes y enemigos de la serie.



¿Por qué está obsesión? ¿Confrontaciones de todo nivel por una ficción? Tal vez, por su propio éxito y por el desarrollo de las nuevas tecnologías que lleva a miles de personas a sentarse frente al televisor con un celular. Listos, con la mirada atenta, para ver un fallo y de inmediato ponerlo en el ciberespacio.



CULTURA

@CulturaET