Es un día soleado en el norte de Bogotá y Sergio Fajardo quiere hablar en la terraza de su oficina, localizada cerca del centro financiero de la capital. El sitio desde donde despacha desde hace meses es más pequeño de lo que imaginaría cualquiera, pero el candidato de Compromiso Ciudadano se ve a gusto con su pequeño grupo de colaboradores.



No han sido momentos fáciles para este matemático de profesión, por cuenta de las decisiones de la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, que amenazan con descarrilar su aspiración presidencial. Sin embargo, afirma que entre más peso lleva sobre los hombros, más ligero se siente.

(Le puede interesar: El aspirante a la presidencia Alejandro Gaviria habló en BOCAS de sus posturas sobre el aborto, marihuana, glifosato, Esmad, la religión, el LSD -con el que experimentó- y sus relaciones políticas)

Facebook Twitter Linkedin

La edición 113 de la Revista BOCAS estará en circulación a partir del día 19 de diciembre de 2021 Foto: Revista BOCAS

Al ser la tercera vez que lanza su sombrero para aspirar al cargo más importante del país, bien podría describirse como un veterano. Aparte de sus 65 años de edad, está la experiencia de haber sido candidato a la vicepresidencia de Antanas Mockus en la época de la “ola verde” y tercero en discordia durante las elecciones del 2018.



Si bien no llegó a la segunda vuelta en aquel momento, quedó desde entonces matriculado como uno de los aspirantes más serios al llamado “Solio de Bolívar”. Seguramente por ello lo han atacado sus contrincantes de izquierda, de derecha o de los partidos tradicionales, no solo en las redes sociales.



Quien tenga la paciencia de leer el extenso fallo sobre Hidroituango, que condenó a una serie de personas a responder por 4,3 billones de pesos por los tropiezos en la construcción del megaproyecto eléctrico, no dejará de notar inconsistencias en la argumentación. Más allá de que un acuerdo con las aseguradoras le despeje el camino a Fajardo y a otras 25 personas implicadas en la sentencia, hay un tufillo de vendetta política que es motivo de inquietud.

No obstante, este abuelo “comeaños” que detesta subirse a una tarima a echar discursos, tanto como las reuniones de líderes políticos a puerta cerrada, no pierde la calma. Cuenta que la pandemia, que lo sorprendió en inmediaciones de Sáchica y Villa de Leyva en Boyacá, en donde duró meses recluido, le sirvió mucho para reflexionar.

Quizás por eso dice que se preparó mentalmente para esta, su última “vuelta a Colombia”, como él mismo la llama. Al ser buen ciclista, reconoce que la cuesta es más dura que nunca, pero insiste en que tiene el conocimiento y la preparación para llegar primero a la meta. Y sobre todo hacer una Presidencia que le ayude a Colombia a salir adelante.

(Le sugerimos también: 'A mi casa llegó gente armada a buscarme para matarme porque yo había hecho quemar unas retroexcavadoras que estaban en el río', dice Francia Marquez en BOCAS 111)

Facebook Twitter Linkedin

El 10 de diciembre la aseguradora Mapfre y EPM firmaron un contrato para saldar 3,9 billones de pesos de los 4,3 de Hidroituango. Cuando se efectúe, se eliminarán las sanciones para el precandidato. Foto: Ricardo Pinzón

¿Cómo se siente al repetir candidatura?

Es mi tercera vuelta a Colombia, en términos políticos. La primera, recién terminé la alcaldía, lo cual me llevó a tratar de entender al país bajo otra perspectiva, algo que fue muy apasionante. Ser alcalde de Medellín, con todo lo que significa la ciudad, con todo lo que aprendimos e hicimos, es otra cosa. El país es complejo, diverso, fragmentado, apasionante. Esa parte terminó como candidato vicepresidencial de Antanas Mockus en la Ola Verde. Fue la primera vez que se veía aquí un espíritu cívico, algo de una naturaleza distinta en la política colombiana, y yo fui parte de eso. La experiencia terminó con la cadera quebrada, pues me caí de la bicicleta, estuve con bastón un año y medio, después me operaron y me pusieron una prótesis. La segunda fue ya después de haber sido gobernador, con todo lo que eso enseña. Antioquia tiene unas características que uno podría decir que es como una Colombia chiquita: el río Magdalena, el Cauca, el Atrato, el mar en Urabá, los conflictos en el territorio, la riqueza, toda esa mezcla de microcosmos. Aprendí muchísimo, tanto en la relación con los alcaldes en los municipios, como en entender profundamente el mundo rural. Recorrer el territorio nacional, siendo candidato presidencial después, vivir la presión extraordinaria que había en ese momento, también fue un aprendizaje impresionante. Forma parte de este recorrido en el que me voy transformando, incorporando cosas nuevas, descubriendo, viendo muchos rostros y muchas realidades. Y casi llegamos. Estuvimos a 1,3 por ciento de Petro, unos 250.000 votos.



