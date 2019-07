Exposición fotográfica reivindica los derechos de la comunidad LGBTQ

El viernes 28 de junio se cumplieron 50 años de 'Stonewall', las primeras protestas por parte de la comunidad LGBTQ en contra del abuso policial.

Por este motivo, con una combinación de vanidad, pluralidad y multiplicidad de colores, el jueves 27 se inauguró en Bogotá 'La noche y las luciérnagas', una exposición drag, transformista y queer que busca visibilizar a esta comunidad y reivindicar sus derechos.



Una de las principales características de este evento, que este año se encuentra en su tercera edición, es la exposición fotográfica realizada por el maestro Hernando Toro Botero.

“Lo que él hace es visibilizar un arte que es muy 'underground', porque tú le dices a alguien que hacer drag también es un arte y la gente te dice ‘no porque solamente le estás bailando a maricas y a borrachos en una discoteca’. Y no, hacer esto requiere tiempo, requiere creatividad, aprender a maquillarse, aprender a confeccionar, andar en tacones, armarse un cuerpo, todo esto es arte”, explica Ukumari Kamikazy, una drag queen que hace parte de la exposición fotográfica.



Toro lleva mucho tiempo retratando el arte drag. En los años 90 empezó en Barcelona, España, y luego, cuando en Colombia se volvió más común, vino a hacer un comparativo entre ambas expresiones.

Además de los retratos fotográficos de personas drag luciendo elaborados vestuarios, este año 'La noche y las luciérnagas' rinde un sentido homenaje a Sergio Urrego, el estudiante colombiano que en el 2014 se quitó la vida tras ser víctima, en recurrentes ocasiones, de homofobia.



“Con este evento damos un precedente y aportamos un granito de arena no a la tolerancia, pero sí al respeto. A aceptarnos y a querernos por ser diferentes”, agrega Ukumari.



Asegura, además, que si Sergio hubiera atravesado por esta época, en la que se habla con más tranquilidad de estos temas, seguramente se hubiera dado cuenta de que no estaba solo.



Hernando Toro se ha dado a conocer durante muchos años por ver con su lente más allá de lo que los cuerpos muestran. Y es justo eso lo que evidencia con su exposición, pues ha logrado que muchos de sus modelos de la comunidad LGBTQ vean en él a una persona de confianza que lucha junto a ellos por hacer respetar sus derechos.



Fuera de las múltiples presentaciones, el evento dejó una reflexión por parte de la reconocida drag queen mexicana Aurora Wonders:



“Cómo exigimos respeto cuando entre nosotros mismos decimos ‘sí me gusta que los gays adopten, pero que no sean locas y que no se vistan de mujer’. Esos son discursos de odio disfrazados, pero no solo son una opinión, son discursos que matan y dividen familias. No podemos permitir eso”. La exposición estará abierta al público hasta el 16 de julio en la facultad de artes de la Universidad Distrital, cra. 13 no. 13-95, Bogotá.

