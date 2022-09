El Festival Cordillera llegó a su fin, pero dejó el recuerdo de grandes bandas y artistas claves para la música del continente. Esta vez fue el turno de Piero, Aterciopelados, Maná, Zoé, Café Tacvba, y muchos otros que inundaron el Parque Simón Bolívar con sus canciones más representativas.



Tal como el primer día, el evento tuvo una fuerte dosis de rock y de pop en español, pero también estuvo marcado por una fuerte presencia del rap y el ‘Hip-Hop’. N. Hardem, Lianna, La Etnnia y Kase.O son algunos de los artistas representantes del género que, además, han decidido mezclarlo con jazz, funk salsa y hasta bolero para crear propuestas musicales únicas.

Al segundo día del evento asistieron alrededor de 35 mil personas, que todo el día disfrutaron del día despejado que les regaló Bogotá. A continuación encuentre lo más destacado que sucedió este segundo día de festival.



Conociendo Rusia desde Bogotá

El encargado de abrir el escenario Aconcagua fue Mateo Sujatovich, figura principal del proyecto Conociendo Rusia. Esta fue la segunda presentación que tuvo el artista en su primera gira por Colombia. Su debut lo hizo el pasado 20 de septiembre en el teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín.



Su última presentación en el país será el 26 de septiembre en el bar Sánchez, en Bogotá.



“Abrir un festival siempre es un signo de pregunta porque no sabes cuánta gente va a estar, pero nos llevamos una súper linda respuesta al encontrarnos con un montón de gente”, comentó Sujatovich después de su presentación en el evento.



Los asistentes al festival pudieron escuchar canciones como ‘Loco en el desierto’, ‘A la vez’ y su más grande éxito: ‘Cabildo y juramento’.

Llegó el final del @CordilleraFest y hoy les traigo un par de recuerdos de este encuentro de sonidos latinoamericanos:@conociendorusia debutó en Bogotá y abrió el escenario principal del evento. Aquí interpreta su canción ‘Loco en el desierto’. pic.twitter.com/7LerjP7Su6 — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 26, 2022

Hace cuatro años que lleva haciendo música bajo el nombre de Conociendo Rusia, pero este paso por Colombia es uno de los muchos que ha dado este año en su avanzada por llevar su arte por toda Latinoamérica.

Llegando, llegó Piero

El legendario cantautor argentino Piero llegó a las 2:45 p.m. al escenario Cotopaxi para poner al público a cantar y silbar con sus canciones. ‘Y todos los días’, ‘Si vos te vas’, ‘Llegando, llegaste’ y su icónica canción dedicada a su padre, ‘Mi viejo’, fueron las protagonistas de la tarde.



El legendario @PieroCantautor emocionó al público del festival con sus tremendas canciones.



Aquí una de las favoritas que puso al público a cantar y a silbar: ‘Llegando llegaste’. pic.twitter.com/cW5sTOFekN — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 26, 2022

“¡Que lindo estar acá, ché! Y celebrar que estamos en paz y vivos”, dijo Piero al iniciar su presentación. El artista llenó el Simón Bolívar con sus melodías, pero también amenizó la tarde con algunas anécdotas de sus casi 60 años de carrera musical.



Al final de su presentación, terminó con una frase icónica de su repertorio: “Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Juntemos todos las manos, esas manos que quieren paz en Colombia”.

Aterciopelados prendió Candela en Aconcagua

El dúo dinámico bogotano no podía faltar en esta reunión de sonidos latinoamericanos. Aterciopelados llegó a calentar al público del festival con una dosis de rock colombiano que incluía desde canciones de su más reciente álbum, ‘Tropiplop’, hasta sus himnos como ‘Florecita rockera’, ‘Maligno’ y ‘Baracunátana’.

Por supuesto, uno de los infaltables del rock colombiano también hizo su presentación en el @CordilleraFest.



Aquí @aterciopelados le regaló al público una descarga de emoción al son de ‘Baracunátana’. pic.twitter.com/mpkQ0Ye202 — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 26, 2022

Andrea Echeverri se robó el espectáculo con un sombrero de senos que traía puesto cuando salió al escenario. También llamó la atención la presencia de una escultura de un útero en medio del escenario y una maraca con la misma forma que ella usó para cantar la canción ‘El Álbum’.



Pero otro hecho notorio ocurrió cuando el Frailejón Ernesto Pérez se tomó el escenario después de que Aterciopelados tocara ‘Soñemos un bosque’.

“Gracias, muchas gracias a este público precioso que nos ha acompañado en este gozo poderoso”, cantaron los Aterciopelados mientras cerraban su presentación al ritmo de ‘Bolero falaz’.



El 'CordilleRap'

Hablar de Hip Hop en la capital es referirse a las vivencias que han vivido millones de colombianos en condición de vulnerabilidad que encontraron una herramienta de transformación con esta cultura. Por esta razón, fue significativo que el Festival Cordillera le diera un espacio a este género musical para que se conozca la realidad de los barrios más allá de los prejuicios que los rodean.



Las propuestas de los artistas del segundo día del evento fueron muy serias, atrayentes y experimentales. Mezclaron ritmos como el jazz, el funk, la salsa y hasta el bolero que se potenciaron aún más con cada línea que rapearon.



El primero en salir en escena fue N.Hardem. "Hey, ¿Qué pasa bandita?", fueron las palabras de apertura del rapero bogotano que inauguró el segundo día del Festival Cordillera.

N Hardem en un momento de su presentación en Cordillera. Foto: Laura Bohórquez

N.Hardem encendió el escenario Cocuy con una combinación entre rap, funk y jazz. Nelson Martinez, como es su nombre de pila, brindó lo mejor de su álbum ‘Verdor’ junto a la banda United Fruit Company, con Mismo Perro Beat como Dj.



Su último trabajo musical fue lanzado en 2021, se ha caracterizado por ser un universo musical donde se exploran sus influencias desde la salsa hasta el boom bap. Cuenta con colaboraciones con artistas como Edson Velandia, Lianna, Briela Ojeda y Lianna. Precisamente, Ojeda lo acompañó en el escenario para interpretar la canción "Volcán".

@n_hardem abrió con fuerza el escenario Cocuy y fue el primer impulso el día del rap en el @CordilleraFest.



Recordemos este hermoso momento en el que interpretó 'Volcán' junto a @briellaojeda pic.twitter.com/zaKhktWaI6 — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 27, 2022

Lianna Cantando en el Festival Cordillera. Foto: Laura Bohórquez

Con el lema “No Dj, No Show” dieron cierre a su presentación entre instrumentales de funk, rap y salsa que fueron acompañados por visuales del concierto de la Fania en Zaire en 1974. Además, interpretaron temas como ‘L.Q.M.E’, ‘Na Su Zisi’ y ‘Otro Agosto’.



Tiempo después fue el turno de Lianna, quien inyectó de 'Soul' y 'Hip-hop' el escenario Cocuy. La cantautora paisa regresó a Bogotá después de su última presentación en el ‘Día del Rock Colombia’. En los últimos años, Lianna se ha convertido en una referente para el público, especialmente femenino, y eso se ve reflejado en la audiencia que ha sido fiel a Juliana Toro, como es su nombre de pila, quien le hizo un homenaje a Selena Quintanilla.

Un hecho curioso fue protagonizado por Ángel Ocray, estudiante de licenciatura en artes visuales, dibujó a lápiz a Lianna. La escucha desde 2015 y lo que más le gusta de la propuesta de la artista paisa es la experimentación que realiza en su música y la comodidad que tiene para rapear y cantar.

Un seguidor de Lianna pudo entregarle un dibujo hecho a lápiz a la artista Foto: Kevin Ramírez

Usted son la juventud del país. Por su familia y por lo que más quieran, no dejen entrar el comunismo a su país

TWITTER

La Etnnia en el Festival Cordillera Foto: Laura Bohórquez

La tercera presentación del día fue protagonizado por ‘El Aldeano’, quien inició a las 4:45 p.m. en el escenario Cocuy adornado con frailejones.



"Mano arriba, Bogotá. Es la música del barrio de Cuba", rapeó el artista cubano a pesar de que en un inicio tuvo problemas técnicos con el sonido.





El público lo espero y el suelo del escenario empezó a vibrar. Los asistentes cabecearon al ritmo del beat y celebraron cada línea de “Aldo” en su rap. ¡Asere!



"Yo soy de Cuba, pero me siento en casa gracias a ustedes", decía mientras tocaba una amalgama de sus temas clásicos de su etapa en la agrupación ‘Los Aldeanos’ junto al rapero ‘El B’. Se escucharon temas como ‘A veces’, ‘Necesito decirte una cosa’ y ‘Amándote’.



Luego de la presentación del rapero Akapellah, quien tuvo como invitados al reconocido Apache y al grupo bogotano Rap Bang Club, llegó el turno de uno de los más esperados en el escenario Cocuy: La Etnnia.



