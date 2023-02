La famosa bebida Four Loko nació en 2005 en Chicago, Estados Unidos, y se ha mantenido en el mercado desde entonces.



Sin embargo, no ha tenido un camino fácil entre los consumidores, que han encontrado 'peros' en sus ingredientes.

De acuerdo con el portal especializado de negocios y empresas My Press, el origen de la bebida se dio en la Universidad Estatal de Ohio (EE. UU.), donde tres estudiantes habrían dado con el producto.



Allí, Chris Hunter, Jaisen Freeman y Jeff Wright preparaban bebidas para las fiestas de su fraternidad, y este habría sido el caso de Four Loko.



La marca le pertenece a la empresa Pushion Projects, una compañía de bebidas alcohólicas con presencia en más de 40 países.



Esta es una bebida en lata, con un porcentaje de alcohol de entre 10 y 12 por ciento, que además tiene ingredientes energizantes como la guaraná y la taurina.



El éxito de este producto ha sido consecuencia directa de su comunicación a través de redes sociales, donde se mueve con publicaciones dirigidas a públicos jóvenes, que son sus principales compradores.



No obstante, su fama también se debe a los problemas que ha tenido alrededor de sus efectos en la salud.



Four Loko cuenta con registro Invima para los siete sabores que tiene disponibles en el mercado colombiano, pero su llegada en 2020 estuvo envuelta en polémica.



En años previos, la bebida fue prohibida en Estados Unidos con la condición de que sus fabricantes cambiaran sus componentes, ya que, según la autoridad sanitaria de ese país, su versión anterior con cafeína constituía un peligro.



Asimismo, en México le pusieron freno a su comercialización en enero de 2019, luego de que un joven de 16 años se cayó de una azotea al estar bajo los efectos del Four Loko.



Estos precedentes acrecentaron la polémica frente a la venta de la bebida en el país, sobre todo porque una sola lata de la misma equivale a tres cervezas de 4 por ciento de alcohol.



Incluso, algunas usuarios en redes sociales llegaron a llamarla la "cocaína líquida", por sus altos efectos embriagantes, nada sanos para la salud de los consumidores.



Organizaciones de defensa del consumidor de varios países han alertado sobre los efectos perjudiciales para la salud de este tipo de bebidas, sobre todo en jóvenes, y han pedido medir su consumo.