¿Y cómo se siente eso de que le faltaron menos de cinco centavos para el peso?

Como siempre en la vida, tranquilo. Porque yo me he hecho un propósito y así me acerco a la competencia. Por supuesto que soy competitivo, pero también siendo competitivo aprendí que hay unas reglas, cosas que pasan, y aprendí a perder. Eso me lo enseñó mi papá desde muy chiquito: aprender a aprender, con la convicción de haber hecho todo lo que podía. Lo peor es cuando uno queda con remordimiento, y se queda en el “si hubiera hecho esto qué hubiera pasado”. Hice todo lo que podía con las personas que estábamos, lo que estaba humanamente a mi alcance. Entonces asumo eso con tranquilidad, con espíritu limpio.



¿Y qué pasó?

Cuando terminó la consulta, en la que no estuve, Petro y Duque estaban disparados. Polarizado el país, se veían esas marchas, todo ese tipo de cosas, y yo venía rezagado, a más de diez, doce puntos de ellos. Me acuerdo que utilicé el símil y dije: “vamos para el Alto de Letras, esta es una subida, la más larga de Colombia, de 80 kilómetros, y aquí van escapados unos, pero los voy a alcanzar antes de llegar”. No lo hice, pero hay un elemento que nunca se menciona y que es muy potente. Mi campaña, en cifras redondas, costó once mil millones de pesos. Las de Petro y Duque, aproximadamente también, unos 24.000 millones de pesos, que es más del doble. Yo no salía en televisión, no tenía ningún comercial, solamente los espacios institucionales del Partido Verde y del Polo Democrático, que era parte de la coalición nuestra. Faltando dos semanas para la elección, recuerdo a Claudia López diciendo “consigamos ocho mil millones de pesos para hacer publicidad”. ¿Y cómo se consiguen? Se los presta a uno un banco, y uno los paga contra la reposición. Pero a mí como individuo es al que me toca firmar para responder por el préstamo. Pensé “¿a qué horas voy a pagar ocho mil millones de pesos? Puedo trabajar hasta el último día de mi vida, pueden trabajar mis hijos hasta el último día de sus vidas y nunca tendré ocho mil millones de pesos para pagarlos”. Era mi decisión y entonces dije “yo no puedo firmar esto”.

(Lea también: El precandidato Óscar Iván Zuluaga habló en un picante (y vergajo) diálogo con las veteranas Tola y Maruja para BOCAS)

Nací en un lugar que no escogí y tuve todas las oportunidades. Y eso siempre me ha inspirado para decir que hay que luchar para que estas oportunidades no sean un privilegio, sino un derecho. FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué se vuelve a subir uno a la bicicleta?

Había dicho desde mucho antes que la pasada era mi última elección. Y además decía “quiero volver a mi casa, a la universidad, me gustaría ser rector”. Cuando pasa la elección, con una cantidad de adrenalina que nadie se imagina, pienso en toda esta gente que trabajó conmigo gratis, por compromiso, la gente de Compromiso Ciudadano, que ha sido mi movimiento. Después de esta votación que sacamos, me pregunté “¿será que les escribo una carta y les digo ‘bueno hasta aquí llegué, esto estuvo muy bonito, pero chao’?”. Y no fui capaz. Decidí que tengo que seguir luchando por muchas de estas personas que están aquí porque creyeron en mí, porque hemos construido mucho. Pasar por todos estos pueblos y encontrar cuánta gente hay que comparte ideas, que quiere meterse a la política y yo pensando en irme. Eso para mí fue fundamental y decidí que no me podía ir. Porque toda la vida he sido un privilegiado en todo sentido y el privilegio más grande ha sido hacer lo que quiero. No lo que me da la gana, sino lo que quiero. Por eso estudié matemáticas y he sido profesor. Ha sido un gran privilegio. Pero cuando uno está en política y le está diciendo a la gente que vote por mí eso genera una responsabilidad con las personas y la siento profundamente. Entonces preferí continuar y ha sido una batalla desde ese momento hasta el día de hoy.



