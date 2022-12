En el municipio de Saint Vith, Bélgica, existe la única Biblioteca de Masas Madre del mundo. Parece ser una sala como cualquiera escondida tras un gran portón gris, pero en su interior preserva las tradiciones gastronómicas más insólitas de 27 países. Es la entrada a la Narnia de un panadero.

La edición #124 está en circulación desde el domingo 18 de diciembre de 2022.

La masa madre es el ingrediente más antiguo.

Karl de Smedt –su bibliotecario y guardián– abre la puerta. Como si fueran troncos alrededor, hay varias columnas de neveras que llevan en su vientre 137 masas de estos países, una porción de su respectiva historia y cultura en pequeños frascos. El lugar es parte del Centro del Sabor del Pan, un templo gastronómico dirigido por el grupo internacional Puratos, dedicado enteramente a estudiar, investigar y entender cuál es la mejor crocancia, aroma y sabor del alimento más atesorado por la humanidad. “La masa madre es la forma más antigua de hacer pan”, explica De Smedt, de 52 años. En búsqueda de las tradiciones más exóticas y antiguas, ha viajado a Grecia, Alaska, Japón, México, Bulgaria y muchos más países para preservar el legado de la panadería, y así se ha convertido en su mayor protector.



Nació en Bruselas, Bélgica, en 1970. Su padre pastelero lo inspiró a seguir ese mismo camino e ingresar a la Escuela COOVI, en Bruselas, en donde obtuvo su título de pastelero panadero en 1988. Allí trabajó 6 años en la pastelería Van Elsen, que ya cerró, hasta que en 1994 ingresó a Puratos, una empresa internacional de innovación y tecnología en panadería, pastelería y chocolatería belga. Empezó como panadero de prueba en el laboratorio del Departamento de I+D (Investigación y Desarrollo), siguió como asesor técnico para Pastelería, y de allí despegó al Departamento Internacional. En esa época viajó 3 veces a Colombia, donde recuerda haberse colado a una boda para bailar cumbia toda la noche.

Sin embargo, en el 2002 recibió una noticia que cambiaría su rumbo –y quizá el del patrimonio gastronómico de la humanidad–: tenía una alergia respiratoria a la harina, principalmente a la de centeno, y no podía seguir trabajando. Así que empezó a dar cursos teóricos de pastelería y panadería alrededor del mundo. En el 2008 lo contactó alarmado un panadero desde Líbano, en Medio Oriente, para pedirle ayuda para preservar su receta milenaria que estaba siendo amenazada por levadura comercial. Esa idea se convirtió en un proyecto para construir la Biblioteca y ahí empezó todo. Hoy en día sigue viajando por el mundo cada vez que lo contactan por una nueva masa madre.



La forma en la que Karl habla del pan solo se compara a la que emplea cuando habla de su familia, su esposa, sus dos hijos Lotte y Wannes de Johannes, y de su nieto Jack, que lo convirtió en abuelo apenas en julio. Es de origen flamenco, fue boy scout de niño –donde conoció a su esposa–, sabe 7 idiomas y aprendió español por teléfono en 15 horas con una profesora peruana –aunque lo ha practicado durante 20 años en sus viajes–. Disfruta ver los partidos del Anderlecht, tocar la guitarra, es fanático de la banda irlandesa U2 y lleva tatuada la palabra One –por la canción– en su brazo derecho. Desde Bélgica, bajo un sol abrasador en la salida del verano europeo, en el Centro del Sabor del Pan, conversamos con Karl.

Su Biblioteca tiene 137 masas provenientes de 27 países en el mundo y cada año suma 20 más.

Hablemos de cómo llegó a existir la Biblioteca

Esa idea surgió en el 2009, 2010, cuando mi jefe fue llamado por un panadero en Líbano. Este tenía dos hijos que fueron a una feria de panadería en Francia y se encontraron una levadura seca en polvo. Su padre no tenía masa madre, pero hacía una fermentación de garbanzos. Es una tradición que tiene cientos de años de historia en su familia y los hijos querían cambiar el proceso por levadura seca. El padre preocupado nos llamó porque él conocía Puratos, y nos dijo: “Yo quiero que ustedes mantengan mi tradición de manera que cuando mis hijos cambien a esa otra levadura, ustedes puedan preservar y compartir la tradición de mi familia”. Eso nos da la idea de crear esta biblioteca. El 15 de octubre del 2013 hicimos la inauguración oficial. Desde entonces ese es mi trabajo, es mi hijo.

