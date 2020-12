Daniella Álvarez enfrenta un nuevo reto, ahora con su pie derecho

Sin una férula en su pie derecho, Daniella Álvarez no puede conseguir moverse. Pese a esto, la ex reina ha montado en bicicleta, ha ido al mar a nadar, ha bailado y ha tratado de seguir con su vida luego de que le fuera amputada parte de su pierna izquierda (de la rodilla para abajo).

En las últimas horas, la también modelo y empresaria se comunicó con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, para contarles que los nervios de la tibia y el peroné se dañaron completamente. "La electromiografía mostró que tenia una lesión muy grave de la rodilla para abajo", dijo Álvarez.



"(...) Pese a que mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, no quedó funcional para ese momento y los médicos me dijeron que con terapias, corrientes y ejercicios lo más seguro era que se fuera a recuperar”. Sin embargo, no ha sido así.



En marzo pasado, Álvarez fue operada de un pequeño tumor que le apareció en su abdomen, que estaba muy cerca de la aorta y esta arteria se vio afectada, lo que impidió una buena irrigación sanguínea a sus extremidades inferiores. Aunque se hicieron varias intervenciones, no hubo solución y el pasado 13 de junio se realizó la amputación de parte de su pierna izquierda.

"Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios, tenemos fe y esperanza entendemos que todo ocurre para algo. Hoy en día sé cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos", agregó la Señorita Colombia 2012.

"Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y él nunca me abandona. Seguiré en mis rehabilitaciones junto a las personas que dan todos los días lo mejor de sí para ayudarme. Gracias a ellos y a ustedes que todos los días me dan tanto cariño y motivación".



Álvarez aseguró que está tranquila y a la espera de saber qué sigue en su tratamiento.