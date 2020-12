Falleció Luz Marina Cruz, la quinta señorita Colombia de la historia

Luz Marina Cruzfue la quinta señorita Colombia de la historia, en 1953, y la segunda candidata del departamento del Valle del Cauca en obtener el título. En ese momento tenía 19 años y el encargado de ceñir la corona sobre su cabeza fue Gustavo Rojas Pinilla, entonces presidente de la República.

Al anunciar su reciente fallecimiento y solidaridad con sus allegados, el Concurso Nacional de Belleza recordó en su página oficial detalles del momento en que Cruz fue elegida como la mujer más bella del país.

Cruz falleció a los 86 años. Su reinado se extendió entre 1953 y 1955. Según la crónicas de la época "acaparaba las miradas con el encanto de sus ojos azules". Su traje de coronación fue avaluado en 5.000 pesos de la época y obtuvo el título entre ocho candidatas.

Su sonada negativa a desfilar en traje de baño en una presentación privada ante el jurado, según los relatos, hizo tambalear sus aspiraciones al título, eso le valió un empate con la señorita Cundinamarca, Colombia Botero Pombo, en esa actividad. Sin embargo, ganó y fue un fallo muy aplaudido.



Curiosamente, señalaban, la reina caleña estaba representando en el concurso no solo al Valle del Cauca, sino también a los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño, "por motivos económicos", dice la semblanza.

También se recordó que al comienzo de su reinado, Cruz hizo una promesa que no pudo cumplir: "No me casaré mientras sea reina", dijo en 1953, sin embargo, en 1955 -cuando su reinado todavía estaba vigente- se casó con Aurelio Caicedo Ayerbe, entonces ministro de educación.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET