‘Es triste que ‘El baile de los que sobran’ siga teniendo sentido’

Hoy, cuando nuevas generaciones entonan en las calles El baile de los que sobran como un himno de las marchas y que, incluso, un reconocido senador colombiano invocó su letra recientemente en un debate en el Congreso, es claro que la canción chilena de Los Prisioneros transgredió las fronteras del tiempo.

Y eso, aunque trae rédito económico para los integrantes de la banda, significa para Miguel Tapia que la injusticia en Latinoamérica no ha cesado desde 1984.



“Nosotros, independiente de esta crisis social, siempre que tocamos esta canción original del año 86 sentimos que es lamentable que siga siendo la misma historia (...). Hoy es un himno para las marchas en Chile y la cantan en Colombia. Sigue teniendo una razón importante: que la injusticia social está en la educación que le van a dar a muy pocos que tendrán los cargos políticos, ellos van a recibir la educación buena y el resto del pueblo va a seguir lanzando piedras”, sostiene el baterista de Los Prisioneros.



La banda de rock y synth pop que causó furor desde mediados de la década de los 80 con canciones como Tren al sur, We Are South American Rockers, Por qué no se van, Muevan las industrias, Quieren dinero y muchas más sigue activa, pese a la ausencia de Jorge González, la voz recordada que puso estas letras en el inconsciente colectivo del continente. El artista sigue luchando contra las secuelas de un infarto isquémico.

Jorge González, en medio de un concierto en el año 2005. Foto: AFP

El escuchar cómo El baile de los que sobran volvió a ser coreada en las calles en un estallido social los sorprendió y, por supuesto, reactivó mucho interés sobre ellos. Han salido a protestar a las calles de Santiago junto a los jóvenes que los reconocen.

Voz de la protesta

“Nos están tocando tiempos difíciles en Latinoamérica. Bien saben que llevamos más de un mes y medio con un estallido social súper fuerte en Chile y hasta el día de hoy no termina, es algo que nos ha pillado absolutamente de sorpresa”, afirma Tapia.



Para el baterista, lo que inspiró su música se extiende por toda América Latina desde una misma raíz: “Acá (Chile), esto nació como un país manejado por las grandes familias, así empezó a crecer, comenzaron a hacer sus redes de contacto, pero terminan manejando el país sin sintonía, no viajan en TransMilenio ni en el metro de Santiago, no están en la calle, y lo peor de todo es que no tienen interés porque a la gente que llega al poder lo que le interesa es seguir con sus redes y ampliarlas para su conveniencia personal”.

Tocar sin Jorge

Aunque el espectáculo de Tapia y Narea ya lleva ocho años en el ruedo, para el baterista aún sigue siendo difícil hacerlo sin Jorge González, quien antes de su situación de salud ya se había retirado de la banda. Y la posibilidad remota de una reunión luce muy difícil.



“Tal vez mucha gente no lo sabe, pero Jorge está enfermo, se ha recuperado bastante. Lo visito de vez en cuando, me escribo con él, lo vi hace dos semanas en televisión. Se fue de Santiago por varios meses a hacerse un tratamiento con cámaras hiperbáricas y le han hecho muy bien, pero sigue con dificultad para hablar, tiene problemas con su mano izquierda (...). Cantar, imposible; tocar un instrumento también es muy difícil. Seguro nos reuniremos, pero para recordar los momentos, no para tocar”.



Lo que se vivirá en Tunja durante el Aguinaldo Boyacense, que va del 16 al 22 de diciembre —y en el que los chilenos se presentarán este jueves 19 de diciembre—, mostrará un amplio cartel de artistas. Sin embargo, el encuentro con Los Prisioneros en medio de la coyuntura que vive el país tendrá un sabor particular.



“El show sale como por un tubo –dice Tapia–. Yo en batería, Claudio en guitarra, también tocamos con secuencias y después, en un momento del concierto, voy a adelante y me quedo porque yo canto las canciones principalmente (...). Es muy entretenido de ver”.

CARLOS SOLANO

EL TIEMPO​@laresonancia