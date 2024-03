Estrella de la serie 'Baywatch' se rapó la cabeza tras su lucha contra el cáncer

A principios de este año la actriz Nicole Eggert, famosa por la serie Baywatch (también conocida como Guardianes de la bahía en Colombia) sorprendió a todos sus seguidores al revelar que tenía cáncer.

La estrella ha aprovechado sus redes sociales para contar su lucha contra el cáncer de mamá. De hecho se cortó el cabello en un video muy emotivo e redes sociales. Rapada le regaló una sonrisa a la cámara y el momento quedó registrado para instagram teniendo como fondo la música de Beastie Boys con su canción 'Fight Your Right'.

La hija de la actriz, Keegan, de 12 años, aparece en el vídeo para acompañarla aayudar a su madre con el proceso, sobre todo en la parte posterior de la cabeza. Sin perder la sonrisa, Eggert termina el video acariciándose la cabeza y compartiendo fotos de ella y la pequeña abrazadas y sonriendo ante la cámara.

“Quizá el curarse no tenga tanto que ver con cambiarnos a nosotros mismos, sino con permitirnos ser quienes somos”, escribió Eggert, citando a la escritora Madeleine Eames.

Desde octubre de 2023 comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho izquierdo y luego tras un autoexamen y notó la presencia de un bulto en su seno.

“Realmente me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí turno con mi médico clínico, e inmediatamente me mandó a hacer un chequeo. Pero el problema era que no podía conseguir turno, estaba todo tomado. Así que tuve que esperar hasta noviembre, para que me vieran”, relató.

En este momento está a la espera de una operación para extraer el tumor y espera el diagnóstico para ver si inicia sesiones de quimioterapia.

Nicole Eggert ha cultivado una carrera en la televisión, principalmente como invitada a series y protagonizando algunos filmes para ese medio. Desde la comedia ¿Quién manda a quién? y las cintas Pánico en el aire, Piloto invisible, y Rescate imposible. Pero todo el mundo la reconoce por su papel en Baywatch: Summer Quinn.

CULTURA

@CulturaET