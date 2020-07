Estos son los tapabocas de los famosos: #UsaElTapabocas

Por ahora, el tapabocas es el accesorio más importante de nuestras vidas. Podemos dejar el celular o la billetera en la casa, pero el tapabocas no. “Olvidamos que las tecnologías médicas más simples muchas veces han sido las más efectivas. En ese grupo están el suero oral, el condón y, ahora, esa prenda que nos impuso la pandemia”, dice el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

El tapabocas nos protege de las gotitas de Flügle que se quedan flotando en el aire. Tosemos, estornudamos, decimos “hola” y miles de gotitas microscópicas –potencialmente contaminadas de covid-19– salen disparadas de nuestra boca como un aerosol. El microbiólogo alemán Carl Flüg demostró –¡hace más de un siglo!– que cada vez que abrimos la boca, en caso de portar una enfermedad, exponemos a los demás. Su investigación estaba centrada en la tuberculosis –el gran mal del siglo XIX– y su nombre quedó ligado para siempre a los estornudos.



Y un estornudo –en estos infames tiempos de pandemia– es una amenaza mortal. Sale disparado a 160 kilómetros por hora y cada “buenos días”, o cada exhalación y cada suspiro tienen peligro. Nuestra boca y nuestra nariz son generadores y receptores de la enfermedad. El tapabocas –que entró a los quirófanos también en el siglo XIX por cuenta del polaco Johannes von Mikulicz-Radecki– y la distancia social son las murallas más poderosas con las que contamos.



El doctor Juan Carlos Cataño, especialista de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, sostiene que lo mejor es usarlo siempre que cruzamos el umbral de la puerta de nuestra casa para enfrentarnos a la calle. “Las personas que viven con personas mayores y tienen que salir deberían usarlo también adentro”.

El doctor explica que las máscaras N95 son para personal médico en procedimientos que impliquen –por ejemplo– nebulizaciones, pero que en terminos generales las más apropiadas para la población en general son las mascarillas quirúrgicas de color azul que, por desgracia, no son tan abundantes en el mercado. Las de tela, explica, deben estar hechas de telas antifluidos de doble capa y las personas que las fabrican de manera casera deberían seguir los protocolos del Ministerio de Salud publicados en su página web.



No hay excusa para no usarlas. Ni siquiera para los deportistas que salen a trotar o a montar en bicicleta: “Es imposible sufrir una hipoxia cerebral por falta de oxígeno; antes de las pandemia los ciclistas las usaban para combatir la contaminación. Ahora no hay excusas”.



Hay mascarillas de bandas de rock y de héroes de la lucha libre; mascarillas que llevan mensajes antirraciales, mascarillas del Real Madrid y de la Juventus; mascarillas de marcas de lujo y de marcas populares. Diane Keaton combinó el tapabocas con su traje y su sombrero, Cindy Crawford los combina con sus vestidos de verano y la realeza de Mónaco utilizó sus tapabocas de luto en el funeral de la baronesa Elizabeth Ann de Massy. No importa qué se ponga. Solo hay que estar atento a que cumplan todas las reglas. ¿2020, 2021, 2022? ¡Quién sabe cuándo la comunidad científica gritará eureka con una vacuna!



Vea aquí, una galería con los personajes que decidieron mostrar sus tapabocas:

Los cantantes Carlos Vives y Yeison Jimenez, y el artista plástico Carlos Jacanamijoy Foto: Ricardo Silva, Maluma y Laura Tobón. Foto: Laura Acuña, Santiago Cruz y Jorge Rausch. Foto: Isabel Cristina Estrada, Jorge Franco, Sebastián Yatra. Foto: Fonseca y Rodrigo Triana Foto: Leonor Espinosa, J Balvin y Manuel Turizo Foto: Katherine Porto, Carolina Soto y Catalina Maya. Foto: Carolina Guerra, Gusi y Anitta Foto: Luciano D'Alessandro, Juan Fernando Sánchez, Nina Rodríguez y Richard (Cnco). Foto: Harry Sasson, Juan Gabriel Vásquez e Iván Lalinde. Foto: Margarita Posada, Ernesto Ballén, Gabriela Tafur Foto: Mario Mendoza, Pilar Castaño y María Clara Rodríguez Foto: Vanessa de la Torre, Vladdo y Joel (de Cnco). Foto: Patricia Ariza, Susy Mora y Sebastián Carvajal Foto: Cazzu, Carolina Cruz y Carolina Gaitán Foto:

Los personajes que están detrás de estos tapabocas en este especial tienen claro que debemos protegernos y proteger a los demás; hemos oído las canciones de Carlos Vives, Yatra, Maluma y J Balvin; hemos disfrutado de la creatividad en la cocina de Leonor Espinosa; hemos leído los libros de Jorge Franco, Mario Mendoza o los de Juan Gabriel Vásquez; hemos celebrado la presencia en la pantalla de Katherine Porto, Carolina Gaitán o la de Luciano D’Alessandro. Somos seguidores en redes sociales de Gabriela Tafur, Carolina Cruz o de Laura Tobón. Vale la pena que también escuchemos su mensaje. Es básico:



#UsaElTapabocas



CULTURA