(Esta entrevista fue publicada originalmente en el año 2013. Freddy Rincón falleció este miércoles 13 de abril de 2022, en Cali).



(Última hora: Muere Freddy Rincón, exjugador de la Selección Colombia)



Freddy está entero. Con 46 años, Freddy Eusebio Rincón todavía es el espigado atleta de 1,88 metros y 89 kilos, el peso promedio cuando actuó como jugador profesional de fútbol entre 1986 y 2004.

Esta entrevista fue publicada originalmente en el año 2013. Foto: Revista Bocas

El menor de los ocho hermanos Rincón –Tomás, Ignacio, Armando (asesinado en 1994), Rafael, Teresa, Manuel y Carlos– está intacto. Sigue siendo un morocho sólido y altivo. Y polémico, también.



En tan buena forma está que, a finales del año pasado, anunció su retorno a la liga profesional con América de Cali, luego de diez años de retiro, tras haber jugado su último partido como profesional con el Corinthians de São Paulo en 2004.



E ilusionó a muchos: desde su familia, el técnico y los directivos del club, pasando por los hinchas escarlatas que lo vieron como la salvación de la “B”, hasta a sí mismo que, feliz, volvió a soñar con el regreso. Sin embargo, el trillado escándalo de su supuesto affaire con el narcotráfico volvió a pasarle cuenta de cobro y, finalmente, desistió de la idea.



Pero cree y dice que físicamente está tal cual como cuando empezó. Asegura que aún vive enamorado del juego que históricamente fue su gran motor para triunfar en todo tipo de canchas. Porque, para comenzar, la pasión por el balón fue su cuna y la pelota fue su nana.



De hecho, todos sus hermanos jugaron con profunda dedicación y él, antes de querer ser Pelé o Maradona, quiso ser como su hermano Rafael. Incluso la leyenda urbana es tan grande que, todavía en Buenaventura, hay quienes afirman que Freddy no fue el mejor de los hermanos Rincón; que el verdadero crack fue un defensa de nombre Rafael (más allá de que Manuel y Freddy triunfaron en el profesionalismo); y que aquel desconocido de finas maneras hubiese llegado mucho más lejos que su hermano menor: “Y es cierto. La calidad de ‘Rafa’ no la tenía nadie en la ciudad. Él lo sabía todo, tenía un dominio increíble, cobraba tiros libres como los dioses, le pegaba con las dos piernas, era un central de talla mundial. Sin embargo, no llegó lejos porque le tocó trabajar en el puerto para buscar el alimento. Es que le pagaban mejor allá que en las canchas”, subraya el Rincón más famoso de Buenaventura. Pero esa es otra historia, una imposible de comprobar. Pura y física mitología del fútbol.

Freddy Rincón nació el 14 de agosto de 1966 en Buenaventura. Foto: Sebastián Jaramillo

El caso es que 40 años atrás, ellos, Rafael e Ignacio, llevaban al cachorro de crack a ver sus partidos y, desde muy chiquito, mientras iban a la cancha de Montechino, se la prestaban, se la daban y se la qui- taban; le hacían túneles, lo bailaban y lo alentaban para que la recuperara; para que la devolviera con ambas piernas, para que la entregara a los pies, para que fuera fino. Todo para ir enamorándolo más y más de la caprichosa. Y lo lograron.

Freddy Eusebio era, prácticamente, la mascota de aquel equipo en el que jugaban sus ídolos de sangre: el club La Abeja. Y en sus días de suerte, el niño en- traba a la cancha con la pelota enredada a sus pies y con el pecho por delante del onceno titular. “Desde entonces, lo tuve bien claro, sabía que iba a ser un jugador del mundo”, recuerda.



Y lo fue. Pero no uno cualquiera. Para ubicar a los menores de 25 años, Freddy Rincón no solo fue estandarte de la llamada “mejor selección Colombia de todos los tiempos”, sino que fue el único jugador colombiano que ha vestido la camiseta número 10 del más prestigioso club de todos los tiempos: el Real Madrid. Y eso no es poco.



Pero hubo y hay más. Y lo que más asombra es que hoy, “la Espiga”, “el Pelé” o “el Coloso de Buenaventura” sigue indemne. Freddy Rincón es aún esa mole repleta de fútbol que, para más señas, pasó a la historia por haber convertido los dos goles más emotivos de la historia de la selección Colombia del siglo XX: el gol del empate frente a Alemania en el Mundial de Italia 90 (1-1) y el primero de cinco frente a Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires, hace ya 20 años (5-0).

