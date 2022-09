Las gorras son uno de los objetos más comunes del guardarropa de las personas. Suelen ser usados en días soleados y se utilizan para proteger la cabeza o como una prenda decorativa.



A pesar de su amplia popularidad, muchas personas no las limpian de manera adecuada. Las gorras, al estar colocadas en la cabeza se quedan con el sudor y malos olores que pueda desprender el cuero cabelludo.



(Siga leyendo: 'Nazis me eligieron como la bebé aria más bella; nunca supieron que soy judía').

Aunque no hay una frecuencia exacta, los expertos aseguran que deberían ser lavadas al menos una vez por mes. Esto depende de qué tanto sea su uso y con qué regularidad sean utilizadas.



Accesorios como estos acumulan suciedad fácilmente. Pero sobretodo malos olores, manchas de sudor y bacterias. Es por ello que su limpieza debe ser realizada con cuidado para asegurarse de que sea hecha de manera eficiente.



Muchas personas temen limpiar sus gorras por miedo a dañarlas o maltratarlas. Sin embargo, existen muchas técnicas para que queden como nuevas y sin cambios en su figura.



(También: Así está hoy María, la hija de 21 años de Pep Guardiola que arrasa en las redes).



Lo más importante es lavarlas a mano, en lugar de echarlas a la lavadora porque podrían perder su forma o color. Se recomienda utilizar agua tibia, detergente para la ropa y unas gotas de vinagre. Sustancias como el cloro pueden dañar los estampados y estropear el material.



Luego de dejar que la mezcla actúe, lo aconsejable es utilizar un cepillo de dientes para limpiar la gorra y eliminar la suciedad y manchas. En caso de que no salgan o que sea de color blanco, se puede agregar bicarbonato de sodio y otro poco de vinagre.



Es importante evitar el agua caliente para que no se encojan o pierdan la forma. El lavado puede realizarse cuantas veces se considere necesario y dependiendo de la frecuencia del uso de la prenda.

Más noticias

Video: Tiburón de dos metros salta a un yate y cae al lado de la tripulación

¿Qué famosos están solteros en 2022?

El momento en que Camilla Cabello casi ‘muestra de más’ en concierto de Coldplay

¿Indirecta? Sara Uribe y la foto que publicó tras dura confesión de Fredy Guarín

Gwen Stefani y cambios extremos en celebridades que terminaron irreconocibles

Tendencias EL TIEMPO