Florence Thomas nació en 1943, durante los bombardeos alemanes sobre Rouen, en Normandía (Francia). Plena Segunda Guerra Mundial. Por ello, su infancia tuvo más historias de guerra que del cine.

No obstante, tiene un recuerdo amable del séptimo arte: cuando era niña, ir a cine era toda una fiesta, pues luego de unos minutos de anuncios publicitarios, se encendían las luces y había un intermedio, en el que pasaban por las sillas ofreciendo helados y otros manjares. Luego de este 'entreacto', la oscuridad se apoderaba de la sala y comenzaba en firme la función.



A partir de estos recuerdos, la columnista de El Tiempo, psicóloga y activista del feminismo elaboró su listado de películas que la conmovieron, buscando reflejar en ello las ideas que la han dado a conocer: los derechos de las mujeres.



Florence Thomas es la protagonista de El cine y yo, la franja de EL TIEMPO, la Cinemateca de Bogotá y el Instituto de las Artes Idartes. A la Sala Capital, su presencia convocó a docenas de personas, en particular jóvenes, quienes abarrotaron las sillas para escuchar sus palabras, a veces cargadas de emoción, otras plenas de nostalgia.



Los títulos de las películas escogidas no son fruto de la casualidad: mantienen la línea argumental de esta mujer que llegó a Colombia en 1967, traída por el amor, y quien decidió quedarse en el país atraída por los conflictos, la resiliencia de sus mujeres y la responsabilidad de velar por sus derechos.