¿Duda de la decisión en algún momento?

No. Ha sido duro en muchos sentidos, pero no tengo dudas. He actuado siempre con convicción. Por eso me metí a la política en cero, cuando arrancamos hace 22 años en Medellín, teniendo mi posición de profesor titular de matemáticas de la Universidad de los Andes, profesor en la Nacional, en la parte alta del mundo científico en Colombia. Tenía mi vida garantizada y me jugué por mis convicciones. En términos personales y sociales, soy un privilegiado de la sociedad colombiana. Nací en un lugar que no escogí y tuve todas las oportunidades. Y eso siempre me ha inspirado para decir que hay que luchar para que estas oportunidades no sean un privilegio, sino un derecho. Por eso siempre digo que mi primera condición es que exista educación para poder avanzar. En términos políticos, más proletarios, imposible. A pie, sin plata. Comencé a repartir volantes, a hacer política persona por persona. Aprendí a dar la mano, a mirar a los ojos, a escuchar, a oler, a reconocer la ciudad. Hace poco estuve en Medellín repartiendo volantes en la Avenida Oriental con la Playa, donde lo hice por primera vez en la vida, hacía 22 años. Miraba todo eso, ese andamiaje, y sentí mucha emoción. Nostalgia también, porque veo a mis compañeros y ya todos tenemos canas. Pero al mismo tiempo veo a unos jovencitos que están ahí, y volví al bus a entregarle al chofer mi volante. Y esa ha sido esa historia, la que aprendí uno por uno. Creo que si acaso me he parado en una tarima una o dos veces, y menos a hablarles a las masas. Me muero de la vergüenza. Nunca he hablado como lo hace un candidato que tiene una multitud allá. Siempre he estado al mismo nivel de las personas. Nunca hago alocuciones ni tengo gente esperando a que yo llegue. Con esa animación siempre llego primero que todos. Ha sido un viaje emocionante y duro a la vez.



¿Ese “ascenso a Letras” ha sido más largo esta vez?

Claro que sí.



¿Por qué?

Porque son muchos factores en todo este tiempo. En términos políticos, yo voté en blanco para la segunda vuelta en el 2018. Lo hice perfectamente consciente de lo que hacía y desde ese momento, hasta el día de hoy, he tenido un mundo asociado con Petro, que me ha insultado, me ha agredido, me ha maltratado en todas las formas posibles, en el mundo digital, con cuanto epíteto exista. Llevamos tres años y medio en este paseo, y eso es sistemático, con un grupo grande que trabaja para deteriorar la confianza del público. Porque la mayor riqueza que yo tengo es la confianza que he construido, eso lo tengo clarísimo. Por lo general no he querido responder, entrar a ese mundo digital, a convertirme en un gladiador allá, a buscar en una bodega. Todo eso ha sido costoso, desde el primer día hasta hoy. El esfuerzo es grande porque los recursos son mínimos. Hay que trabajar y yo trabajo para ganarme mi vida. Me la gano bien; ni más faltaba pues que me tilde de pobrecito. Tengo mi pensión y tengo mi sueldo en el Tec (Instituto Tecnológico de Monterrey en México), en donde soy profesor, lo cual disfruto mucho. Pero de vuelta a los ataques, encuentro que la Contraloría viene detrás de mí, con los de Petro asociados con ese mundo, a destruirme, y estos otros a sacarme, porque después de todo para cada lado soy un estorbo. Entonces es una lucha grande, pero profundamente desigual.

Facebook Twitter Linkedin

Según La Gran Encuesta Elecciones 2022, Fajardo lidera la intención de voto en la Coalición Centro Esperanza, integrada también por otros precandidatos como Gaviria, Cristo, Amaya, Robledo y Galán. Foto: Ricardo Pinzón

(Le sugerimos: Alirio Barrera, el vaquero del Centro Democrático habló en BOCAS 112)

Las bodegas asociadas con Petro que me insultan, que me digan tibio, paramilitar, narcotraficante, uribista, todo eso me resbala. FACEBOOK

TWITTER

¿Lo de la Contraloría lo vio venir?

