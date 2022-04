La Feria Internacional del Libro vuelve este mes a Bogotá con Corea del sur como país invitado.



Por cuenta de la pandemia, los lectores esperaron tres años para volver a la presencialidad y encontrarse cara a cara con sus autores favoritos en la FILBO.(Además: 30 años sin Alejandro Obregón)

Invitados internacionales

#LaFILBoVuelve y con ella grandes autores invitados que te esperarán en @CorferiasBogota 📚



👉Agéndate con cada una de sus charlas y descubre más invitados en https://t.co/4QSUzxZ2Eh



Organizan: @CamLibro @CorferiasBogota

País invitado de honor: República de Corea pic.twitter.com/IgyG3cFbEj — FeriadelLibroBogotá (@FILBogota) April 8, 2022

En 2022 la Filbo regresa con una larga lista de invitados enternacionales, entre los que se destacan:



Alberto Gómez Font es un destacado filólogo y lingüista español, exdirector del Instituto Cervantes de Rabat y antiguo coordinador de la Fundación del Español Urgente (FUNDÉU), conversa con los estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia sobre el idioma español.



Afonso Cruz es un escritor portugués nacido en 1971 en Figueira da Foz. Artista multidisciplinar, con enfoque en ilustración, música (The Soaked Lamb) y fotografía. Ha publicado más de treinta libros, entre ficción, no ficción, teatro, ensayo, álbum ilustrado y poesía. Ha recibido varios premios por sus libros publicados en más de veinte idiomas.



(También: Sotheby's subastará cuadro de Picasso valorado en más de US$ 60 millones)



Andrés Tecedeiro es un poeta portugués nacido en 1979. Es licenciado y maestro en pintura y también psicólogo; trabajó como artista visual hasta el 2017. Ha publicado los libros Rebento-Ladrão (Tea for One, 2014), Deitar a Trazer (Douda Correria, 2016), O Número de Strahler (Do Lado Esquerdo, 2018), A Arte da Fuga (Do Lado Esquerdo, 2019) y Axila de Egon Schiele (Porto Editora, 2020; Edições Macondo, 2021; Ediciones Vestigio, 2022). Recientemente ha venido desarrollando proyectos en el área de la dramaturgia.



Andrea Abreu (1995) es una periodista y escritora canaria, autora de la novela Panza de burro (Barrett, 2020), editada por la periodista y escritora Sabina Urraca. Panza de burro ha vendido más de 45.000 ejemplares y se traducirá a más de diez idiomas. Además, quedó seleccionada como el mejor debut español en el 2021 en el Festival de Primera Novela de Chamberí y es ganadora del XVI Premio Dulce Chacón. Andrea Abreu forma parte de la lista de las mejores voces en español menores de 35 años según la prestigiosa revista Granta.



Desde Noruega nos visita Anne Beate Hovind. Ella trabaja en equipos con consultores de arte y artistas noruegos e internacionales, ha liderado la realización de obras site-specific tanto temporales como permanentes, lo que incluye proyectos de arte originales, ambiciosos, a gran escala e impactantes en edificios y espacios públicos. Ha producido Future Library 2021-2114, de la artista escocesa Katie Paterson, desde el principio, y actualmente es la presidenta de Future Library Trust. En 2018 recibió el Premio al Artista del Municipio de Oslo por su trabajo con el arte en la ciudad.



Ban Ki-moon es el más famoso diplomático surcoreano. Exministro de relaciones que se desempeñó como el octavo secretario general de las Naciones Unidas desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016. A lo largo de su carrera, trabajó para movilizar esfuerzos internacionales contra una serie de presiones globales que incluyen el cambio climático, la pobreza extrema y los conflictos armados, y hacer del mundo un lugar más seguro y equitativo.



Carla Morales estudió lenguaje y comunicación en la Universidad Austral de Chile. Del 2006 al 2007 trabajó como encargada de prensa en la editorial Norma. Entre el 2007 y el 2011 fue encargada de prensa y productora editorial en Uqbar Editores. Desde el 2011 hasta el 2019 fue directora editorial en Desatanudos y colaboró de manera independiente para ebooks Patagonia, Cuarto Propio, Planeta y Santillana, entre otras editoriales. En 2017 fundó, junto con Eduardo Lira, Escrito con Tiza, editorial dedicada a la literatura infantil y juvenil.



