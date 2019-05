La sorpresiva alianza entre el Rey de la Noche y Bran Stark

A punto de terminarse, empiezan a revelarse detalles de la aclamada serie. ¿El Rey de la Noche y Bran Stark juntos? Más aún: ¿el rey de la Noche y Bran Stark muertos pero de la risa? Así es. El insólito suceso ocurrió durante el rodaje de la aclamada serie ‘Game of Thrones’ que está a punto de terminar y que tuvo a millones de personas en vilo por el destino de los dos personajes.

El curioso suceso fue revelado por Vladimir Furdik, el actor eslovaco y doble de acción que interpretó al Rey de la Noche, en una conversación sostenida con el diario The New York Times.



El periódico le pregunta: “¿Qué pensaste cuando por fin pudiste ver la versión final y editada de tus escenas? El enfrentamiento con Daenerys, con Arya…".



Vladimir Furdik le responde al diario neoyorquino: “En realidad estuve en el plató durante todo el día todos los días de ese rodaje. Hice cada parte de la batalla porque también estaba ayudando a coreografiarla de principio a fin, cada muerte. No solo hacía del Rey de la Noche. Todo lo que pasa en el episodio, yo estaba cerca, detrás de la cámara o con el encargado de sonido, para ayudar. Y así cuando ves a alguien en el monitor le puedes avisar al director [Miguel Sapochnik]: “¡Diles que tienen que bajar la cabeza más!””.



“Y cuando lo vi en la televisión, sí pensé: “Guau, esto es increíble”. Sobre todo el final, ya con música y las tomas en cámara lenta; se me paró el corazón, ¿sabes? Fue como… siento frío”, le explica Vladimir Furdik a la periodista Jennifer Vineyard.

Ella entonces le dice: “Hubo un momento en el que el Rey de la Noche y Bran se quedan mirando. La gente se preguntó qué estaba pasando ahí”.



A lo que él responde: “¡Ah! Ahí eso fue otra cosa porque Isaac Hempstead Wright [el actor que hace de Bran] y yo somos buenos amigos. Estuvimos bromeando varias veces. Recuerdo que algunas veces en las que gritaban: “¡Acción!”, él me volteaba a ver y estaba como sonriendo ¡con los ojos! E intentaba no reírme, me decía a mí mismo: “No sonrías, no sonrías”. Le tuve que decir a Isaac: “¡Por favor, no sonrías porque entonces yo voy a sonreír!”, lo que arruinaría la toma. Entonces, ¡nos preocupaba reírnos!”



Y es en ese momento cuando se produce la insólita escena: “Recuerdo que estaba lloviendo entonces varias veces puse mi sombrilla encima de él y me dijo que iba a tomar una foto”.



Entonces bromea: “Sí, la publicó en Instagram: “Esta es una toma alterna del final del tercer episodio en el que el Rey de la Noche se vuelve el cuidador de Bran y viven juntos por siempre”.



Tras las naturales risas, la periodista de The New York Times le dice: “¿Cómo fue el rodaje de la escena de muerte?”.



Vladimir Furdik le responde: “Cada vez que me mataban… se me va a quedar para siempre en la memoria, ¿sabes? Fue un día de rodaje muy difícil. No fue nada sencillo ni para mí ni para Arya [Maisie Williams] para que fuera convincente. Estaba haciendo frío, estaba lloviendo. Ella traía los cables en un arnés y tuvo que hacer el salto muchísimas veces. Estaba cansada. Y cuando yo volteo tenía que agarrarla justo… fue difícil porque tenía que ser cuando seguía a medio salto”.



En la entrevista al rotativo estadounidense, Vladimir Furdik, explica: “Y cuando la agarraba por debajo de la mandíbula y nos quedábamos viendo, se sentía que ella estaba desbordando emociones. Tengo que decir que fue un momento fuerte entre nosotros. No solo porque lo hicimos tantas veces, sino porque había un sentimiento en el plató, en cuanto gritaban: “¡Acción!” y la agarrábamos y nos veíamos. Era muy fuerte, no puedo explicarte cuánto”.



El periódico le inquiere: “¿Había algo del Rey de la Noche que te confundiera, de lo que quisieras tener más información?”. “Creo que lo que los productores ejecutivos y creadores [David Benioff y Dan Weiss] hicieron fue muy claro así que entendí qué buscaban. Quizá al inicio de la temporada habría sido mejor mostrarlo usando más esa espada, pero todo lo que ellos me dijeron fue claro”, contesta Vladimir Furdik.



Jennifer Vineyard precisa: “Me refiero a saber más sobre la historia o la mitología. Como, ¿dónde dejaba a los Caminantes Blancos bebés durante la batalla? ¿Cómo era criarlos? ¿Qué te imaginabas sobre su vida?”.



“La verdad es que no, no era algo en lo que estuviera pensando. Pero creo que si alguien quisiera contar más la historia, de qué pasó cuando hacía a los bebés ser Caminantes Blancos, ¡podemos grabar otro episodio!”, finaliza.