Siempre lo sospechaba. Creo profundamente que debemos confiar en las instituciones, algo que es parte de mi proyecto político, de lo que lo que yo pienso. Pero poco a poco voy viendo muchas cosas. Volví a vivir a Bogotá en junio del 2019 y en este mundo bogotano, del poder, se dicen tantas cosas, tantos cuentos, muchos rumores, que empezaba a oír pedacitos que a uno le iban contando y fui pegando piezas. Entonces me dije: “aquí me quieren arrollar a mí, y ¿quién me va a defender? Nadie. Si acaso algunas entrevistas que pueda dar, usar las redes para decir algo, pero no tengo poderes detrás de mí, ni amigos en cargos influyentes, no tengo puentes para llegar a nada”. Entonces entendí que me tenía que defender y hacer público lo que voy viendo.



¿Qué escuchó?

Alguien me dijo: “estuvimos en una fiesta y ‘Pipe’ brindó y dijo ‘me voy a cargar a Fajardo’”. No tengo el video, no tengo la grabación, nada, pero todo esto empieza a circular y una periodista me confirmó la misma información. Desde el 2016, había gente que decía “a Fajardo y a Petro los tenemos que joder”. Y eso está relacionado con Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, capturado por corrupto. ¡Hágame el favor! Y entonces empiezo a ver toda esta trama de Hidroituango, la investigación de la Contraloría y empiezo a poner pedazos de esa historia y a recorrer el papel de Felipe Córdoba conmigo en el 2017, cuando era auditor general de la República, que me hizo unas acusaciones. Veo que no hay unos cables por ahí sueltos y que realmente lo de “joder” es de verdad. Sin ser abogado leo las argumentaciones, pero en la matemática está la lógica. Concluyo que el razonamiento que hay para meternos a nosotros en esto da lugar a decir que no hay derecho. Y lo afirmo con toda claridad. En la página web mía están todos los documentos, todos, para el que quiera mirar y examine la naturaleza de los cargos. Esto es un trabajo lleno de inconsistencias, incoherencias, errores, y todo dirigido a eso, “hay que acusarlo”. Es cierto que se cayó un túnel. La perspectiva de la Contraloría es que hay que mirar hacia atrás y que todos somos culpables. Es patético realmente. Y después veo el procedimiento político del señor contralor, y digo que esto está cantado, no es algo transparente.



Prefiere los insultos en Twitter…

Pero claro. De lejos. Las bodegas asociadas con Petro que me insultan, que me digan tibio, paramilitar, narcotraficante, uribista, todo eso me resbala. Pero es que estoy aquí con el poder más grande que tiene nuestro país. Nunca me imaginé en estas circunstancias, eso sí nunca en la vida.



¿Hay mucho en juego?

No hay duda. Hay mucho en juego. Y he luchado contra la corrupción desde el primer volante que entregué en Medellín hasta el día de hoy. Lo digo con orgullo, porque también uno tiene su dignidad, tiene su familia, su trayectoria, su vida. Es que estamos hablando de mi vida. Y aquí están unos señores con la señal de que a este lo vamos a borrar.



¿Puede enmarcar el actual proceso electoral como realmente el punto definitivo para implantar un modelo abiertamente corrupto?

Así es. He demostrado gobernando una forma distinta de manejar los recursos públicos, de responder ante la ciudadanía. Lo he hecho y lo digo con orgullo. Por eso fui escogido el mejor alcalde, el mejor gobernador, con las mejores notas en la lucha contra la corrupción, con la mayor transparencia. Esto no es un accidente, no es simplemente un rifirrafe político. Es un contralor que quiere acabar conmigo.



¿Y a qué intereses representa?

Eso ya lo tienen que descubrir los periodistas y saber con quién está. Pongo los hechos, pongo los datos que están ahí. Falta una piecita realmente, pero ojalá que hable. Le digo al exfiscal Gustavo Moreno, que ya está arrepentido, que conteste tres preguntas no más: ¿Quién lo nombró? ¿Qué instrucciones le dieron? y ¿Quiénes se las dieron? Que salga de la boca de él. Vamos a ver si lo dejan hablar.



