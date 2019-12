Darío Ortiz, el hombre que trajo a Goya a Ibagué

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), o Goya, como se le conoce mundialmente, es uno de los artistas más importantes de todos los tiempos. Nacido en la población española de Fuendetodos, en la provincia de Zaragoza, plasmaba las tragedias y atrocidades de su época, como la guerra de la independencia de su país.

Su obra, aclamada y reconocida en todo el mundo, está compuesta por más de 500 óleos y murales; unos 300 grabados y litografías, y cientos de dibujos. La mayor muestra de conserva en el Museo del Prado, en Madrid, y en el Louvre, en París.



Y una parte importante de su obra se está exponiendo en Ibagué desde el pasado 10 de diciembre, la capital del departamento del Tolima.



¿Y por qué en Ibagué y no en Bogotá o en otra ciudad de Colombia?

Eso lo explicará el pintor y escritor tolimense Darío Ortiz Robledo, responsable de traer la colección de Goya a la capital tolimense. Se trata de uno de los artistas colombianos más aplaudidos en las últimas décadas y reconocido por sus composiciones, inspiradas, en muchos casos, en personajes y escenas bíblicas aterrizados a la realidad.



“Darío Ortiz es como un pintor del Renacimiento, pero con los trazos contemporáneos”. Así lo describe su amigo y paisano Carlos Orlando Pardo, escritor, quien destaca que las pinturas de Ortiz han sido expuestas en los museos y galerías más importantes del mundo.



EL TIEMPO habló con Darío Ortiz sobre la colección de Goya que se expone en el Museo de Arte del Tolima, del que es presidente, y que estará abierta al público hasta finales de febrero del 2020. En esta entrevista, el artista -radicado en México- destaca la importancia de que una colección de este nivel llegue a Colombia, y especialmente a una ciudad pequeña. Y hace una fuerte crítica a la situación del arte en las regiones colombianas.



¿Cómo fue la gestión para lograr la exposición?



La muestra une varias colecciones de España y México. Desde México, había visto la posibilidad de hacerla entre conocidos coleccionistas. Pero al reasumir la presidencia del Museo de Arte del Tolima me pareció oportuna la gestión para quitar el espíritu de crisis que desde hace un tiempo tenía la institución. Una manera de retomar el camino para el que fue fundado el museo.



¿Porqué es tan importante que esta exposición llegue a nuestro país?

Es muy importante esta muestra porque a Colombia llegan pocas exposiciones internacionales y, menos, de grandes maestros o con obra histórica. La falta de apoyo económico tiene al país mirándose al ombligo. Exponiendo siempre los mismos artistas locales o aquellos en los que una galería o un grupo económico tiene intereses comerciales, y siempre cerrado a los grandes circuitos de exposiciones que van de país en país y que aquí nunca llegan. Es irrisorio pensar que solo ha venido una exposición de Picasso o una de Warhol o unas cuantas colecciones privadas. No solo es falta de dinero, sino también falta de visión.



Y llega a un museo pequeño...



Por eso es tan importante que venga una exposición de estas a un museo que casi no tiene apoyo estatal. De Goya, en Colombia, solamente hemos visto un par de retratos que trajeron en dos grandes muestras hace 20 años y los grabados de los desastres de la guerra expuestos hace 11 años en la Alzate Avendaño.

¿Porqué en Ibagué y no en Bogotá o en otra ciudad de Colombia?

La muestra es un esfuerzo tolimense por traer y mostrar obras de gran calidad. No es en Bogotá porque existe un país al sur de Soacha y al norte de Chía. Un país que pone los muertos, que le sacan riquezas y minerales y al que poco le deja el recalcitrante centralismo colombiano. Colombia, sin Bogotá, es una enorme provincia que también tiene sed de cultura y educación y que bien merece esa exposición y otras mejores. Es en Ibagué porque, por increíble que parezca, más al sur no hay otro museo.



¿La obra va a estar en otros museos de Colombia?

Estamos buscando que una parte importante de la muestra de Goya vaya también al Museo Rayo de Roldanillo (Valle del Cauca), con quien hemos organizado muchos eventos. Esperamos que el que quiera ver a Goya nos visite en Ibagué; la gente es amable como el clima y la comida es sabrosa.



¿Qué podemos ver en esta exposición?

Casi un centenar de piezas estupendas. Hay sesenta grabados de 'Los caprichos de Goya', complementados con obras de otras series. Pero también se pueden ver obras gráficas de Dalí, Miró, Tàpies y hasta Warhol. Son tres salas de exposición y varias salas interactivas diseñadas especialmente para que los niños tengan una experiencia educativa y amable con la obra de Goya.

Esta es una de las invitaciones a la muestra de Goya en Ibagué. Foto: Museo de Arte del Tolima

¿Qué es lo que más admira de la obra de Goya?



El que haya dibujado y grabado lo que le sentía; lo que tenía que hacer, sin miramientos comerciales o del establecimiento de la época. Es el primer pintor verdaderamente independiente de la historia. El primer moderno, el primer romántico y el primer artista contemporáneo. Es un grande que lleva 200 años influenciándonos. Cada día lo admiro más.



¿Qué piensa sobre el arte que se hace en las regiones?



El centralismo colombiano es como el sifón de un remolino. Un gran agujero negro que se traga casi todo. Las regiones, las provincias apenas sobreviven. El apoyo es mínimo. Esa situación obliga a que buena parte de los creadores tengan que migrar. Ante ese panorama es meritorio todo lo que se hace en las regiones porque se hace a punta de ganas, con las uñas y con talentos inmensos porque el talento no pide permiso para nacer en cualquier parte. Pero de la provincia, de los pueblos, de las ciudades medianas es donde nacen los García Márquez.

El arte en las regiones necesita que crean en él y no solamente para imponerle discursos hegemónicos de esos que intentan implantar en todas partes, sino que crean y apoyen sus procesos naturales. Que les den con qué saciar su enorme sed de educación y cultura.



JOSÉ ALBERTO MOJICA

Periodista de EL TIEMPO

@JoseaMojicaP