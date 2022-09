Acaba de dejar la cartera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bailador de champeta y buceador, Carlos Eduardo Correa ha sido alcalde de Montería, viceministro de Agua y Saneamiento Básico y alto consejero presidencial para las Regiones. Dice que su legado fue haber sembrado más de 180 millones de árboles en el país, plantado un millón de corales y sacado adelante dos leyes claves: una ley de acción climática y una ley de delitos ambientales. También dice que el tema de la deforestación –el rubro que sigue en rojo– es el principal reto del Estado y que la propuesta de Petro de cambiar deuda externa por acciones climáticas concretas también la planteó Iván Duque.

La edición #120 circula desde el sábado 27 de agosto de 2022 Foto: Natalia Hoyos

Dicen quienes han convivido con el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Eduardo Correa –que acaba dejar la cartera–, que tiene charming y que es un lord. No se equivocan. Su trato es encantador y es un caballero. También dicen que su vestimenta siempre está impecable, que incluso en las visitas a zonas alejadas del país –mientras sus compañeros quedaban embarrados–, él se mantenía intacto. Explica que el secreto está en unas camisas colombianas de telas especiales que compró. Pero no son solo las camisas, el día de esta entrevista vestía sin corbata, con camisa blanca, pantalón azul informal y unos calcetines decorados con unos sutiles puntos de colores. Sí, estaba impecable.



Con su cortesía se ha acercado a la gente en muchas de las zonas del país que ha visitado como alcalde de Montería, como asesor de concejales y alcaldes, como viceministro de Agua y Saneamiento Básico, como alto consejero presidencial para las Regiones y como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ha pasado por aguaceros, ha comido de todo lo que le han ofrecido, ha buceado y sembrado corales en las aguas colombianas y ha sido conferencista en temas de ciudades sostenibles en TED, el BID, ONU Hábitat y CAF. Le gusta la tecnología y bailar champeta. Ama hablar con la gente y ama la política.

El presidente Iván Duque, el ministro de Ambiente Carlos Correa durante firma de acuerdo de protección. Foto: Presidencia

Colombia solo tenía el 13,5 por ciento de sus áreas terrestres protegidas, alrededor de un 15 por ciento entre marinas y terrestres, pasamos a un 34 por ciento. FACEBOOK

Esto no sería extraño si no fuera porque este monteriano empezó su carrera en el sector privado, en reconocidas empresas y cargos gerenciales como director de exportaciones de Tejicóndor, director nacional de clientes de Carulla y gerente de marca de quesos en Alpina. Tampoco sería extraño si no tuviera un negocio de su familia con 50 años de historia, papelerías Corsa, en Montería, que él multiplicó por 10 en dos años después de estudiar Administración de Empresas en Eafit y cursar una maestría en Marketing en el Instituto de Empresa de Madrid (España), gracias a una beca.



Con su acento costeño habla fácilmente de su vida, y cuando se refiere a sus gestiones lo hace con números: haber bajado la pobreza de un 36,5 al 20,5 durante la alcaldía de Montería. O en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: haber creado la Escuela Nacional de Educación Ambiental Savia; haber conservado 265.000 hectáreas bajo el esquema de pago por servicios ambientales; haber logrado que 10.200 familias reciban pago por servicios ambientales; haber creado una ley de delitos ambientales y una ley de acción climática y haber sembrado 180 millones de árboles y un millón de corales. Estos números, sin embargo, no convencen a muchos quienes consideran que fueron acciones mínimas frente a los problemas verdaderamente importantes: la deforestación y el cuidado de la Amazonía. No obstante, insiste: “Colombia es líder; a veces nadie es profeta en su tierra. Nadie cree que Colombia está tan bien”.



También tiene números para su paso por el colegio: casi todos los años ocupó el primer puesto o estuvo entre los mejores estudiantes del salón. Quería estudiar la carrera en Bogotá y pasó en las universidades en las que se presentó, pero su padre, paisa y de familia paisa, quería que el mayor de sus cuatro hijos estudiara en Medellín. Allá llegó Carlos Eduardo un día después de la fecha estipulada para presentar la entrevista. En el vuelo hacia la capital de Antioquia, cuenta: “Yo iba hablando con la persona que iba a mi lado, como siempre lo hago, abierto, contando, y al final le dije que iba a ver si me recibían en Eafit para presentar la entrevista”.



—Pero si ya te hice la entrevista —le respondió el vecino de asiento y le entregó su tarjeta personal: Jorge Tabares, director de Educación Continua de Eafit.

Fue así como llegó a la universidad, “con mi maleta gigante, en plena plaza. Me atendieron, salí de la reunión y le dije a mi papá: ‘Me quedo en Medellín’”.



Todo vaticinaba un futuro en los negocios para este hombre: educación pujante de los antioqueños, experiencia en importantes empresas del país y un negocio familiar en alza, pero en el 2011, dice él: “Me volví loco”. Se convirtió en político.

Facebook Twitter Linkedin

Ha sido alcalde de la ciudad de Montería para el periodo 2012-2015, Viceministro del agua 2016 y Alto Consejero para las Regiones 2017. Foto: Natalia Hoyos

Antes que otra cosa, muchos miembros del pasado gobierno se tomaron la foto en Chiribiquete, ¿usted también se tomó la foto?

Como ministro estuve varias veces en el Parque Nacional Chiribiquete. Es una maravilla que hay que conocer y proteger. Por supuesto tengo fotos en el parque.



¿Qué opina de la política ambiental del nuevo gobierno?

Aún no hay un plan de desarrollo ni una política ambiental. No tengo una opinión sobre eso.



Pero ¿cómo le parece la propuesta de Petro de cambiar deuda externa por acciones concretas por el cambio climático?

Definitivamente el canje de deuda por biodiversidad es una opción importante. Lo impulsamos desde el Ministerio y el presidente Duque lo hizo desde varios escenarios como la COP26 en Glasgow, para que los países que tienen mayor biodiversidad puedan hacer canjes de deuda. Particularmente nosotros iniciamos con el Ministerio de Hacienda un proceso puntual para una operación de canje de deuda en el corredor marino del Pacífico.



Vamos al inicio de todo esto. ¿Cómo terminó en la política?

Llevaba alrededor de tres años y medio en Montería y dije “bueno, quiero comenzar a ser parte del sector empresarial de la ciudad”. Nos reunimos 10 amigos y creamos el Grupo Montería. Ninguno era político y queríamos aprender más del sector público para hacer parte del cambio. Invitábamos a actores importantes del sector público y un día fue el alcalde, cuando vio el grupo me dijo que querían apoyar a alguien que viniera del sector privado y del Partido Conservador.



¿Qué hizo usted?

Mi infancia hasta los 12 años fue en un barrio de clase media, en el centro de la ciudad. Allá jugaba béisbol, básquetbol, corría por las calles, y conservo a mis amigos. Entonces dije: “Me voy al barrio a preguntarles si ellos son capaces de votar por mí”, y me respondieron: “Estás loco, no hagas eso, qué te vas a meter en eso”.



¿Entonces?

Me fui a los barrios a ver cómo se comportaba la gente, qué decía. Todavía no había tomado la decisión de aspirar, pero pasaba un domingo en un partido de béisbol, en un barrio popular, me tomaba la cerveza con la gente. La empresa siempre había sido patrocinadora de fútbol, de los empleados, entonces la gente me conocía un poquito.

¿Cómo fue esa primera encuesta?

Los primeros tres meses me dediqué a tomar tinto con los jefes del Partido Conservador, que eran mayores; yo tenía 38 años. No tenía conocimiento de nada, sí de la innovación, de la transformación, de lo que quería hacer, pero nunca había estado en la política. Inicié una campaña interna del partido, gané la consulta y empecé la campaña con todo el marketing, que fue lo que estudié. La primera encuesta marcaba el 0,8 por ciento, pero no me preocupé, porque en el momento en que salió dije: “Ya sé lo que tengo que hacer, subir el nivel de reconocimiento lo más pronto posible”.



Ganó y como alcalde de Montería tuvo reconocimiento.