A raíz de esta última situación, ¿se descorazonó?

No. En ese sentido tengo cada día más convicción porque tengo que hacer dos campañas. Una es la rutinaria en la política y entonces vaya a los debates, presente sus propuestas, vaya por las calles. Esa es la que nos toca a todos. Pero a mí me toca otra, porque tengo que responder por esto o ir a la Fiscalía. Es más difícil, por supuesto, es más exigente, pero en la medida en que pasa tengo más energía. Por supuesto que me duele pasar por todas estas. Tengo hijos, tengo mi familia, tengo las personas que quiero, tengo una nieta. ¿Quién responde por todo eso? Me toca a mí y lo estoy haciendo y lo voy a hacer tranquilo, porque además, como decía, uno se va transformando. Ya esta es la vencida, la tercera vuelta a Colombia, este es el momento. Aprendí, he adquirido mucha más sabiduría, tengo el espíritu tranquilo en la vida. Estoy contento y eso ayuda porque muchas veces este mundo es agobiante y uno va como con un edificio encima y cuando hoy tengo más cosas encima es cuando camino más ligero y más tranquilo.

(Puede leer esta entrevista BOCAS: 'Las relaciones homosexuales son más honestas', dice Gina Parody en entrevista en BOCAS. dejó la política y ahora lucha por una causa a través de la literatura)

Facebook Twitter Linkedin

Fajardo fue la formula vicepresidencial de Mockus para las elecciones del 2010, y fue candidato presidencial del partido Alianza Verde, Polo Democrático y su movimiento, Compromiso Ciudadano en 2018. Foto: Ricardo Pinzón

¿Qué es lo más aburrido de hacer campaña?

A mí me gusta hacer campaña, estar en la calle. Lo disfruto. Me gustaría tener mucho más tiempo para temas programáticos. Lo más aburrido es cuando usted se la pasa sentado con otros políticos y uno sabe que todo el mundo está calculando. Yo no estoy acostumbrado a eso de “entonces este con este”. Y todo el mundo tiene interés. Uno se descuida y lo clavan. Hacer listas, todo ese tejemaneje de la mecánica política y electoral, el de “¿Usted cuántos votos tiene? ¿Usted con quién juega?” Eso es muy aburridor.



¿Incluido el proceso de la Coalición de la Esperanza?

Un poquito. De hecho, hemos construido una buena relación y me he propuesto a estas alturas de la vida abrir un poco más la mente. Habitualmente en todas estas discusiones la rutina es que “Fajardo es imposible”, “Fajardo se cree superior a todos”. Fajardo es un hombre de principios y los principios no tienen precio, pero he sido más abierto, dispuesto a escuchar más, a construir, a buscarles salidas a las cosas.



¿Esto de ser huérfano desde el punto de vista de partido político tampoco se lo esperaba?

Lo que pasa es que han cambiado muchas cosas. Fuera de eso tuvimos pandemia en la mitad, que elevó los problemas a la enésima potencia. Las desigualdades, pues aquí las tiene, en vivo y en directo; la pobreza y las disparidades en la educación, pues mírelas, aquí están de frente. Y en la política, nos cambió de cancha. Salir a la calle a darle la mano a una persona uno con tapabocas, es muy difícil, muy diferente. Eso nos puso en este mundo digital y nos aceleró a una velocidad impresionante. Cuando empezamos en el marco de la coalición el único partido era el Verde. Hoy están Dignidad, el Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, la ACI y Colombia Incluyente. En enero era todo verde y ahora hay todos estos colores alrededor.



¿Se ha desilusionado de mucha gente?

Pues de unas cuantas personas sí, claro. Me acuerdo de la expresión que dice “interés, cuánto valés”. Palabras como lealtad, transparencia son escasas a menudo y, repito, si uno se descuida, lo clavan. Pero también al mismo tiempo he construido buenos lazos.

(Le recomendamos: La diplomática Maria Emma Mejía publica el libro que recoge sus memorias y dialoga en BOCAS sobre su carrera)

¿Es válida la impresión de que usted habla menos del promedio y que los debates le aburren?

