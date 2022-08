No cabe duda de que GOT o Game of Thrones (Juego de Tronos) es la serie más importante del siglo XXI. Es el programa con más premios Emmy de la historia –superando a Los Simpson y Frasier–, el estreno televisivo más solicitado de los últimos años, e incluso la segunda serie más pirateada (La primera es The Mandalorian).

Desde el 2011 hasta el 2019, a lo largo de ocho temporadas, transmitió 73 capítulos con una duración promedio de entre 50 y 80 minutos cada uno, por el canal y la plataforma HBO Max. En ese periodo, alcanzó una audiencia de 44,2 millones de espectadores en 207 países para la última temporada. El costo de su producción no bajó de 10 millones de dólares por cada episodio y sus escenarios de grabación recorrieron majestuosos paisajes en más de 10 países: Reino Unido, Croacia, Islandia, España, Malta, Marruecos, entre otros.



Medios como The Washington Post, Time, The Hollywood Reporter y Rolling Stone la catalogaron como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y digital que hoy anuncia su prolongación con varios spin-off, y que comienzan con House of the Dragon, una precuela situada 200 años antes de los hechos ocurridos en GOT.

El escritor George R.R. Martin y los productores de Game of Thrones, durante la ceremonia de los premios Emmy 2019.

¿Pero por qué una serie de fantasía dramática inspirada en la Inglaterra medieval produjo tanto impacto en los espectadores del siglo XXI? Los críticos han dicho que es una perfecta combinación entre dragones, sexo y sangre. Sin embargo, es mucho más que eso. GOT es una exitosa adaptación del best seller Canción de hielo y fuego (1996), una saga de novelas históricas creadas por el escritor y guionista estadounidense de 73 años George R. R. Martin.



Basado en las grandes mentes creativas de la fantasía (Tolkien, Vance, Williams), en el maestro de las disputas familiares, el poder y la exploración de la condición humana (Shakespeare) y en una saga de novelas históricas a la que dice deberle particularmente su musa (Los reyes malditos, de Maurice Druon), Martin creó un universo de ficción e historia publicado en 5 tomos.

Game Of Thrones . Foto:

‘El universo del Poniente’, llamado así el continente ficticio donde se desarrolla la trama de Juego de Tronos, ubica a Siete Reinos que conviven entre periodos de recelosa calma y brutal violencia por el dominio del poder en el trono de hierro. La trama hila finamente varias historias en simultáneo hasta construir minuciosamente un universo: la amenaza de unas criaturas bestiales y algunas sombras del pasado que parecen desafiar la paz desencadenan una guerra visceral y sin escrúpulos entre las familias más nobles y moldean profundamente el destino de sus personajes.



Tras años de ofertas por proyectar la historia de las familias Targaryen, Stark, Lannister y demás en la pantalla, Martin aceptó la propuesta televisiva de los productores David Benioff y D. B. Weiss, en HBO. En sus 8 años, GOT ha tenido un elenco con figuras como Sean Bean, Jason Momoa, Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Pedro Pascal, entre muchas otras. Sin embargo, a partir de la sexta temporada, la serie superó a los libros, de modo que tuvo que hacer una adaptación supervisada de la historia. Esto le valió una turba de fanáticos incómodos que se distanciaron conforme avanzó la serie.

La actriz Emilia Clarke ganó tres premios por su interpretación como Daenerys Targaryen en la famosa serie de HBO Max.

Las razones de su éxito son múltiples: la estimulación de los sentidos para retratar una naturaleza humana ambiciosa, egoísta, capaz de una violencia tan cruda y abrumadora que incluso alejó a algunos espectadores; la construcción documental de un universo de ficción cuyos personajes parecían hablarle más a la audiencia sobre la sociedad contemporánea; la creación de un ecosistema de fanáticos en todo el mundo que producía cada semana una oleada digital en redes de comentarios, opiniones y vistas en conjunto; una trama impredecible desarrollada por giros argumentativos inesperados para toda la audiencia. Esa combinación entre la adrenalina de lo inesperado y la energía de sus escenas la convirtió en una serie adictiva para muchos.



Después de una pausa de dos años, la nueva precuela, House of the Dragon, relata la historia de los tres siglos de reinado de la familia Targaryen, 200 años antes de la usurpación del trono a Aerys II, el padre de Daenerys, uno de los personajes principales de la saga Game of Thrones. También explicará los eventos de la guerra civil de Poniente conocida como la ‘Danza de los Dragones’. Está inspirada en el libro Fuego y Sangre del mismo autor, con la producción ejecutiva de este, junto a Ryan Condal y Miguel Sapochnik.



BOCAS presenta a los personajes principales de este spin-off, que será emitido a partir del 21 de agosto del 2022 por la plataforma HBO Max y tendrá diez episodios.

1. El Rey Viserys I Targaryen

Foto: Cortesía HBO Max

El Rey Viserys I Targaryen es el quinto rey de la dinastía en gobernar los Siete Reinos. Su muerte desencadena la lucha por el trono. Interpretado por el actor Paddy Considine

2. El príncipe Daemon Targaryen

El príncipe Daemon Targaryen es hermano del rey Viserys I. Se casa con su sobrina, la princesa Rhaenyra Targaryen, y luchará por su trono tras la muerte del rey. Interpretado por Matt Smith.

El príncipe Daemon Targaryen es hermano del rey Viserys I. Se casa con su sobrina, la princesa Rhaenyra Targaryen, y luchará por su trono tras la muerte del rey. Interpretado por Matt Smith.

3. La reina Alicent Hightower

Foto: Cortesía HBO Max

La reina Alicent Hightower es la segunda esposa del rey Viserys I y la hija de Ser Otto Hightower, la mano del rey. Su hijo se disputará el trono con la hija mayor del primer matrimonio del rey. Interpretada por Olivia Cooke.

4. La princesa Rhaenyra Targaryen

Foto: Cortesía HBO Max

La princesa Rhaenyra Targaryen es la hija mayor del rey Viserys I con su primera esposa. Tras la muerte de su padre, se disputa el trono con su medio hermano. Interpretada por Emma D'Arcy.

5. La princesa Rhaenyra Targaryen (joven)

Foto: Cortesía HBO Max

Interpretada por Milly Alcock, así luce la princesa Rhaenyra Targaryen en su juventud

6. Lord Corlys Velaryon

Foto: Cortesía HBO Max

Lord Corlys Velaryon, o Sea Snake, es el Señor de la Casa Velaryon, un linaje tan antiguo como los Targaryen, que apoyarán a la princesa Rhaenyra en su lucha por el trono. Interpretado por Steve Toussaint.

7. Mysaria

Foto: Cortesía HBO Max

Mysaria es una antigua prostituta que llega a Poniente y se convierte en la aliada más confiable del príncipe Daemon Targaryen. Interpretada por Sonoya Mizuno

8. Ser Criston Cole

Ser Criston Cole es Lord Comandante de la Guardia Real durante el reinado de Viserys l. Tras su muerte, lucha por el trono para su hijo Aegon. Interpretado por Fabien Frankel.

Ser Criston Cole es Lord Comandante de la Guardia Real durante el reinado de Viserys l. Tras su muerte, lucha por el trono para su hijo Aegon. Interpretado por Fabien Frankel.

9. Ser Otto Hightower

Foto: Cortesía HBO Max

Ser Otto Hightower es el padre de Alicent Hightower, esposa del rey Viserys I. Interpretado por Rhys Ifans, él es la mano derecha del Rey.