En la encuesta que hacía CMI mensualmente estuve los 4 años de primero o de segundo. Siempre tuvimos un reconocimiento del 80 por ciento. Y en el año 2015, la fundación City Mayors de Londres me escogió como el mejor alcalde del mes de mayo del 2015 en el mundo. Cada mes escogen a un alcalde y a los dos años seleccionan al mejor, yo quedé entre los cinco finalistas de esos dos años. Un reconocimiento muy bonito, sobre todo gracias a la transformación de Montería de cara al río.



Después el expresidente Juan Manuel Santos lo nombró viceministro de Agua. ¿Qué referencia tenía él de usted?

Montería era una de esas ciudades que eran capaces de atraer recursos, ejecutorias, y con el presidente Santos tenía una cercanía bastante importante, con miembros del equipo de gobierno que me ayudaron mucho para sacar iniciativas, como Luis Felipe Henao, Germán Vargas, Aurelio Iragorri. El presidente Santos me llamó y me dijo que me fuera de viceministro de Aguas y Saneamiento. Me fui y a los meses Santos me dijo que iba a crear nuevamente las consejerías; llegué a la Consejería para las Regiones y allí estuve como año y medio.



Cuando estaba de consejero lo detuvieron por supuestas irregularidades en la remodelación del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería.

Quizás el momento más difícil. Cuando llegué a la alcaldía ya Montería era sede de los Juegos Nacionales en el 2012. Me tocaba construir 5 estadios en 10 meses, pero el Coliseo ‘Happy’ Lora era una remodelación. Se terminó en el 2018 y ahí está prestando el servicio sin un solo peso adicional. Pero en el 2017 salió en radio una noticia diciendo que había una orden de captura contra el exalcalde, llamé a mi abogado, fue a la Fiscalía y le dijeron que no había nada. A los 5, 6 días, de viaje para La Mojana, cuando aterricé en Cartagena, me dijeron que sí había una orden de captura. Yo casi muero. Me quedé en Cartagena y fuimos a la Fiscalía con mi abogado. Ahí tuvimos una audiencia con un juez de garantías, quien, con toda la documentación, afortunadamente tenía una bitácora diaria de la obra, dijo que a la luz de la Fiscalía estaba todo justificado, que no había una investigación a fondo. Estuve 5 días detenido porque era puente.



Todavía siguen las audiencias.

Porque en el momento en que la Fiscalía abre un caso pasa de una investigación a un proceso y ese se desprende de dos temas: la Contraloría, que es lo fiscal, y la Procuraduría, que es lo disciplinario. La Contraloría falló ya en segunda instancia que no se perdió ni un peso, y la Procuraduría falló en única instancia que no hubo ningún tema disciplinario. Los dos componentes están cerrados.



Volvió a la Consejería y al poco tiempo se retiró. ¿Qué hizo?

Santos me dijo que me quedara en la Consejería, pero a los dos meses quería irme a la academia y descansar. Me fui a la Universidad de los Andes, a la UPB en Cali, me llamaron muchos concejales, alcaldes, de todas partes de Colombia, para que fuera a ayudarlos, pero sin pago. Yo les decía: “Páguenme los tiquetes y el hotel y voy feliz”. Empecé a hacer recorridos por todas las regiones de Colombia, a hacer lo que me gustaba, con ingresos de docente, y me encantaba. Era muy feliz contándoles a los alcaldes que sí se podía.

Facebook Twitter Linkedin

Es administrador de empresas de la Universidad EAFIT de Medellín, con maestría en marketing del Instituto de Empresa de Madrid Foto: Natalia Hoyos

¿Como llegó al Ministerio?

En el 2019 entré a trabajar en Asocapitales, y como asociación y gremio iba a Palacio. Un día me vi con el presidente Duque, ya nos conocíamos en Montería, y me dijo que teníamos que hablar de ciudades sostenibles. A los pocos meses me llamaron para hablar con el presidente, ya se había presentado el primer caso de covid-19 en Colombia, y me pidió que le ayudara con temas de la pandemia. Yo pensé dos cosas: primero, feliz de hacer este trabajo y segundo, quiero estar en este momento de la historia, quiero ayudar a los alcaldes y gobernadores. Entré como asesor en la mesa de crisis y ahí estuve alrededor de 8 meses. En octubre el presidente me llamó a su despacho, me comentó que Ricardo Lozano, entonces ministro de Ambiente, se iba y me dijo: “Quiero que sea el ministro de Ambiente. No tiene experiencias de pronto en ciertas cosas, pero tiene todo el escenario global y usted es un gerente, yo necesito resultados”. Dije que sí, uno tampoco le dice que no a un presidente, y sacó una hojita que rayaba con Sharpie, todavía la tengo, y me dijo lo que quería hacer.