Y sí, Freddy está entero. Quien lo vea hoy en una cancha, lo firma inmediatamente para su equipo. “El Coloso” está intacto.

Freddy Rincón debutó en 1986 en Independiente Santa Fe. Foto: Sebastián Jaramillo

¿Desde cuándo empezó a hacer uso de su asombrosa habilidad para imponer su condición física, de “meter el lomo” y hacer que los contrarios se estrellaran contra una muralla?

Desde niño. Lo que pasa es que siempre jugué en mi cuadra con los mayores, que eran mis hermanos; y uno en la calle tiene que hacerlo porque, si se descuida, termina incrustado en la ventana de la casa del vecino, en una de esas rejas “puntudas”. Desde entonces yo empecé a mirar los espacios, a presentir quién viene, quién va, mirar para atrás, tener periferia, poner el brazo, poner la pierna firme. Eso se aprende en la calle.



¿Hecho a los porrazos?

Claro. Lo que pasa es que fui muy bajito hasta los 15 años. Entonces mis hermanos me motivaron mucho para que me levantara, para que no chillara. Que si me daban, devolviera...



¿Y con quién la tenía casada?

Con dos claramente: con mi hermano Carlos, y otro al que le decíamos el “Viejo P”. Si pestañaba, me levantaban. Pero yo siempre me desquité. Y nunca lloré. Luego, después de los 15, me desarrollé. Y ahí sí...



¿Su condición física es un asunto genético?

Sí y no. Sí hubo un par de tíos fuertes, pero con mis hermanos le metimos duro a la carga y yo creo que eso nos hizo así. Como no hubo plata para el transporte, todos los hijos teníamos que ir por la madera para reconstruir la casa donde vivíamos. Entonces volvíamos caminando kilómetros con los tablones a cuestas. Así, en el barrio se dieron cuenta de que los hermanos Rincón hacían esa vuelta y, a pie, traíamos cargas de madera, ladrillo y cemento de diferentes lugares. Era más barato para la gente y ese fue nuestro rebusque. Nosotros construimos nuestra casa a lomo.



¿Tuvo que ver la alimentación?

Claro. Mi mamá se ganó la vida haciendo fritos, arroz con leche y muchas veces hizo de cocinera para los eventos del barrio. Entonces en la casa, muy a pesar de la pobreza, siempre hubo comida sabrosa: comíamos mucho pescado, mucha piangua, mucho marisco, que en esa época eran productos baratos; el lujo era la carne. Lo otro que hacíamos era que, cuando llovía, nos íbamos a cazar los cangrejos, porque ahí estaba la comida de la familia.

De niño, como mi hermano Rafael. Luego, nunca quise ser como otro jugador. Por raro que suene, yo quería ser Freddy Rincón. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo empieza el fútbol en serio?

Cuando jugué en un equipo que se llamó El Capricho. Ahí, a los 14 años, comencé a entrenar de una forma diferente, en serio. La movíamos en la cancha de Montechino, donde jugaban los mejores de Buenaventura. Los domingos eran los partidos de los grandes y nosotros, los “pelados”, jugábamos al medio tiempo para mostrarnos. Y como yo sabía que esa era una vitrina, entonces me dedicaba a meter túneles, hacer sombreritos, a buscar los goles. Así empezaron a decir, “el menor de los Rincón juega bien, ¿no?”.



¿El fútbol siempre fue una obsesión?

Jugaba de siete de la mañana a diez de la noche, sin parar, todos los días. Al punto que un domingo se me perdió la camiseta, preciso cuando mi prima se había casado la noche anterior. Todos estaban enguayabados en mi casa y yo levanté a todo el mundo con la pataleta porque tenía partido. Finalmente, después de despertar a la cuadra entera, la camiseta apareció en la casa de mi prima. Yo salí corriendo a buscarla, luego a la cancha y cuando llegué, agotado, el técnico ya había metido a otro. Yo le dije, métame “profe” que yo la rompo. Entonces jugué e hice dos golazos. Mi familia dice que ahí demostré lo que yo quería ser.



¿Soñó de “pelado” con ir a un Mundial?

Yo me acostaba soñando que iba a jugar varios mundiales. De hecho, a los 14, yo quería estar en el Mundial del 86. ¡Je, je!



¿Quiso ser como algún jugador?

De niño, como mi hermano Rafael. Luego, nunca quise ser como otro jugador. Por raro que suene, yo quería ser Freddy Rincón. Y eso fue porque todo me salía muy bien y cada vez jugaba mejor.

