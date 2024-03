Festival Estéreo Pícnic calienta motores. The Offspring habla de su regreso a Bogotá

La banda que voy a ver en Estéreo Pícnic es The Offspring”, dice emocionado un fanático mientras corre a comprar la boleta de la nueva edición de esta fiesta musical que se llevará a cabo por primera vez en el parque Simón Bolívar de Bogotá, del 21 al 24 de marzo. Esta edición tiene un alma que, de nuevo, gira un poco la balanza hacia el rock y la nostalgia.

Solo hay que mirar el cartel de este año que ha dado un salto importante hacia esos terrenos, mezclando de manera razonable el sonido contemporáneo, el espíritu juvenil y esa impresionante descarga de energía que se gesta entre el público y el artista.

“¿Sabes qué? A veces es difícil asimilarlo. Realmente es la pasión que sentimos de la audiencia, la energía y esas cosas. Quiero decir, nos alimentamos de eso, pero es muy difícil ponerle algún tipo de medida o incluso entenderlo. Es así, pero cuando te conectas no hay ningún sentimiento así en el mundo. Ese es el mejor sentimiento del mundo. Y en Colombia nos dimos cuenta que eso era así”, reconoce Noodles, el guitarrista de The Offspring, que, como el fanático que cuenta las horas para verlo, está feliz de regresar al país y ser parte de este pícnic ecléctico.

Compartir Noodles (centro), reconoce que no hay nada que supere el tocar en vivo. Foto:Daveed Benito

El Estéreo Pícnic llega a su decimotercera edición con un mensaje para sus asistentes: “vivir el presente”. Esto es: sostener la tabla de plástico con la que Tyler Joseph, vocalista de Twenty One Pilots, surfeó a través del público durante la primera noche de la edición pasada; es gritar junto a Billie Eilish contra el frío bogotano; es llorar la pérdida de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters en el festival del 2022; es ser parte del primer concierto de Wu-Tang Clan en Sudamérica en más de 30 años de carrera; es dejar que los sentidos vuelen a través de las ventajas que la música en vivo permite.

“Para este año uno de los valores del festival es el presente (a pesar de la cuota ‘clásica’ sobre todo en el rock). Los que han ido, han visto el letrero maravilloso gigante que dice ‘aquí y ahora’. Esa también es la magia que tiene la música en vivo”, señala Miguel Santacoloma, director de Comunicaciones del Festival y quien reconoce que la fórmula es potente y sencilla. “Cuando tú estás en un concierto oyendo a tu artista favorito, tú te conectas con ese presente, te olvidas de tus problemas del futuro, del pasado y este año quisimos celebrar eso. Que cuando crucen ese portal que dice ‘Bienvenidos a un mundo distinto’ se olviden de todo”, recalca.

Ahora el festival ha reunido a más de 620 agrupaciones de todo el mundo. Este año llega con muchos cambios y artistas de talla internacional: la llegada de Blink-182 a Sudamérica, la visita de Kings of Lion, el debut de Solána Imani Rowe o SZA –la Mujer del Año según Billboard Women 2023–, el esperado show de Sam Smith junto a íconos musicales como Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, Greta Van Fleet, los esperados regresos de Phoenix y, por supuesto, The Offspring.

“Estamos más viejos pero nos encanta tocar en vivo, Dexter (el cantante) sufre más por los viajes que yo, pero lo que importa es estar frente a la audiencia y tener un buen show. Cuando nuestra música conecta, no hay mejor sentimiento en el mundo y seguimos trabajando duro para que sea muy divertido”, confiesa Noodles emocionado.

Pueden pensar que los fanáticos de The Offspring son mayores, pero, en realidad, “mantienen su espíritu joven. Cada vez más los jóvenes nos están descubriendo y otros vienen con sus hijos, es algo muy bueno”, recalca el guitarrista de 61 años.