¿Qué quería concretamente?

Esa hojita tiene: lucha contra la desforestación, movilidad sostenible, transición energética, la importancia de los océanos y los mares para Colombia y el Pacto de Leticia, que era toda la responsabilidad de cuidar y proteger la Amazonía con sus comunidades.



Ahí vienen las críticas a su gestión. Manuel Rodríguez Becerra publicó un tuit recientemente donde dice que fue la mayor deforestación en los últimos seis periodos presidenciales.

La deforestación venía subiendo desde el 2011, marcando una tendencia en 2012, 2013, 2014, y en el 2017 es el año de mayor deforestación en Colombia, 219.000 hectáreas en un año. ¿Qué pasó en el año 2017?: el proceso de paz. Ya venía abriendo unas movilizaciones en el sur del Meta, de Guaviare, de Caquetá, y habían quedado unos espacios, entonces se aumenta la deforestación.



¿Durante el proceso de paz?

Podemos ver que desde el 2013 se presenta un incremento en las áreas deforestadas. Del 2015 al 2017, un aumento de 100.000 hectáreas. El año 2016-17 es la firma del proceso de paz y se comienza a ver que los actores de la deforestación cambian. Se incrementa el acaparamiento de tierras, ampliación ilegal de la frontera agrícola, minería ilegal y cultivos.



También le critican que no logró frenar esto e ir detrás de los grandes capitales.

Las críticas son sanas, hay una parte que dice que sí, hay otras que dicen que no, y los números son los números, y son: en el 2017 eran 219.00 hectáreas, la tendencia iba para 250.000 hectáreas. Decimos: vamos a reducir de ese modelo el 30 por ciento, se logra bajar un 10 por ciento en el año 2018, un 19 por ciento en el 2019; el año 2020 fue muy duro, un aumento de un 8 por ciento en la deforestación. ¿Por qué? Por el covid-19. Casi 30 meses sin presencia en el territorio. Hoy tenemos alrededor de unas 174.000 hectáreas, entonces, no es que estemos en deforestación cero, es que se detuvo, se logró contener especialmente en esas zonas de Parques Nacionales. Desafortunadamente tuvimos una andanada en la zona de amortiguación de Chiribiquete.



¿Cómo explica entonces que digan que usted no cuidó el pulmón del mundo, que es la Amazonía?

Más del 50 por ciento de los programas los tenemos en la Amazonía; está Visión Amazonía con programas de turismo de naturaleza. Tanto la cuidamos que hoy tenemos 10.000 familias recibiendo incentivos para la conservación, tenemos programas con comunidades indígenas en toda la Amazonía, tenemos educación y capacitación, presencia militar, programas especiales desde Parques Nacionales, donde se logró disminuir la deforestación, y no solo eso, sino que protegimos el 30 por ciento de nuestro territorio, quizás uno de los hitos más importantes en la historia desde el punto de vista del legado para las próximas generaciones. Colombia solo tenía el 13,5 por ciento de sus áreas terrestres protegidas, alrededor de un 15 por ciento entre marinas y terrestres, pasamos a un 34 por ciento. Dejamos 245 millones de dólares, 115 millones de dólares de cooperación internacional y 120 millones de dólares del Estado para garantizar durante 10 años la gestión de 32 millones de hectáreas, y ahí está la Amazonía. Y hay más de 3,5 millones de hectáreas nuevas en mecanismos de conservación en el corredor de Chiribiquete, y definitivamente la Operación Artemisa tiene que seguir dando resultados, porque solo el 8 por ciento de la deforestación obedece a talar una madera para venderla, de ahí en adelante es dinero ilegal, narcotráfico, minería, ¿y eso cómo se combate?, ¿con el diálogo con los narcotraficantes?