Rincón jugó con Santa Fe durante cuatro años (1986 y 1990), tiempo en el cual marcó 20 goles en 82 partidos y ganó la Copa Colombia de 1989. Foto: Archivo

De El Capricho pasó a un equipo de nombre Tequendama y de allí al Atlético Buenaventura, el que lo formó y lo puso a punto para el profesionalismo. ¿Cómo dio ese salto?

En esos dos equipos jugué mucho al fútbol. Pero mucho. Hice goles increíbles y me hice figura en mi ciudad. Entonces le dije a mi hermano mayor, Tomás, que hacía las veces de mi tutor porque mis padres se separaron, que yo me iba a alguna gran ciudad a probarme. Él me dijo que si en un año no lograba vivir del fútbol, que yo tenía que volver a estudiar. Y todavía me está esperando...



Entonces vino la propuesta de Santa Fe...

No. Primero fui a América a probarme, pero la rosca era muy brava. Ni siquiera me dejaron llegar a la reserva. Entonces el dueño del equipo de nosotros, que era un agente de aduanas, nos llevó a un grupo de muchachos a entrenar a Santa Fe.



¿Adónde llegó?

A la 19 con Caracas, en una habitación con otros tres pelados de Buenaventura. Esa era una olla muy brava. Una mañana se nos metieron al cuarto mientras nosotros entrenábamos en Fontibón. Cuando volvimos, y vimos la puerta abierta, yo dije: “se llevaron mis pantalones”, que eran unos jeans que recién había comprado en Paguemenos por cinco mil pesos. Y en efecto se los llevaron, porque no había nada más que llevarse. Han debido dejarnos unos pesos, mejor.

Es que vivíamos literalmente en la olla.



¿Cómo fue su debut?

Terrible. En 1987 contra el Bucaramanga en Bucaramanga. A los 20 minutos del partido entré con todo y el man gritó en el aire del sacudón que le metí. Roja directa. Yo creí que el mundo se me venía encima. Yo no sabía si el profesor Pinto me iba a dar la oportunidad de nuevo. Pero el “profe” tenía otros planes para mí.



¿Qué recuerdo tiene de su mentor, el profesor Jorge Luis Pinto?

Que en 1987 nos mostró unas diapositivas de cómo iba a ser el fútbol del futuro. Y sí, así es ahora: cerrado, de espacios reducidos, de equipos cortos. Personalmente creo que el profesor es un genio. También recuerdo que en un partido contra el Junior, a mis 18 años, me entregó la camiseta número 14 y me dijo: “o usted la coge o usted me la devuelve”.

Cuando vuelvo y miro ese gol digo que el Pibe es un genio porque de verdad no me estaba mirando. (...) cuando vi esa pelota ahí, ¡ay mamacita!, una papita caliente... y ese gigante ahí al frente. FACEBOOK

TWITTER

¿Y ahí fue?

Esa tarde hice dos goles, me dieron dos trofeos y un reloj Casio. Desde ahí nunca paré.



Hernán Peláez le puso el apodo “el Coloso de Buenaventura”, pero también lo llamaron “la Espiga” Rincón y “el Pelé” Rincón. ¿Cuál le quedó mejor?

“El Coloso” siempre me gustó. “La Espiga” fue ya en América; y el de “Pelé” fue pasajero, menos mal. Ese era muy fuerte. Muy grande.



Los equipos de Santa Fe de 1987 y 1988 fueron muy buenos. ¿Por qué no salieron campeones?

Porque no nos dejaron. A nosotros nos robaron mucho, esa es la verdad. El título del 88 era nuestro pero, infelizmente, el pito amigo, como le dicen, no nos dejó.



En el segundo semestre de 1989, América saqueó a Santa Fe y se llevó a Jorge Balbis, “Checho” Angulo, Wílmer Cabrera, Eduardo Niño y a usted. ¿Qué les dijeron al llegar?

Que tenían la obsesión de ganar la Libertadores. Y nos ganamos el título de 1990.



¿Así conquistó su lugar en la selección Colombia?

En el 88 ya me habían llamado para la Copa Gonzalo Jiménez de Quesada. Luego, en la Copa América del 89, el “profe” Maturana me dijo que no me llevaba porque era muy tímido. Y tampoco me llamó para las eliminatorias. Yo volví en el Mundial de Italia.

Facebook Twitter Linkedin

El gol de Freddy Rincón a Alemania en el Mundial del 90 es para muchos el más celebrado en la historia de la selección Colombia. Foto: Archivo

Y por la puerta grande. ¿Quién era el dueño de ese puesto, Redín?

