Familia de Griselda Blanco y Sofía Vergara llegan a un acuerdo: ¿qué dice?

La familia de Griselda Blanco llegó a un acuerdo extrajudicial con Netflix y Sofía Vergara, luego de haberles hecho una demanda por la miniserie Griselda, que fue protagonizada y producida por la actriz colombiana y que se estrenó el pasado 25 de enero por esa plataforma de streaming.

Según documentos obtenidos por el portal de noticias estadounidense The Hollywood Reporter, el abogado de la familia de la fallecida narcotraficante Griselda Blanco desestimó la denuncia con prejuicio, lo que significa que no puede presentar ese reclamo nuevamente en los tribunales.

La demanda había sido presentada el pasado 17 de enero en el condado de Miami-Dade por Michael Corleone Blanco, hijo menor de quien fuera conocida como la “Viuda Negra”, y su esposa, Marie. Su intención era suspender la emisión de la serie, ya que no habían autorizado a Netflix a usar “imagen, semejanza y/o identidad”.

Los detalles de la demanda de la familia de Griselda Blanco

En la denuncia, Michael Corleone Blanco admitió que durante los últimos años se había reunido con los productores de Netflix, entre los que se encontraba Sofía Vergara, para realizar un libro y un programa sobre su madre. Sin embargo, se quejó de que utilizaron datos y materiales audiovisuales que él les había dado, pero que no lo compensaron de manera económica ni tampoco con la aparición de su nombre en los créditos.

También los criticó directamente a Sofía Vergara porque no le consultó para desarrollar el papel de Griselda Blanco: “Me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo y el papel bien hecho, por qué no se acercó a la familia o por qué no se contactaron conmigo, el hijo menor, el que compartió con ella día y noche, el que sabía cómo hablaba, caminaba. Mi mamá y yo éramos muy cercanos”.

Griselda, la serie sobre una mujer narcotraficante. Foto: Netflix

La propia Sofía Vergara se refirió a la denuncia en una entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades: “Tú sabes que así son estas cosas. Creo que Michael, el hijo de Griselda, también está escribiendo un libro. Cuando estuve investigando leí mucho sobre su vida y tuvo una niñez muy difícil, pues su mamá estuvo presa cuando era muy pequeño, mucho sufrimiento. Tengo muchas ganas de leer su libro, la verdad, porque yo sé que tiene una historia que a todos nos va a interesar”.

Por su parte, Eric Newman, productor ejecutivo de Griselda que no estuvo entre los demandados, le respondió de manera tajante a Michael Corleone Blanco: “No estamos haciendo un documental; no estamos escribiendo un libro sobre Griselda Blanco. Así que no vamos a contar una historia que haga felices a todos o que la gente vaya a decir: ‘Oh, eso es exactamente lo que pasó’”.

Griselda Blanco fue una narcotraficante colombiana, fundadora del Cártel de Medellín. Se mudó ilegalmente a Estados Unidos con 21 años y siendo madre de tres hijos. En Nueva York empezó a traficar marihuana. Fue asesinada a disparos el 3 de septiembre de 2012 a sus 69 años en Colombia debido a un ajuste de cuentas.