Facebook Twitter Linkedin

Ha sido conferencista invitado del BID, CAF, ONU HABITAT en temas de gerencia pública moderna y desarrollo social. Foto: Natalia Hoyos

¿Qué cree usted?

Con la fuerza y la institucional del Estado, que para eso están, para tomar control.



También lo criticaron por decir que no es peligroso ser un líder ambiental en Colombia.

Creo que generalizar los temas no es bueno, porque en Colombia hay muchos líderes ambientales, muchos niños, jóvenes, adolescentes, entonces decirles a los niños que defender el medio ambiente es un peligro, que les van a hacer daño, no me parece que podamos generalizarlo. Que sí se han dado crímenes que están directamente ligados a un tema ambiental, sí, pero no podemos generalizar.



Pero las cifras dicen que Colombia, infortunadamente, ocupa el primer puesto en el mundo en asesinatos de líderes ambientales.

Lo primero: la vida por encima de todo. Yo soy de cifras y cuando hay un reporte de una ONG lo primero que hago es validar. Naciones Unidas, que es quien hoy define los tipos de líderes: sociales, étnicos, no tiene una clasificación de líderes ambientales. ¿Qué hicimos en ese momento? Ver qué asociación tenían las personas del informe y había líderes de tierras y líderes ambientales, y hoy, si usted pide un informe a la Fiscalía sobre por qué fueron asesinadas estas personas, unas son por un tema ambiental directamente, otras por algo personal o por acaparamiento de tierras. Estamos hablando de ilegalidad en el territorio, hay unos grupos ilegales que no dejan que les toquen nada.



¿Entonces usted sí cree que es seguro ser líder ambiental?

Yo no creo que sea seguro o inseguro, creo que hay que ser líder ambiental, y lo que hicimos desde el Ministerio fue establecer unos nodos de diálogos regionales para comenzar a identificar a las personas que tienen un liderazgo ambiental en el territorio y capacitarlas en derechos humanos, en proyectos de restauración y, por supuesto, las fuerzas militares, la seguridad, la institucionalidad debe garantizar la seguridad de esos líderes. Ahí hay un trabajo muy importante, porque cada día vamos a ver más líderes ambientales.



Además de las críticas, también tuvo reconocimientos en el Ministerio.

Ganamos unas posiciones muy importantes en las negociaciones de la OCDE, el nombramiento como Champion for Nature por el Foro Económico Mundial, vicepresidente de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA-5, cochair de la Reunión Ministerial de los jefes de las carteras de Ambiente de 38 países miembros de la OCDE, reconocimiento de National Geographic por insistir en la protección del 30 por ciento de las áreas marinas y terrestres, presido la Comisión de Economía Circular de Latinoamérica y del Caribe y acabamos de quedar presidentes de la AILAC (Asociación Independiente de América Latina y el Caribe), y desde el Premio Latinoamérica Verde me hicieron un reconocimiento como uno de los líderes de la región en sostenibilidad. Si me dices cuál es el principal reto del Estado, no de un gobierno, es la lucha contra la deforestación y la inclusión y permanencia de las comunidades dentro de los programas ambientales.



¿Qué va a hacer ahora?

Voy a seguir trabajando en cambio climático y en biodiversidad y naturaleza. He recibido invitaciones para asesorar y dar conferencias, y quiero leer y escribir.



¿Volvería a otro cargo de elección popular?

A mí me encanta el sector público, soy un servidor público, me encanta la política, me encanta una campaña, pero en este momento la decisión número uno es seguir en el sector.



Eso no niega que vuelva a lanzarse a una campaña.

No lo niego.



Dicen que lo quieren lanzar de gobernador.

No, eso no lo tengo en mi mente. Tengo 49 años y en política aprendí algo: uno no puede decir que no, porque no sabe qué pase en los próximos 20 años, pero por ahora quiero seguir en el sector.

La portada de la edición #120 es el fotógrafo, periodista, ambientalista y alpinista Andrés Hurtado.

