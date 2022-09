El Parque Simón Bolívar recibió este sábado 24 de septiembre la primera descarga de música latinoamericana a cuenta del primer día del Festival Cordillera, que se desarrolla durante este fin de semana.



A la cabeza del evento estuvo Totó La Momposina con su última presentación en tarima, Caifanes y Molotov con lo más representativo del rock mexicano, y un cierre de guitarras, trompetas y fuegos artificiales a cuenta de Los Fabulosos Cadillacs.



Siga leyendo: Harry Styles y Florence Pugh: la siniestra mentira en 'Don't Worry Darling'

Bogotá le regaló un día sin lluvia a alrededor de 35.000 asistentes del festival, que pudieron escuchar una oferta de 22 presentaciones diferentes en un solo día. El rock, el pop, el ‘Hip Hop’, la cumbia y la música urbana estuvieron desde las 2:00 p. m. y hasta más de la 1:00 a. m. en los diferentes escenarios del evento.



Cada uno de los artistas que subieron al escenario en este primer día del Festival Cordillera han aportado algo diferente a la música latinoamericana con su arte. A continuación, están algunos de los momentos más icónicos que vivieron los bogotanos en el Simón Bolívar.

Adiós a Totó

La maestra Nidia Góngora, en tarima con Totó la Momposina. Foto: Kevin Ramírez. EL TIEMPO

Varios artistas rindieron homenaje a la madre del folclor colombiano, Totó La Momposina, quien anunció el pasado 20 de septiembre que esta sería su última presentación en vivo.



La cantante se retira a los 82 años después de pasar las últimas seis décadas de su vida haciendo música tradicional colombiana.





Nidia Góngora, Adriana Lucía y Mónica Giraldo acompañaron a Totó en su última presentación y durante sus presentaciones reconocieron el legado que ha dejado a la música latinoamericana. En su última presentación, los fanáticos pudieron escuchar algunas de sus más grandes éxitos como ‘El pescador’, ‘Yo me llamo cumbia’ y ‘Aguacero de mayo’.

Totó la Momposina se despidió de los escenarios después de más de 60 años de hacer música. Aquí un video en el que canta y baila su canción ‘Rosa’. pic.twitter.com/q8p96tKVOB — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 25, 2022

A pesar de la avanzada edad de la cantante, el público pudo oírla cantar por última vez en una de las presentaciones que quedará para siempre en la memoria de los amantes de la música tradicional colombiana.

Dosis de rock mexicano

El escenario Aconcagua recibe al rock irreverente de Molotov. Foto: Kevin Ramírez

A las 5:45 p.m. el escenario Aconcagua recibió a la banda Molotov que llegó a animar al público con su rock irreverente y contestatario. Su última presentación en Bogotá se dio en el marco del Jamming Festival en 2019 y esta vez volvieron a interpretar algunas de sus más icónicas canciones como ‘Gimme The Power’, ‘Frijolero’ y ‘Puto’.

Ahora es turno de @MolotovBanda que se presentó en el escenario Aconcagua del #FestivalCordillera.



Aquí una de sus inflatables: ‘Gimme the Power’, coreada a todo pulmón por la audiencia. pic.twitter.com/U7u3nM7krl — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 25, 2022

La banda conformada por Tito Fuentes, Mickey Huidobro, Randy Ebright y Jay de la Cueva les dio a los bogotanos la primera prueba de rock mexicano del festival. Esta fue la antesala de la presentación que se daría cuatro horas más tarde con otros grandes representantes de la música del norte del continente: Caifanes.

Caifanes a los pies de Bogotá

El vocalista de Caifanes Saúl Hernández cantando en el Festival Cordillera. Foto: Laura Bohórquez

"Bogotá, Caifanes está a tus pies", esas fueron las palabras del legendario vocalista Saúl Hernández. La banda mexicana brindó un espectáculo histórico en la capital. Estuvieron en el escenario Aconcagua por más de una hora y media donde le cumplieron a sus fanáticos con temas clásicos como 'Nubes', 'Afuera' y 'La Célula que Explota'.



En medio del concierto, Hernández aprovechó para enviar un mensaje al público colombiano: "Los cambios políticos no dependen de los partidos, el verdadero cambio eres tú. Felicidades por este nuevo camino que decidieron tomar, porque merecen paz. Felicidades raza, mantente firme", declaró Saúl Hernández, vocalista de Caifanes.

Además, es momento de destacar el carísima de la banda. Se entregaron a su público y tocaron sus grandes clásicos. Las células nos explotaron con los @CAIFANESMEX. "El aplauso no es para nosotros, raza. El aplauso sigue siendo para ustedes", dijo Saúl al cierre. ¡Tremendísimo! pic.twitter.com/a5U3rNf2lF — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 25, 2022

Al final, hubo miles de aplausos para la agrupación que tocó con la bandera de Colombia en el escenario. "El aplauso sigue siendo para ustedes, no para Caifanes", Saúl Hernández luego de interpretar "Afuera".

‘¡Bogotá siempre decadente con nosotros!’

Gastón Bernardou, percusionista y fundador de los auténticos decadentes Foto: Laura Bohórquez / Escuela de Periodismo

Los Auténticos Decadentes dieron una de las presentaciones más enérgicas que tuvo el Festival Cordillera. Desde el comienzo pusieron al público a saltar al ritmo de sus tambores, trombones, trompetas y guitarras con varias de sus canciones icónicas como ‘Un osito de peluche de Taiwán’, ‘Loco (Tu Forma de Ser)’ y ‘La guitarra’.



