Las caricaturas de Antonio Caballero saltan a la pared

En vista de la gran acogida que ha tenido el nuevo libro de Antonio Caballero, Historia de Colombia y sus oligarquías, la galería Alonso Garcés, de Bogotá abrió una muestra en la que están expuestas todas las caricaturas que acompañan el texto.



El libro, que nació como un proyecto digital en conjunto con la Biblioteca Nacional, hace un recorrido por los acontecimientos más significativos de nuestra historia patria, desde el particular trazo y la mordaz pluma de Antonio Caballero.

Al ser una recopilación de las caricaturas que ilustran el libro, los personajes que aparecen retratados son los que han marcado la historia nacional. “Los personajes políticos, desde Jiménez de Quesada, son muy importantes, pero también lo son los personajes secundarios, que reflejan la normalidad y la cotidianidad del pueblo colombiano”, explica escritor y también caricaturista.



Este texto, al igual que todos los demás de su género, no pretende develar una verdad única y absoluta en cuanto la historia, porque su naturaleza es parcializada. “Esta es una historia de mi opinión sobre la historia. Yo no creo que se pueda contar objetivamente la historia, no solo porque se ve distinto dependiendo de quien la vea; incluso, cambia dependiendo de quien la lea”, afirma el autor al respecto.



Sobre el particular título del libro, Caballero plantea que fue pensado de esa manera porque “la historia de Colombia ha sido hecha, y fundamentalmente deshecha, por sus oligarquías. No ha sucedido de manera espontánea, sino que ha sido manejada, mal manejada, desde arriba”.



El relato del columnista y caricaturista, por otra parte, se inscribe en el auge de libros de historia por el que pasa el país en este momento, como quedó demostrado en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.



Lo anterior, sumado a la Comisión de la Verdad que se estableció en el marco del acuerdo de paz, abre una reflexión sobre la manera como se ha contado la historia local hasta este momento y la necesidad de contrastar las visiones y versiones que existen sobre cada acontecimiento.



“En este momento hay, en muchos sitios, discusiones sobre cómo se debe contar la historia. Por ejemplo, en Chile se cumplen 45 años del golpe de Pinochet y se discute si se debe contar a los niños que los militares mataron gente. A mí me parece que todo hay que contarlo y discutirlo”, plantea Caballero, y añade que “no hay que preguntarse si el país está listo. Nunca los países están listos para recibir la verdad sobre su historia”.