¿Cómo fue su primer acercamiento a la panadería?

Mi padre era pastelero en una tienda que en esa época se llamaba Sarma. Era una empresa americana y él era el chef patissiere. Se encargaba de los wedding cakes. A los 6 años, yo recuerdo que él estaba haciendo unos pasteles de un metro y medio de altitud. Me impresionó tanto que desde ahí creo que encontré el amor por la profesión. A los 10 años yo sabía que quería ser pastelero como mi padre. Entonces a los 12 empecé a ir a la escuela. Aquí en Bélgica podemos empezar desde esa edad. Terminé en 1988 después de estudiar 6 años. Toda mi vida supe que quería ser pastelero. Nunca quise ser otra cosa.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Antes de entrar a Puratos, trabajé seis años en una pastelería en Bruselas que se llamaba Van Elsen. Yo trabajaba seis días por semana, 12 horas al día y en un momento dije: “si yo no trabajo para mí mismo tantas horas, debo buscar otra cosa”. A una colega le ofrecieron trabajo en Puratos, pero ella no tenía interés, así que me recomendó. Empecé el 16 de agosto de 1994 como panadero de prueba en el laboratorio probando masas madre que habían empezado a producir. Aprendí mucho y me di cuenta de que el aspecto científico de hacer pan me interesaba mucho.

Luego empezaron a ascenderlo.

Después llegué al Departamento de Puratos Bélgica como asesor técnico en pastelería y luego me cambiaron al equipo Internacional. Empecé a viajar por todo el mundo con un proyecto que se llama American Magic en 1998, para enseñar a mis colegas cómo hacer donas y galletas. En ese momento no eran tan conocidos. Algunas personas los conocían por Friends, la serie, porque ellos aparecían en el Central Park comiendo una dona o muffin con el café. Los conocían por la tele.

De Smedt ha viajado a 12 países en la búsqueda de las tradiciones gastronómicas más antiguas e insólitas.

Por esos años visitó Colombia.

Sí, fui a Bogotá cuatro veces. Recuerdo que había un lugar en la tarde a donde íbamos, era por la 11 con 13, más o menos. Íbamos a comer y desde las 10 p. m., la luz se apagaba y se convertía en discoteca. Allá bailaba cumbia. Toda la gente era muy amistosa. Me acuerdo de una vez que fue especial. Entré a las 12 y media al hotel en el que me estaba quedando y había un matrimonio. Sonaba la música y entré sin conocer a nadie. Seguí de largo. Eso fue un buen recuerdo. Nadie me preguntaba por qué estaba ahí. Estaba muy oscuro y pasé toda la noche bailando. Gran recuerdo.

Su trabajo cambió totalmente cuando apareció su alergia a la harina. Cuénteme cómo fue para usted.

En el 2002, yo estaba dando un curso aquí a algunos colegas y había utilizado una harina de centeno para poner sobre el pan antes de entrar en fermentación. Estaba explicando y después de 2 o 3 minutos mi voz cambia, tenía las orejas diferentes y… ¡uf!, sentía que me estaba muriendo. La ambulancia llegó, hubo un poco de adrenalina y los médicos me dijeron: “es algo respiratorio, puedes comer centeno o harina en general, pero respirar no”. Eso hizo que yo dejara de ser asesor técnico y empezara a ser entrenador corporativo porque con la alergia no podía continuar trabajando en el taller.

¿Fue difícil?

Sí… al principio trabajé con máscara, inhalador, en la mañana y la tarde yo debía tomar una pastilla por el polvo y me di cuenta de que no podía seguir. Entonces me enfoqué en la parte teórica. Pero pienso que sin esta alergia no tendríamos este Centro o esta Biblioteca porque ese es mi trabajo. En cada crisis hay oportunidades y yo he encontrado una. Ahora puedo explicar cosas que son muy complejas en palabras simples porque de base yo también soy panadero, pastelero, sé cómo hacer pan y ahora también puedo explicar la ciencia detrás. Y cuando cocino, lo hago más en casa.