Cristina Rebull es graduada por el Instituto Superior de Arte de La Habana (Cuba), como licenciada en artes escénicas. Tiene más de 35 años de experiencia en los que se ha desempeñado como directora artística, productora de teatro y televisión, guionista, dramaturga, escritora, profesora de actuación, actriz, compositora, cantante y diseñadora de banda sonora.

Feria del Libro de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Corea del sur es el país invitado

La FILBo volverá a Bogotá a partir del próximo 19 de abril al 2 mayo, con espacios para todos los públicos y una amplia variedad de actividades culturales.



Corea del sur es el país invitado y contará con todo un pabellón donde habrá presentaciones de danza, caligrafía, juegos tradicionales, además contará con 100 delegados de dicho país.



(También: El Museo de Orsay deconstruye el genio creativo de Gaudí)



La FILBo contará volverá a Corferias con charlas, conversatorios, talleres a cargo de invitados nacionales e internacionales.

Programación de BiblioRed en la FILBo

📢Vuelve la #FILBo 2022 en formato presencial 🤩



Se acercan 14 días llenos de historias, novedades, libros y personajes que desde distintas latitudes 🌏 nos acompañarán para que vivamos#LaFILBoVuelve del 19 de abril al 02 de mayo en Corferias.➡️ https://t.co/I1a08Wa0HN pic.twitter.com/RMQy2MTMcF — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) April 6, 2022

Está es la programación publicada por BiblioRed para la Feria del Libro en el pabellón 'Leer para la vida'.



• El miércoles 20 de abril, a las 5:00 p. m., se realizará el lanzamiento del Pabellón Leer para la Vida en Corferias con el conversatorio Tertulias Leer para la vida, un espacio en el que se hablará en torno a la lectura con la participación de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el Secretario de Cultura, Nicolás Montero y autores invitados.



• El viernes, 22 de abril, a las 3:00 p. m., en el Pabellón Leer para la vida se realizará el conversatorio El libro ha dejado de ser un objeto y se revela como un vínculo: sobre la gestión territorial bibliotecaria, espacio en el que se hablará sobre el trabajo comunitario que se desarrolla en estos espacios. Con la participación de Ángela García, coordinadora de la Biblioteca Pública Bosa; Ruth Pereira, mediadora de la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo; y Ángela Mesa, lideresa de la línea de Comunidad y Territorio, en conversación con Santiago Rivas.



(Vale la pena leer: El relato de mamá biológica de Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt)



• En el Pabellón Leer para la vida, a las 4:00 p. m. del sábado 23 de abril, se llevará a cabo el conversatorio Diversidad de género e identidades disidentes entre Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, y la escritora, Camila Sosa Villada en conversación con Simón Uribe sobre su trayectoria y tránsitos diversos.



• Asimismo, el domingo, 24 de abril a las 5:00 p. m., con el conversatorio Leer para la vida en tiempos adversos a cargo de la escritora Piedad Bonnett en conversación con Alejandra Soriano, líder de política pública de BibloRed, se hablará sobre la lectura, el duelo y la experiencia colectiva.



• El miércoles 27 de abril a las 6:00 p. m. se hará la presentación de la Colección Bogotá Leer para la vida, un evento especial que contará con la participación del escritor, Andrés Ospina; el poeta, Ramón Cote; la editora en literatura infantil y juvenil, María Osorio y el líder de Proyectos Editoriales de BibloRed, Javier Beltrán, con una intervención de la artistas urbana Nats Guru.



• El lanzamiento del libro ‘¡Líbranos de todo mal! y Cartas en el asunto’ de la Colección Bogotá Leer para la vida con la escritora, Fanny Buitrago en conversación con la crítica literaria Luz Mary Giraldo, el 30 de abril a las 5:00 p. m.



• El domingo 1 de mayo a las 11:00 a. m., tendrá lugar el conversatorio de participación ciudadana para niños Leer para vida, a las 2:00 p.m. el Taller de cómic con el novelista y dibujante, Rafael Yockteng y a las 5:00 p. m. la Biblioteca Digital de Bogotá presentará “Bogotá Siempre Viva”, una exposición digital que reúne y promueve diferentes formas literarias de contar una Bogotá poética, nocturna, diversa, histórica y periférica.