En esta campaña, en particular, hemos visto debates con 25 candidatos y muchos todos los días. Recuerdo muy bien que el 28 de octubre tenía cinco al mismo tiempo. Estamos muy acelerados. Petro hace manifestaciones y entonces todos los demás se ponen nerviosos. Si yo me pusiera a ir a todos los debates no salía de Bogotá o de Cartagena, porque ahí hacen la mayoría. Y fuera de eso a mí me toca la otra campaña. Por eso pido calma. Es importante debatir y a mí no me molestan los debates, pero ya vendrán más. Y a veces no puedo. Hace poco tenía que dictar clase y no les iba a decir a mis estudiantes que “tengo que ir a un debate presidencial”. Nunca en mi vida he faltado a una clase y los que me conocen saben que esa es mi palabra y es parte de mi reputación.



¿Por qué dice que nos estamos acelerando?

Eso de que todas las propuestas debían estar construidas en septiembre no tiene sentido. Si un candidato ya sabe todo lo que va a hacer a partir de agosto del 2022 y ya tiene la propuesta construida hay que decirle: dúdelo.



Se caracteriza por ser callado…

En general, no me gusta estar hablando de muchas cosas. Yo soy callado por naturaleza.



¿Qué tema le preocupa más, entre tantos que hay?

Por más obvio que suene, a mí me preocupa mi país. Hay un malestar muy grande en la sociedad colombiana. Durante mucho tiempo estuvimos unidos para enfrentar enemigos como el narcotráfico o la amenaza de las Farc. Ahora el problema es entre nosotros. El acuerdo de paz era la oportunidad para decir que como personas teníamos un proyecto común, y no fue así. Encuentro polarización, confrontación y un deterioro social grande. Tenemos un problema de pobreza y desigualdad enorme: hay muy poquitos que tienen mucho y hay muchos que no tienen nada. Esa frase la entiende cualquiera. Con la corrupción, ahora la impresión es que todos los dirigentes son iguales, todos son ladrones. En cuanto a violencia e inseguridad, nunca había visto tanto miedo. En las ciudades capitales la gente está asustada y además tenemos todavía inseguridad y violencia en los territorios y contra los líderes sociales. Colombia está en una situación crítica y por eso, a todas las personas con las que hablo, les digo que no nos equivoquemos en el diagnóstico del problema. Porque si creemos que esto es otra cosa, la solución no es fácil. Esos son los problemas que tiene Colombia y nosotros los vamos a resolver. Por eso hago parte de la coalición Centro Esperanza. Pero todo empieza con la palabra cambio. Hemos tenido veinte años de gobiernos en el poder alrededor de la figura del ex presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. De una forma u otra ese capítulo se cierra, se llenó el vaso. No es un problema personal, nada de eso.

¿Cuál es el dilema?

Nosotros representamos un cambio y hay otro extremo que representa otra cosa. La pregunta es ¿qué hacemos con el malestar que tiene Colombia? ¿Lo convertimos en miedo, terror, rabia, resentimiento o lo convertimos con las palabras en la esperanza? Mostrar que se puede hacer un cambio positivo: esa es la batalla política que tiene Colombia enfrente. Y yo le apuesto y sé que se puede ganar y sé que tengo que dar ejemplo como persona cuando tramito las diferencias. Esta Colombia a mí me preocupa, me preocupa mucho, y detrás hay algo que no se explica bien y es la desconfianza en las instituciones, que es una fatalidad para una sociedad. En el edificio están las fundaciones, y abajo están corroídas. Miremos el ejemplo de Perú o el de Chile, en donde todo parecía ir tan bien. Sebastián Piñera dijo en su momento una frase lapidaria: “no escuchamos”. Colombia tiene que escuchar y hay unos que no quieren hacerlo y otros que se tapan los oídos. El próximo presidente va a tener que gobernar en medio de las circunstancias más difíciles en mucho tiempo. Pasamos por un momento muy complejo. Y yo estoy preparado para ese momento.

Facebook Twitter Linkedin

La portada de la edición 113 de BOCAS es Steven Spielberg, la leyenda del cine mundial. Foto: Revista BOCAS

Otras entrevistas de BOCAS

Gracias por leernos.

Nos gustaría recomendarle una de nuestras entrevistas BOCAS: Germán Tellez, uno de los grandes maestros de la arquitectura colombiana, habló en BOCAS 112.



POR: Ricardo Ávila.

FOTOS: Ricardo Pinzón.

EDICIÓN 113. DICIEMBRE 2021