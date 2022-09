El pasado 8 de septiembre las salas de prensa del mundo anunciaban el fallecimiento de una de las monarcas más longevas de la historia: la reina Isabel II. Desde entonces, los preparativos de su funeral se prolongaron hasta este lunes, cuando su cuerpo fue trasladado hasta el palacio de Windsor, lugar donde será enterrada junto a la tumba de su esposo, Felipe de Edimburgo.



Tras su fallecimiento han salido a la luz hábitos y costumbres de la soberana hasta hoy desconocidos por la opinión pública por razones de seguridad, como sus horas del té, que le gustaba comer, que hacía en sus tiempos libres, que enfermedades tenía y hasta cuáles han sido sus hábitos de belleza más usados.



Y es que si de estilo se habla, Isabel II ostentaba los vestidos más costosos del planeta, pues la moda ha sido uno de los aspectos característicos de la monarca y que le valió para ser considerada por algunos medio especializados como la royal mejor vestida de todos los tiempos.

Se ha venido especulando que sus trajes más representativos serán exhibidos para honrar su memoria. No obstante, la casa real no ha determinado en qué momento y lugar se llevará a cabo tal actividad.



Por otro lado, no solo la ropa era del gusto de la reina, ya que el cuidado de su piel era fundamental para poder enviar un mensaje de vitalidad a todos los seguidores que tiene regados por el mundo.



Productos cosméticos de Isabel II

Para nadie es un secreto que la compañía líder en surtir de productos cosméticos a la familia real es la firma Clarins. Esta se encuentra en la lista del catálogo de empresas que se encuentran vinculadas como principales proveedores de la monarquía británica ‘Royal Warrant Holders’.



En primer lugar, la crema de manos de Clarins es uno de los productos antienvejecimiento estrellas que usaba la reina, mismo que le ayudaba a mantener su manicura perfecta, por lo que nunca faltó en el palacio. Así mismo, el esmalte Ballet Slipper, de Essie, era uno de sus favoritos por su tonalidad sobria y su uso atemporal.

En su rostro, según publicó el diario el ‘Heraldo’ de Estados Unidos, usó unos polvos ‘Matificante Ever Matte Radiant’ de la marca Clarins, el cual combinaba con un pinta labios de Elizabeth Aren, aunque aún no se sabe qué clase de color usaba. Sin embargo, su gusto por los tonos rojizos y rosas intensos los presumía con orgullo en cada aparición pública.



Como dato curioso, una de las anécdotas de la coronación de Isabel II es que se encargó a Clarins para crear un lápiz de labios que combinara con su túnica. Desde entonces, sigue siendo proveedora de la Casa Real.