Sí, era Redín. La suerte fue que hice goles en los amistosos antes de llegar: a Egipto, Polonia, en fin...



Y allá marcó, nada menos, que contra Alemania. Y en la Copa del Mundo. Mil veces se ha hablado de ese gol, pero ¿en serio, sí tiró a hacer el túnel?

Cuando vuelvo y miro ese gol digo que el Pibe es un genio porque de verdad no me estaba mirando. Yo fui al área, porque siempre me gustó dar opciones. Y cuando vi esa pelota ahí, ¡ay mamacita!, una papita caliente... y ese gigante ahí al frente... Entonces pen- sé en dos opciones: primero, pegarle cruzado, que era la más lógica. La otra, amagarle, y pegarle al lado de Illgner. Cuando me di cuenta, ya no se podía ninguna de las dos. Así que era una cuestión de paciencia: de él y mía. Y él la perdió y se abrió, y yo decidí darle duro, o entra o entra... Y tuve la suerte de que entró. En otras palabras, solo al final decidí hacer el túnel. El resto es historia.



Puede ser el gol más gritado en la historia del país...

Hasta el día de hoy me encuentro con personas que me dicen que se golpearon la cabeza contra el techo, que quebraron una lámpara, que rompieron el televisor, que se asomaron a una terraza a gritar como locos, que lloraron, en fin...



¿Es probable que su carrera hubiese sido otra si no anota ese gol?

Es muy probable. Ese gol abrió muchas puertas.



Pregunta obligatoria en los círculos futboleros: ¿fue mejor la Selección del 90 o la del 94?

La del 94.



¿Cuál fue su mejor gol con América entre 1990 y 1993?

Uno que le hice al Cali de taco: porque era clásico, era final y el estadio estaba repleto. Recuerdo que me fui a la tribuna y me colgué de la malla. El tema es que yo tuve siempre un resentimiento con el Cali porque nunca me reconocieron que yo, siendo de América, siempre me la jugué y declaré en todas partes que yo era hincha del Cali. Pero jamás me llamaron, ni me reconocieron, ni nada. Así que enfrentarlo siempre fue especial. Al Cali le hice 12 goles.



El 5 de septiembre de 1993 cambió para siempre la historia del fútbol colombiano. Una poderosa Selección, comandada por usted, el Pibe, el Tren y el Tino, vapuleó 5 a 0 a la selección de Argentina. ¿Fue el tope más alto de su carrera?

Uno de ellos. Fue increíble. Después de ese partido, todos me querían tener. Incluso esa noche en Buenos Aires estuve a punto de firmar con Boca. Pero los patrones no me quisieron vender.



Y salió lo de Palmeiras, pero antes usted fue protagonista con América de una de las finales más bellas del fútbol colombiano: la del 93...

Un partido hermoso en Barranquilla, con lo mejor del fútbol colombiano. Empezamos ganando y éramos campeones. Luego el DIM, en Medellín, fue campeón con un gol. Y por último, el Junior nos pasó por encima y fue el verdadero campeón. Me acuerdo que cuando nos anotaron el último gol, el del pase del Pibe a Mackenzie, yo le dije al árbitro que terminara el partido, porque ese equipo merecía ser ganador.

Pocos son los compañeros que me han llamado en la dificultad. El Pibe siempre me ha llamado. Y mi paisano el Tren Valencia. Él siempre tiene la salsa y los chistes. FACEBOOK

TWITTER

Y ahí se va para Palmeiras...

Yo no lo podía creer cuando llegué al primer entrenamiento: Roberto Carlos, Antonio Carlos, Kléber, Zinho, Mazinho, Sampaio, Evair, Edmundo, Edilson, era una banda muy brava.



¿Y cómo consiguió la titularidad?

Eso fue toda una guerra con Edilson, que era el titular. Vanderlei Luxemburgo, el técnico, me fue metiendo y metiendo, y yo comencé a hacer goles. También, a hacer muchos tacos y eso le fascinó a la torcida y a la prensa. Entonces empezaron a compa- rarme con Sócrates. Edilson estaba muy ofendido porque decía que ese colombiano no jugaba nada. Entonces salí campeón.



Apareció, entonces, la oportunidad con el Nápo- les. ¿Es la hinchada más brava que usted tuvo?