Mientras que Maná estaba iniciando su presentación, la agrupación bogotana recordó por qué fueron una alternativa en los noventa para los jóvenes que no se caracterizaban con el rock.



La Etnnia conformada por Kany, Ata y Kany llenó de energía la noche del Simón Bolívar con sus canciones en los que se narran las vivencias sociales de barrios como Las Cruces en Bogotá. Además, le rindieron homenaje a los cuatros elementos del hip hop: Mc (rapear), Dj (mezcla), Breakdance (danza) y graffiti.



Se escucharon temas como ‘Pasaporte Sello Morgue’, ‘Noicanicula’ y ‘De la Cuna al Ataud’. Una de sus invitadas fue Kei Linch, la rapera colombiana que se viralizó por su adaptación de ‘Saoko’ de Rosalia. En ese momento, las personas en el escenario quedaron “re locos, papi. re locos”. "Un honor. La buena para toda la banda que da la mano. De eso se trata el Hip Hop, comentó.

Acá está @LAETNNIA527 representando al barrio Las Cruces en el @CordilleraFest. pic.twitter.com/Zhvp6KydJw — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 27, 2022

Finalmente, el rapero español Kase.O con su Jazz Magnetism llegó a Bogotá en el marco de la gira de su décimo aniversario para brindar un espectáculo por más de una hora donde compartió éxitos propios y clásicos de su etapa en ‘Los Violadores del Verso’.



El escenario Cocuy se llenó de energía con cada palabra, verso y rima como también con la invitación de Kei Linch que, nuevamente, estuvo en el escenario.



No quedaron dudas de que su legado en el rap latinoamericano es incalculable y demostró por qué es una institución del rap.

La leyenda @KaseO_real en el Festival Cordillera pic.twitter.com/u348kVidOx — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 27, 2022

Caloncho en un instante

Caloncho con su guitarra durante su presentación en el escenario Cotopaxi. Foto: Laura Bohorquez

La vibra suave y cálida de Caloncho se esparció por el Simón Bolívar cuando salió a las 4:45 p.m. al escenario Cotopaxi. Los asistentes al festival pudieron ver el atardecer de un día despejado al son de canciones como ‘Brillo mío’, ‘Palmar’ y ‘Chupetazos’.



La sorpresa de Caloncho fue cuando invitó al escenario a Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, a quien describió como “un nuevo y gran amigo de esta gira”.

Fiesta y nostalgia con Julieta Venegas

Julieta Venegas se presentó en el escenario Cotopaxi y acompañó con su acordeón algunas de sus más icónicas letras. Foto: Laura Bohorquez

Sin duda una de las artistas más esperadas en el Festival Cordillera era la cantante y multinstrumentista mexicana Julieta Venegas. El público no contuvo la emoción cuando la vieron salir con el acordeón entre las manos y a partir de ahí todo se convirtió en una fiesta.



Hubo varios momentos emocionantes durante su presentación, pero hubo uno en especial que cautivó a la audiencia. Para presentar su canción ‘Caminar sola’, la cantante hizo una reflexión sobre la situación de inseguridad que viven las mujeres. “Esta canción es sobre el miedo de una mujer a salir a caminar sola por la noche. ¿Por qué damos por sentado que las mujeres se deben sentir así?”, dijo.



Los asistentes escucharon éxitos como ‘Te encontré’, ‘Lo siento BB’, su canción con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, y ‘En tu orilla’, una canción inspirada en un poema de Raúl Zurita. Pero la verdadera emoción se sintió cuando empezó a tocar clásicos como ‘Limón y Sal’, ‘Algo está cambiando’ y ‘Me voy’.



Seguimos con algunos de los favoritos del @CordilleraFest y la que no puede quedar afuera es la gran @julietav y su acordeón.



Cómo olvidar esta noche que cantamos ‘Lento’ junto a ella. pic.twitter.com/4OMvqy315I — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 27, 2022

El regreso de Maná

Facebook Twitter Linkedin

“Si algo le consta a Maná, es que a esta ciudad le sobran huevos”, gritó Alejandro González, baterista de la agrupación después de una primera descarga de música a cuenta de ‘Como te deseo’. Pasaron diez años desde la última vez que estuvieron tocando en Colombia y su regreso en el Festival Cordillera fue uno de los momentos más emocionantes que tuvieron estos dos días de música en el Simón Bolívar.



A Maná le faltó tiempo para interpretar algunas de sus canciones más reconocidas como ‘Eres mi religión’ o ‘Amor clandestino’, pero eso no quiere decir que la noche no estuviera plagada de clásicos. Desde ‘Oye mi amor’ hasta ‘Mariposa traicionera’, Maná hizo su mayor esfuerzo por no dejar atrás ninguna canción importante.