¿Qué le gusta cocinar en su casa?

Yo siempre soy el que cocina en mi familia. Cuando empecé en la escuela en Bélgica, los dos primeros años recibí clases como cocinero, carnicero, pastelero panadero y después tenía que elegir lo que quería hacer. Así que tengo bases como cocinero, en la tele veo programas y pruebo muchas cosas debido a mis viajes. Cuando veo algo que me gusta en tantos países pregunto cómo hacerlo. En Colombia recuerdo mucho a Andrés Carne de Res, cuando veía cómo preparaban la carne… recuerdo los cortes.

Cuando en el 2002 le diagnosticaron una alergia a la harina, dejó de crear con sus manos para convertirse en el investigador de las masas madre.

Entremos a la Biblioteca. ¿Cómo descubre nuevas masas madre?

Tenemos una red de panaderías a través del mundo, pero también hemos abierto un sitio que se llama The Quest for Sourdough, en el cual cada persona que tiene una masa madre puede registrar gratuitamente la masa en línea. Tenemos 2.633 masas que son candidatas para entrar en la Biblioteca. Si queda seleccionada, la traemos, la estudiamos durante tres meses y Puratos le da información de la investigación al dueño. Lo único que este debe hacer es mandar una bolsa de 5 kilos cada año para alimentar la masa.

¿Qué debe tener una masa madre para audicionar?

Lo más importante para elegir una masa madre es que esté hecha de una manera espontánea, sin utilización de starter comercial. Después revisamos su tipo de harina y el país de procedencia. A veces queremos hacer un estudio de un país, sacar una publicación científica al respecto y para eso necesitamos tener 10 masas de allí. Actualmente tenemos 39 masas de Italia, 15 de Francia, 22 de Estados Unidos y 10 de Turquía. También es muy importante la edad, pues una masa madre debe tener al menos 10 años para poder entrar a la Biblioteca.

¿Cómo seleccionan las masas madre?

Tenemos un consejo de decisión. Cuando decidimos, yo me voy al país o enviamos una caja. Australia, por ejemplo, está demasiado lejos así que le pedimos a alguno de nuestros colegas de allá que recolecte la información. Luego tenemos un sistema de cajas que asegura una temperatura de 4 grados durante 96 horas para que llegue aquí en buenas condiciones. Esta caja tiene vasos, etiquetas con números, hojas y bolsas para poner la harina. Una de las bolsas que enviamos sirve para poner la harina que la panadería va a utilizar para refrescar o alimentar esta masa madre en el año. En los tres vasos debe haber 300 gramos de masa madre.

¿Y qué pasa cuando llega a Bélgica?

Cada dos meses, cada masa madre es alimentada tres veces por seis horas a 35 grados para tener las bacterias lácticas y las levaduras en formas óptimas para ser mantenidas. Lo hacemos con la harina original que los dueños nos envían una vez al año. De los tres vasos, uno queda aquí en la Biblioteca, en la nevera a 4 grados sin abrir. Otro lo llevamos a nuestro Laboratorio de Microbiología para analizar la cantidad de ácido láctico, ácido acético, medir el pH, el contenido en ácidos orgánicos, su color, viscosidad, todas las cosas que podemos ver. El tercero lo enviamos a Marco Gobbetti, quien es nuestro profesor de microbiología en Italia, en la Universidad de Bolzano, para hacer el análisis completo de lo que hay realmente al interior de la masa. Tardamos más o menos unos tres meses en hacer todo el proceso.

¿Las masas madre no se afectan en el proceso de refresco o no son muy vulnerables para que sufran cambios?

Cuando la masa madre está en buenas condiciones y es saludable, es difícil cambiar su vida. Una masa madre es como una ciudad. Hay familias que viven por siglos, y a veces una familia es más grande, otras veces más pequeña, y durante los años puede cambiar, pero la familia y la cultura quedan. Si durante 4, 5 o 6 meses no le das harina, entonces sí puede cambiar porque hay un montón de microorganismos que después de 3 meses van a morir, pero una masa madre que es bien mantenida es difícil de cambiar.

Karl De Smedt es panadero y pastelero.

