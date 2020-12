Falleció el padre de Paola Turbay a consecuencia del covid-19

Hace pocos días la modelo, empresaria y ex señorita Colombia Paola Turbay le había pedido a sus seguidores juntarse en oración por la salud de su padre, Gabriel Turbay, que se hallaba internado en la Fundación Cardio Infantil debido al covid-19.

Sin embargo, pese a que unos días después, Paola Turbay posteó un mensaje en el que hablaba de una mejoría, su padre, de 72 años, falleció víctima de las complicaciones derivadas por el virus.

En un conmovedor mensaje, Paola había hecho la solicitud pública de orar por la salud de su padre, el pasado 14 de diciembre. Sus palabras fueron acompañadas de una selfie que se tomó junto a él un año atrás, en la misma institución.



"Hoy, un año después, está en urgencias en el mismo lugar por Covid-19 y neumonia. Quisiera estar con él, pero es imposible. Yo sé que harán hasta lo imposible: conozco el profesionalismo de la Fundación y la ética del equipo médico", escribió entonces.

Con el pasar de los días, Paola Turbay también compartió su sentir en redes sociales: "El covid-19 es una montaña rusa. En un solo día se puede pasar del malestar a cierto alivio, para luego sentir que ya no se puede más".



En la misma publicación compartió su preocupación por la actitud del público ante la pandemia: "Este virus es cosa seria -escribió-. No es una “conspiración” como algunos creen, tampoco es una “gripita” ni algo que solo le sucede “a los demás”. Cada vez está más cerca y cada vez somos más vulnerables.



"Me preocupa terriblemente ver videos de fiestas privadas, ríos de gente en los corredores de centros comerciales y escuchar cómo planean la rumba de fin de año. Me aterra ver a la gente con la máscara mal puesta o ni siquiera puesta como si fueran inmunes", indicó.

Hasta el momento, la empresaria y actriz no ha compartido más mensajes posteriores al que publicó en Navidad.