El Distrito ha dispuesto horarios extendidos en el TransMilenio y SITP. Así, habrá una troncal habilitada desde la estación Salitre- El Greco, CAN, calle 127, Toberín-Foundever y Portal Norte con horarios desde las 3 a. m. hasta las 4 a. m. del viernes al lunes 25 de marzo.

Frente a otros géneros habrá artistas como la legendaria banda de hiphop La Etnnia, Proyecto Uno, Fruko y sus Tesos, y la estrella del reguetón Ferxxo. Todos ellos pondrán a vibrar al parque Simón Bolívar, considerado un “pulmón para la ciudad”, y que está ubicado en la localidad de Teusaquillo, entre las calles 53 y 64, y de oriente a occidente desde la carrera 36 hasta la avenida Rojas.

“El parque se encuentra en un lugar donde hay varias vías principales y estarán dispuestos distintos medios de transporte para toda la gente. El año pasado fueron más de 170.000 personas durante los cuatro días, que es una gran cantidad, pero no se compara, por ejemplo, a la asistencia de un día del Rock al Parque. Confiamos en que la gente haga uso del transporte público”, agrega Santacoloma.

El cambio de localidad implica varios retos en términos de movilidad, pero también beneficios para los asistentes. Por ello, el Distrito ha dispuesto horarios extendidos en el TransMilenio y SITP. Así, habrá una troncal habilitada desde la estación Salitre- El Greco, CAN, calle 127, Toberín-Foundever y Portal Norte con horarios desde las 3 a. m. hasta las 4 a. m. del viernes al lunes 25 de marzo. También habilitarán tres rutas zonales hacia el norte, centro y occidente de la ciudad, con horarios desde las 11 p. m. hasta las 4 a. m. con destinos a Unicentro, Las Aguas y Multiplaza, saliendo desde el parque Simón Bolívar.

Un escenario natural

Este año el Festival Estéreo Pícnic estará distribuido en cuatro escenarios y contará con varias zonas especiales. Tendrá más de 30 activaciones de los patrocinadores. Los escenarios son el Johnnie Walker, Escenario Adidas, Escenario CeraVe y Escenario Colsubsidio. Además, se suman dos espacios más: Cabaret Durex y Templo Budweiser.

Igualmente regresa la manilla cashless, con la cual se puede pagar todo lo relativo a alimentos y productos dentro del evento. Para conseguirla, el usuario puede solicitarla y recibirla en su domicilio o reclamarla en el punto ubicado en el parque Salitre Mágico.

Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de recargar en puntos Efecty de la ciudad, pero como ha sucedido cada año, los asistentes pueden registrar su tarjeta de crédito o debito previamente en la página oficial del Estéreo Pícnic con una recarga desde 50.000 pesos hasta 5’000.000 de pesos.

Vamos a tocar temas como Kids aren’t Alright, Bad Habbit, Come Out and Play y algunas cosas más nuevas (como su más reciente producción Let the Bad Times Roll)”

Esta edición de ‘Un mundo distinto’ abre un nuevo espacio VIP: la zona confort. Este lugar tendrá pantallas con transmisiones en vivo desde escenarios principales, puntos exclusivos de hidratación, de descanso, restaurantes, baños, tiendas, entre otras.

También seguirá ofreciendo Oasis Para Todxs, un espacio de cuidado colectivo, seguridad e información que incluirá un lugar de hidratación, un cuerpo médico para brindar primeros auxilios, con la participación de Échele Cabeza para la difusión de información de Sustancias Psicoactivas (SPA), el análisis, apoyo y reducción de riesgos y daños de estas.

“Estar en este festival va a ser impresionante. Vamos a tocar temas como Kids aren’t Alright, Bad Habbit, Come Out and Play y algunas cosas más nuevas (como su más reciente producción Let the Bad Times Roll)”, adelanta Noodles, que siempre al terminar un exigente tour descansa tocando canciones que nadie imaginaría que le gustan. “Comencé a surfear de nuevo recientemente, he estado saliendo más al agua”, confiesa el músico que, ahora solo imagina la ola de miles de fanáticos que van a saltar en Bogotá.