Tengo dos chavos y hoy más que nunca me duelen porque hay que dejarles un planeta limpio a ellos

TWITTER

Pero, además de música, el concierto estuvo plagado de momentos emocionantes, tanto dulces como amargos. La emotividad con la que Maná interpretó ‘El reloj cucú’ y ‘En el muelle de San Blas’, contrastaron con la divertida escena en la que Fernando Oliveira, el vocalista principal del grupo, recibió un brassier rojo que alguien le arrojó desde el público y se acostó sobre él mientras cantaba ‘Clavado en un bar’.

Fernando Olvera, líder de @manaoficial, protagonizó un curioso momento mientras cantaba "Clavado en un bar" cuando una fan le lanzó un sostén y este, sin dudarlo un segundo, lo recogió se acostó encima de él, lo abrazo y hasta lo besó en el escenario. ¡Los fans se enloquecieron! pic.twitter.com/tVhrMMDNym — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 26, 2022

Fue una noche llena de momentos enérgicos, como cuando tocaron ‘Corazón espinado’, pero también emotivos y liberadores, como cuando Maná montó una versión a capella de ‘Se me olvidó otra vez’, una canción que inicialmente no estaba en el repertorio, pero que decidieron tocar de todos modos. La noche cerró con broche de oro con todo el público coreando la canción ‘Rayando el sol’.

La experiencia agridulce de Zoé

Muchos fanáticos salieron antes del concierto de Moenia en el escenario Cotopaxi para correr a la tarima principal y tener un buen puesto para ver a la banda mexicana Zoé. La agrupación, liderada por el cantante León Larregui, dejó opiniones encontradas con respecto a su presentación.

Facebook Twitter Linkedin

León Larregui fue duramente criticado por su actitud durante la presentación en el festival. Foto: Laura Bohorquez

Algunos disfrutaron de los éxitos de la banda, pero otros afirman que el concierto fue un fracaso debido al presunto estado de ebriedad en el que el Larregui subió al escenario. Esto le ha hecho ganarse fuertes críticas en redes sociales de personas que quedaron decepcionadas con uno de los que prometía ser de los mejores espectáculos del festival.

León Larregui le faltó terriblemente el respeto al público, salió tarde y además BORRACHO, ni siquiera era capaz de vocalizar las canciones y no se escuchaba la voz de él, tocaba adivinar cuál canción era, no cantó Luna ni soñé y además acabó el show antes porque no podía más https://t.co/BKueslFdF0 — Dani (@xxdams03) September 26, 2022

Aunque Larregui no fue el único en recibir críticas por tener una actitud ‘displicente’. Robi Draco Rosa y Vicentico, vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, también han recibido la opinión de muchos que creen que su actitud no estuvo a la altura de sus presentaciones en el festival.



El baile final con Café Tacvba

Después de un momento como el de Zoé, Café Tacvba tenía aún más presión para cerrar bien el festival y la banda mexicana demostró estar a la altura de las circunstancias. Desde el principio pusieron a cantar y a saltar a los asistentes al festival que, para ese punto, debían sentir todo el peso del festival sobre la espalda.



‘Las flores’, ‘Chingala banda’ y ‘Como te extraño mi amor’ le dieron un último impulso a la audiencia para cantar y bailar. Pero también hubo momentos tristes, como cuando la banda decidió dedicarle la canción ‘Déjate caer’ a las quienes han fallecido recientemente. “Seguro le llegó toda esta alegría a nuestros muertos”, dijo Rubén Albarrán al final de la canción.

Y aquí está la prueba de que @cafetacvba nos puso a bailar y a saltar a pesar del cansancio acumulado tras dos dias de festival.



Sin duda, una presentación digna del cierre a este gran evento. pic.twitter.com/S2jOmoaLyZ — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 27, 2022

Para muchos quedó faltando la canción ‘La ingrata’, una de las más recordadas del grupo mexicano, pero Café Tacvba decidió desde 2017 no tocar esa canción más pues termina con un feminicidio. "Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos", expresó en su momento la banda en una nota del diario La Nación en la que comunicaban su decisión.



Pero ni siquiera la ausencia de esa canción aguó el baile que cerró la noche. Un baile a cuesta de la canción ‘El baile y el salón’ que despidió a la audiencia y puso fin a dos días llenos de gritos, saltos y buena música.



SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS Y KEVIN RAMÍREZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO