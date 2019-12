'En mi país estamos luchando por nuestros derechos': Gabriela Tafur

Gabriela Tafur clasificó entre las 5 mujeres más bellas del universo. Al ser llamada al grupo de 10, la colombiana tuvo 15 segundos para hablar sobre sus motivaciones para ser Miss Universo.

La caleña de 24 años inició diciendo que en este momento en Colombia "estamos luchando por nuestros derechos", haciendo referencia al paro nacional que se ha desarrollado en los últimos días en el país.



"Más educación y menos corrupción", eso es lo que Tafur considera que su país y la sociedad en general necesita.



(Siga en vivo el concurso: Colombia clasificó entre las 10 semifinalistas)



En entrevista con EL TIEMPO, antes de su viaje a Atlanta, la colombiana dijo que "Colombia ha sido un país que ha pasado por muchas cosas. Hace poco me preguntaban que si no había sido duro no hablar de política durante este año, y en este momento mi rol no es dividir, Colombia ya está suficientemente dividida con una derecha y una izquierda muy marcadas. Mi objetivo en este momento es unir a través de la belleza".



La colombiana sigue en la competencia por la corona universal, que sería la tercera para el país.



