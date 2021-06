Fabio Rubiano cuenta su vida, a partir de sus películas favoritas

“Mi primera relación con el cine fue una película de Raphael, que vimos con mi familia. Tengo el recuerdo de él con la cara muy grande y muy rosada, me impresionó mucho”, recuerda el actor y director teatral Fabio Rubiano.

Pudo haber sido 'El golfo', 'El ángel' o 'Digan lo que digan', alguna de las películas que hizo el cantante español antes de cumplir 30 años, y que marcaron a la familia de Rubiano, que vivía en el barrio Restrepo, de Bogotá.



Por esas calles, atiborradas de tiendas de calzado, Rubiano fue cultivando sus amistades, su amor por contar historias y también nació su afición por el cine, de lo cual hablará hoy, a las 7 p. m., en la franja ‘El cine y yo’, de EL TIEMPO, Idartes y la Cinemateca de Bogotá. Justamente, la charla forma parte de la celebración de los 50 años de la Cinemateca.



Rubiano se remontará también a 1985, cuando fundó el Teatro Petra con su compañera de trabajo, exnovia y exesposa Marcela Valencia, con quien aún comparte hoy el escenario. Así la conoció:



“Una vez me subí a una buseta y estaba leyendo El otoño del patriarca, para un examen en la Escuela Distrital de Teatro. Al lado había una ‘mona’, pero no me atreví a hablarle, hasta que me bajé. Meses después, cuando nos hicimos amigos, Marcela me dice: '¿Usted no se sentaba en las busetas a leer 'El otoño del patriarca'? ‘Pues yo iba al lado suyo’. ¡La mona era Marcela!”.



Rubiano también explicará sus éxitos y fracasos como director teatral, en charla transmitida por ELTIEMPO.COM, el canal de YouTube de EL TIEMPO, sus redes sociales y las plataformas de Idartes y la Cinemateca de Bogotá.

Celebración, en torno al cine

‘El cine y yo’ será uno de los actos de celebración de los 50 años de la Cinemateca de Bogotá. Este sábado 12 de junio, a las 5 p. m., se realiza un cine concierto con el cortometraje 'Carrera séptima, arteria de una nación', musicalizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



Y el lunes 14 de junio, la Gala del cine colombiano, una charla sobre 'La gente de la Universal', con su director y sus protagonistas. Estos eventos también serán transmitidos por EL TIEMPO.