Aquí tienen 134 masas. La 43 fue la primera, ¿no?

Sí, la primera masa fue la de San Francisco, una masa madre que tenemos en la empresa desde 1989. Cuando empecé en la empresa en 1994 hice mi primer pan de masa madre con ella. Esa es la primera masa madre que yo he usado en mi vida. Es típica de San Francisco, en la cual la levadura y la bacteria láctica viven en simbiosis.

¿Y después qué otras consiguieron?

Cuando hicimos la apertura en el 2013, invitamos a Eric Kayser, que es un panadero famoso francés que nos dio la número 44. Hasta la 59, todas son masas madres francesas. La 60 es de Estados Unidos, la 61 de Holanda y la 62 es de Inglaterra, pero tiene su origen en Rusia. Hace 50 años una persona llevó una masa madre desde Rusia escondida en su calcetín para entrar en Inglaterra. La 63 está vacía porque murió. El dueño paró de enviarme la harina para alimentarla. Él era el curador Q Grader del Museu do Pão en Lisboa, pero nunca supimos más de él, así que no pudimos continuar.

¿Cuál es la masa madre más antigua?

La masa 74 data de 1868. Viene de una panadería suiza, la recibí de la sexta generación de panaderos y está hecha de harina de centeno. La de Japón, que es la número 100, viene de 1875. Es de una panadería que se llama Kimuraya que todavía existe en Tokio. Es la única que no está hecha con harina y agua, sino con arroz. Es utilizada para hacer un anpan, que es un pan pequeño con relleno de licores.

Usted fue hasta Alaska por una masa madre.

Sí, por la 106. Es de 1896. Esta masa madre viene del Klondike Gold Rush (Fiebre de oro del Klondike), en Alaska. Era del tatarabuelo de la mujer donde fui a buscarlo. Él fue uno de los primeros buscadores de oro que instalaban el teleférico para llevar las cosas sobre la montaña. Cada buscador de oro tenía más o menos 400 libras de harina.

¿Cómo llegó allá?

Ese fue un viaje increíble porque yo salí desde Seattle a Skyway, de ahí a Whitehorse, y finalmente a Dawson City. Estuvimos cinco días en la mitad de la nada. No había estaciones turísticas, era el inicio de mayo, todos los lugares donde se podía poner el camper estaban cerrados. Entonces en la noche nos paramos en un parqueadero, hicimos fuego y cocinamos. Estaba con mi camaraman, que es buen amigo mío, y una chica que se llama Ariana, de Alaska. Ella sabía cómo sobrevivir en Alaska, cómo enfrentarse a un oso… Yo soy un chico de la ciudad, no tenía idea de la naturaleza, pero fue increíble. Estuvimos en Yukón. Es un lugar casi tan grande como Alemania y Francia juntos. Hay 30.000 habitantes y 20.000 que viven en Whitehorse, entonces no había nadie… Si el teléfono no funcionaba, nadie sabía qué nos podía pasar; pero bueno, la chica sabía cómo sobrevivir.

¿Lo contactaron a través del sitio web, o cómo supo de su existencia?

Un día en Facebook recibí un mensaje de un amigo. Me habló de la mujer del número 106, la tataranieta. Ella había dado una entrevista en la radio de Canadá. Me puso en contacto con ella y le pregunté si quería compartir un pedazo para la Biblioteca de Masa Madre. Y aceptó. Empecé a preparar el viaje, y por esa época, un chico que había registrado su masa madre desde Seattle, que tiene una pizzería, me escribió que tenía también una masa madre del Klondike Gold Rush y quería enviarla a la Biblioteca. También me había contactado Ariana, que tenía una masa de estas, y se ofrecía a ser guía.

¿Cómo es la historia de la masa madre de albahaca?

Por esa época había un colega de Grecia que me dijo que su madre la tenía. Nos fuimos a buscarla y encontramos dos de la región de Anfiloquía, porque en la religión griego ortodoxa, en el año 326 d. C., Santa Elena encontró la Cruz de Jesús y fue cubierta de albahaca. Desde entonces, se conmemora el 14 de septiembre. Las mujeres llevan albahaca a la iglesia y el cura o padre la utiliza para ponerla en el agua y bendecir a la gente. Esta albahaca contamina el agua y después de la misa las mujeres llevan esta agua en pequeñas botellas para alimentar su masa madre y hacer pan. Es increíble.

Puratos - Un viaje a la pastelería y chocolatería saludables Foto: PURATOS

¿Tiene alguna de Latinoamérica?

Tengo una masa de México. Tiene al menos 40 años. Es de la Panadería del Río en Guadalajara. Es un poquito especial porque una masa madre se mantiene alimentada de harina y agua, pero para esta, además de agua y harina, una vez a la semana utilizan huevos, cerveza y limón. Es típico de Guadalajara para hacer el birote, que es con lo que hacen la torta ahogada. También hay de Brasil.

¿Hay alguna que vendan?

Aquí no tenemos masas que sean utilizadas para razones comerciales, pero la número 69 es la muestra que es utilizada para hacer el Sapore Madre (producto de masa madre de Puratos).

¿Cuál es la masa madre más biodiversa?

La de la pizzería en Seattle que viene del Klondike Gold Rush es la más biodiversa que hemos encontrado. Tiene tres cepas de levadura y 6 cepas de bacterias lácticas. De hecho, fue usada para hacer la mejor pizza de Estados Unidos de una competencia en el 2017, Best Pizza en United States. Es una masa madre espectacular. Otro ejemplo es la masa madre de Eslovenia. Lo curioso es que encontramos su misma cepa en Alberta, Canadá.

¿Cómo es posible?

Yo le estaba explicando por Zoom a la gente en Canadá el contenido de su masa madre y les dije que había encontrado una relación con Eslovenia. Hubo un silencio en la sala. El dueño pregunta: “¿de qué parte de Eslovenia viene esta masa madre?”. Busqué el nombre, Slovenj Gradec, y me dice: “oh, yo nací a 60 km de ahí”. No sabemos qué pasó. No hay ninguna otra con esta cepa. Pero ahora esas son cosas que podemos estudiar, podemos pensar, porque sin esta biblioteca, este tipo de preguntas no ocurren.

No me imagino cómo debe hacer usted el pan en su casa.

[Ríe] El pan del bibliotecario no puede tener acidez. La gente piensa que un pan hecho con masa madre debe ser ácido, y no es así. Mi masa madre la trabajo de una manera que me da mucho poder fermentativo y poca acidez. Cuando no es así, a mi mujer y a mi hijo no les gusta. Y si yo hago y a ellos no les gusta, me digo, “¿para qué hago pan?”

¿Cuál es la receta para que alguien que lea la entrevista haga una buena masa madre?

Mezclas la misma cantidad de harina y agua. El agua va a iniciar una fermentación porque en la harina hay una presencia de levaduras y bacterias lácticas. Entonces si alimentas este proceso de agua y harina durante 5, 6 o 7 días, al final vas a obtener una masa madre. Lo peor que puede pasar es que al tercer día la masa madre tenga un olor desagradable. La gente piensa que está mal, pero no, es el momento en el que el equilibrio de las bacterias lácticas y las levaduras se estabiliza. Este olor que es malo son las levaduras que mueren y son las bacterias lácticas que empiezan a tomar más espacio en la mezcla. Después de 7 u 8 días, vas a tener una masa madre lista para utilizar, para fermentar y hacer pan. Pero cada madre es única.

¿Por qué es importante una biblioteca de masa madre?

La masa madre es el ingrediente más antiguo. Desde hace más de cinco mil o diez mil años, la gente la ha utilizado. Pero en los últimos 150 años hemos perdido un poquito del conocimiento debido a la entrada de la levadura comercial. La masa madre ayuda a digerir los compuestos como el gluten. Tiene una mejor digestibilidad, una mejor satisfacción en el cuerpo de saciedad y permite a nuestro cuerpo absorber más minerales, nutrientes y fibra. Nuestro sueño es que en el futuro la gente coma de nuevo más pan. Este es un proyecto sin fines de lucro y nuestra intención es proteger el legado de la panadería. No existe en ningún otro lugar una Biblioteca de Masa Madre y yo soy el único bibliotecario de masa madre en el mundo.

Teresita Gómez, la pianista más querida de Colombia, es la portada de la edición #124 de BOCAS.