Pero sin duda una de las grandes sorpresas de la banda fue cuando subieron al escenario a la cantante chilena Mon Laferte, para que interpretara con ellos su canción ‘Amor’.

Vamos ahora con una doble dosis de Los Auténticos Decadentes, que dieron una de las presentaciones más enérgicas del primer día de #FestivalCordillera.



Primero, la sorpresa de @monlaferte que interpretó con ellos su canción ‘Amor’. pic.twitter.com/TXAujcaPq4 — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 25, 2022

La banda encabezada Gustavo “Cucho” Parisi, Jorge Serrano y Diego de Marco dio una presentación memorable en la que no hizo falta ninguna de las canciones clásicas de su repertorio.

Mon Laferte en medio del público

Mon Laferte en el Festival Cordillera Foto: Laura Bohórquez/ Escuela de Periodismo

Después de su presentación con Los Auténticos Decadentes, Mon Laferte le entregó al público bogotano una presentación en la que no se guardó ni un solo sentimiento. La cantante lloró, brindó con el público y hasta quiso romper su esquema de seguridad para botarse a cantar en medio de la multitud.

Y después de su aparición en el concierto de Los Auténticos Decadentes, @monlaferte dio un espectáculo lleno de energía, sentimiento y conexión con su público.



Aquí está ella cantando ‘No te fumes mi marihuana’ en medio del público. pic.twitter.com/55QhtAsV6G — Santiago Gómez Cubillos (@SantiagoGomez98) September 25, 2022

En su presentación no faltaron éxitos como ‘Amor completo’, ‘Mi buen amor’, ‘Amárrame’ y ‘Tu falta de querer’. Y a pesar de que el público tenía que gritar para alcanzar las notas que canta Mon Laferte con facilidad, los asistentes no ocultaron su emoción ante las canciones desgarradoras de esta artista.

Los PetitFellas: Hijos de Bogotá y ‘dueños del fucking goce’

Nicolai Fella, vocalista de los PetitFellas Foto: Laura Bohórquez / Escuela de Periodismo

Al mismo tiempo de Mon Laferte se estaban presentando Los PetitFellas en el escenario Cocuy. La banda llevó por un viaje de emociones a los asistentes en la noche del primer día del Festival Cordillera. La agrupación bogotana, junto a la Big Band dirigida por Plutarco Guio, dedicaron a la ciudad sus temas clásicos como 'Suspense', 'Rock n' Love' y 'Antes de Morir'.



"Estamos profundamente agradecido con el Dios de la música, la ciudad y su público", afirmó Nicolai Fella, la voz de la banda bogotana que le ha apostado a combinar géneros como el rap, el rock y el jazz desde 2014(?) con su primer álbum "Historias Mínimas".



Además, pidieron 'mucho ruido' por el Festival Cordillera, ya que lo ven como una oportunidad para seguir compartiendo música en su idioma desde su ciudad.

Siete de la noche y llegó el turno de los "hijos de esta ciudad y dueños del fucking goce", @LosPetitFellas junto a la Big Band dirigida por Plutarco Guío brindaron una presentación exquisita. Fue un viaje de emociones, texturas musicales y escenarios energéticos. ¡La buena! pic.twitter.com/g8MwHD4iHK — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 25, 2022

Fueron 23 los músicos en tarima quienes les presentaron un universo de emociones de Bogotá a Latinoamérica dentro de este nuevo festival.

No te va a gustar, sí les gustó a los asistentes al Festival

Emiliano Brancciari Foto: Laura Bohórquez / Escuela de Periodismo

A las 10:30 p.m. llegó el turno de la banda uruguaya No te va a gustar. Un gran ensamble de músicos que incluye no solo al tradicional combo de guitarra, bajo, batería y piano, sino a un trío de vientos metales que fueron el centro de atención.



“¡Que lindo están cantando! ¡Gracias!”, expresó Emiliano Brancciari al ver la gran acogida del público que no paró de cantar éxitos como ‘A las nueve’, ‘Tan lejos’, ‘Verte reír’ ‘Al vacío’ y ‘Chau’.

Esta es la segunda presentación de la banda en Bogotá esta semana, pues fueron los encargados de uno de los conciertos previos del Festival Cordillera, que se hizo en el Royal Center el pasado 22 de septiembre.

Los Cadillacs: fabulosos

Los Fabulosos Cadillacs ya suman 32 años de trayectoria musical. Foto: Cortesía: Ocesa

La banda argentina de rock hizo un carnaval en el escenario Aconcagua al cierre del primer día del Festival Cordillera.



Fue un espectáculo lleno de alegría, carisma y de nostalgia por himnos de la música latinoamericana como 'Matador', 'Vasos Vacíos' y 'Yo No Me Sentaría en Tu Mesa'.



Uno de los momentos especiales del concierto fue cuando Vicentico, el cantante principal de la banda, le pidió a la atención del público y dijo: “Un minuto de silencio total y luego la pudrimos”, justo antes de hacer explotar a la audiencia con el coro de Mal Bicho.

Un hecho curioso: antes de iniciar el toque de @lfcoficial, el público se contagió cantando el coro de 'Yo No Me Sentaría en Tu Mesa'. Como si estuviéramos en el estadio, la gente alentó a la banda argentina antes de salir. Ya se imaginarán cómo se pudrió todo cuando la tocaron pic.twitter.com/70o666JzmC — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) September 25, 2022

El suelo tembló, el cabello bailaba al son del bajo y las gargantas se reventaron a pesar del cansancio de los asistentes a la una de la mañana. Fue un espectáculo memorable.







**SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS, KEVIN RAMÍREZ Y LAURA BOHÓRQUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

