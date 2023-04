Un vídeo sobre el rescate de una persona que estaba bajo la nieve se hizo viral en redes sociales, luego de que algunos internautas calificaran como un “milagro” el hecho de que un esquiador encontrara a otro hombre en la nieve.



El deportista, que estaba practicando snowboard en Mount Baker, Washington, en Estados Unidos, notó mientras descendía que algo brillaba sobre la nieve. Al acercarse se llevó una gran sorpresa: una persona había quedado enterrada bajo la nieve.

Francis Zuber contó a través de su cuenta de Instagram cómo desenterró al otro esquiador. Además, mostró imágenes del aterrador momento.



El sujeto rescatado, identificado como Ian Stenger, le dijo a los medios locales que estaba haciendo deporte con un grupo de amigos cuando cayó de espaldas al costado de un árbol y la nieve lo cubrió, a tal punto que sus compañeros no pudieron encontrarlo.

“Iba a morir en mi propia montaña, en un área en la que he montado cientos de veces (…) Me di cuenta de que estaba en muchos problemas porque mis amigos estaban debajo de mí”, relató el sujeto al periodico local ‘The Oregian’.



De acuerdo con el relato de Zuber, al observar al hombre bajo la nieve le preguntó si estaba bien y procedió a desenterrarlo. Cuando estuvo cerca de la superficie, el hombre movió el brazo para indicarle que estaba consciente.

El héroe siguió escarbando en la nieve hasta que el hombre accidentado pudo respirar.



En el vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, Zuber, el rescatista, comentó: “No importa cuánto sepa y qué tan hábil sea para esquiar sobre la nieve, ni qué tan hábiles sean sus amigos, la montaña no respeta”.



“Si no tiene precauciones adecuadas y el entrenamiento necesario para atenderse en accidentes de este tipo, es muy probable que no se salga con vida”, agregó.

El salvador de esta historia recomendó también a los internautas adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para saber lidiar con accidentes como los que ocasionan los huecos en la pista, que son difíciles de esquivar por la baja visibilidad.

El clip ya tiene más de 60 mil ‘me gusta’ y 700 mil reproducciones. También superó los 2 mil comentarios, en los que los usuarios destacan el asombroso rescate.



“Esto es hermoso”, “Hermano de por vida. Eres un ángel” y “¡Gracias por salvar a nuestro amigo! Mucho amor”, son algunos de los mensajes de agradecimiento.