Creo que sí. Tienen un canal de televisión 24 horas donde pasan absolutamente todo lo que hace el Nápoles... El caso es que el equipo no pudo agarrar buen nivel y no pudimos llegar a la UEFA que era la meta. Pero yo jugué bien. Ahí estaban Taglialatela, Cannavaro, Policano, Boghossian, Cruz, entre otros... Fue lindo haber jugado allá. Fui el segundo goleador del equipo, después del brasileño André Cruz.



¿Fue una sorpresa llegar al Real Madrid?

No. Yo sabía que traía un historial. Los grandes equipos en Europa

no te contratan porque jugaste un campeonato bien. A ti te hacen un seguimiento.



¿Es cierto que usted no triunfa en Madrid por racismo?

Primero, apenas llegué al Madrid pintaron el Bernabéu con frases racistas. Segundo, Lorenzo Sanz, un directivo, dijo que el primer jugador que debería salir era yo, y yo era el único negro ahí en la época.



Pero futbolísticamente tampoco le alcanzó. ¿O no?

Solo jugaba 15 o 20 minutos y conté con la infelicidad de que o le pegaba al palo o me la sacaban. Eso sí, todos los pases que yo hacía se convertían en gol.



¿Quién lo desbancó en su puesto?

Michel, que era de los capos.



¿Hubo mal ambiente en el camerino?

No, porque hice buena amistad con Hierro, Raúl, Redondo, Zamorano, Cañizares, Luis Enrique, Laudrup y el mismo Michel.

Freddy Rincón con la camiseta Del Real Madrid en 1995. Foto: Archivo

¿Quiénes fueron sus llaves?

Redondo, Hierro, Zamorano. Yo me reía mucho con Redondo porque siempre salíamos a comer y, cuando terminábamos el entrenamiento, él me decía: “esperame”. Una vez yo estaba ahí, 10, 20, 30 minutos. Cuando veo que saca un secador y un cepillo. Enton- ces le dije: “No papá, chao”. Y él me decía “Esperate boludo, hay que estar lindo”. Y yo me moría de la risa...



¿Cómo se manejó su salida de “La Casa Blanca” y qué significó para usted no triunfar en el primer club del mundo?

En el Real Madrid nunca me forzaron a salir, lo que pasa es que Palmeiras fue a buscarme para llevarme a Brasil y yo quería jugar. Además, yo estaba en la Selección y quería estar bien. Me dolió salir, claro, porque hubiera podido suceder en otras condiciones. Pero bueno, después volví con el Santos a jugar un amistoso con el Madrid y el estadio entero me aplaudió.



Y de Palmeiras pasó a Corinthians, que es el gran rival.

Los hinchas querían que yo besara la camiseta y yo, de entrada, les dije: “No la voy a besar, la voy a honrar”. De 1997 a 2000 jugué allí y muy bien. Creo que fue el mejor momento de mi carrera. Con el “Timao” gané la Copa del Mundo de Clubes. Otro de los puntos altos de mi carrera.



Una vez termina su primera etapa con el Corinthians, en 2000, coincide con su salida de la Selección. ¿Cómo termina ese glorioso proceso después de tantos años?

A mí me dio una tristeza inmensa. Me dio durísimo por todo lo que dejé ahí. Y fue Maturana, el mismo que me llevó al principio, quien me sacó. Me dio duro porque nosotros teníamos un pasado y él, principalmente, hizo ese pasado con nosotros. Creo que ha podido manejar las cosas mejor: me llamó para un partido y me desechó. Nunca más volví a hablar con Maturana. No terminamos peleados, pero a mí no me gustó eso.



Y llega Santos en 2001, el equipo de Pelé...

Eso fue tenaz porque los de Corinthians decían que yo me había ido por plata. A mí me ofrecieron un camión de plata para quedarme y me fui por el maltrato del club a los compañeros. Cuando fui a jugar contra Corinthians, los hinchas me mostraban dólares con la cara mía. “Mercenario”, me decían. Igual fue lindo jugar allá porque fui felicitado por Pelé y con ese equipo volví al Santiago Bernabéu.



Pero no duró mucho y se fue para Cruzeiro...

Porque Santos no me respetó el contrato y decidí cambiar. En Cruzeiro me pidió Luis Felipe Scolari, en el 2001, y yo estaba feliz de la vida. Pero cuando llegué, lo llamaron para la Selección y llegó otro técnico que, de entrada, me sacó de la concentración. Así que todo salió mal allá. Incluso pensé en el retiro.

Y se retiró, porque se fue a vivir a Miami dos años.

Sí, yo estaba haciendo vida de gringo, con los guayos colgados. Entonces Corinthians me volvió a pedir. Hasta una apuesta hice con un directivo que me dijo: “Freddy, piénselo, que ya no está para estos trotes”. Entonces yo le dije: “Le apuesto un asado para todo el club que, en el primer partido, voy a ser la figura”. Y le tocó pagar. Yo ya estaba con 37 años. A los seis meses me retiré.



¿Cuántos goles hizo en su carrera?

185.



¿En serio pensó en volver al profesionalismo con América?

Sí, lo estudié. Pero me puse a pensar que, con la edad que tengo, y con la experiencia que tengo, y con la mística que tengo, pues me voy a convertir en un problema más que en una solución. Es que los jugadores de hoy están en otra cosa. Luego se viene el viejo cuento de Panamá y ahí sí que dije adiós...



La vieja circular roja que apareció en 2006, volvió a salir a la luz pública, ¿por qué?

Creo que hay un interés de alguien que no quiere que yo vuelva al fútbol colombiano. Yo estaba comenzando a resurgir en América y, preciso, apareció eso otra vez. A alguien le incomodaba que yo volviera a Colombia.



¿Dónde conoció a Pablo Rayo Montaño, el narcotraficante con el que lo relacionan?

Hace treinta años en Buenaventura. Él tenía un equipo que se llamaba Droguería Rockefeller y mi hermano jugaba allí. Allá lo conocí.



¿Cómo se relacionaron tiempo después en términos de negocios?

Él fue a Brasil cuando yo estaba en Palmeiras y me contó de sus proyectos en Panamá. Luego fui a los torneos de pesca allá, y me quedé con las ganas de comprar una casa. Entonces me propusieron dar un dinero y, con los intereses que me dieran, yo iba pa- gando esa casa. Ese dinero que yo presté tiene origen en mi trabajo y viene de las cuentas mías en Estados Unidos. Ellos me dieron las acciones de la empresa Nautipesca como garantía. Entonces vino el proble- ma en 2006 y yo, para resolver eso, siempre me presenté ante la Policía Federal de Brasil.

El exmundialista fue exonerado en el 2016 del caso de narcotráfico en el que había sido condenado Foto: Archivo

Pero en Brasil sí lo detuvieron. ¿Cuánto tiempo estuvo privado de la libertad?

​En Brasil me detuvieron por orden de Panamá. En otras palabras, Brasil cumplió con una orden de un tratado con Panamá. Estuve cuatro meses y medio, en São Paulo, en una custodia, que es una especie de Fiscalía.



¿Qué fue lo más duro?

Que yo no construí mi vida para estar en la cárcel, porque el comportamiento mío no dio para eso. Y, claro, la ausencia de la familia.



¿Se deprimió, lloró...?

Lloré por una carta de mi hermano Tomás, el mayor, el que me insistió siempre en estudiar. Lloré de solo recibirla, porque fue la persona que me dio la educación y quien, tal vez, estaría sufriendo demasiado porque él no me educó para eso.



¿Cómo era su rutina?

Me levantaba por la mañana a correr, a hacer ejercicio, nos abrían la celda de ocho a diez de la mañana, lavaba los platos y después me ponía a correr una hora. Luego nos abrían a las dos de la tarde de nuevo y nos poníamos a jugar al fútbol. Y a dormir.



¿Usted es inocente?

Claro.



¿Todavía juega al fútbol?

Cada vez que puedo, lo adoro. Siempre estoy físicamente a punto.



¿Aparte del 1-1 con Alemania y del 5-0 con Argentina, cuáles fueron esos otros tres goles que marcaron su carrera?

1. El taco con América al Cali. 2. El que hice al Real Madrid con Corinthians, que fue con el que los eliminamos de la Copa del Mundo. 3. Uno que hice con Palmeiras, que le pegué desde muy lejos.



¿Quién es su gran amigo en el fútbol?

El Pibe. Yo veo al Mono y de entrada me da risa, por todo lo que vivimos juntos. Un amigazo. Después de todas las cosas que me han pasado, pocos son los compañeros que me han llamado en la dificultad. El Pibe siempre me ha llamado. Y mi paisano el Tren Valencia. Él siempre tiene la salsa y los chistes.



¿Si le tocara saltar a una cancha profesional, podría responder ahora mismo?

Claro. Y que me choque un “pelado” a ver cómo le va. Con mucho gusto lo atiendo.

Le recomendamos esta entrevista de nuestra edición actual 115: Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, habló en BOCAS.



