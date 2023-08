Desde el pasado 26 de julio, los televidentes disfrutan de las presentaciones de 260 imitadores que tratarán de demostrarle al jurado de 'Yo me Llamo' compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno que sí se llaman como sus personajes.



En esta ocasión el turno fue para Feid, que tras varios intentos fallidos de otros imitadores, al parecer logró convencer a la exigente tríada que no perdona errores y que se encontraba desconfiada con este personaje en particular.

Debido a otras representaciones del paisa que no calaron nada bien entre los mismos, los conductores de programa tenían pocas esperanzas, ya que los anteriores no mostraron ningún trabajo en la composición de su imitación e incluso se excedieron buscando sus cinco minutos de fama.



(Le puede interesar:Yo me llamo 2023: esta es una de las novedades que tendrá el programa esta temporada).

Por lo anterior, Pipe Bueno le dijo que a pesar de que no es el mejor imitador del artista paisa, sí es la persona que más se ha destacado de los que han estado en la tarima creyéndose el 'Ferxxo'.



"Eres por lo menos el primero que lo intenta de verdad, porque el resto han sido 'mamarrachos', lo que no quiere decir que seas muy bueno, sino que hay algo ahí que no sé si tal vez te alcance para llegar a la segunda etapa. Eres lo mejor entre lo peor que se ha presentado", señaló el cantante durante la emisión.



(Siga leyendo: Amparo Grisales con nuevas fotos hizo suspirar a más de uno, famosos le comentaron .



Aunque su presentación no está al 100 % de lo que representa el reguetonero original, que se caracteriza por su voz suave y afinada con sus grandes altos en cada uno de sus temas, el imitador obtuvo el pase para la fase de grupos.



Tras una insistente a capela de 'Feliz cumpleaños', 'Chimbita' y 'Lady Night' el personaje logró dos botones verdes a su favor, el del cantante de música popular y el de la diva de Colombia.



(Lea también:Álex Campos de 'Yo Me Llamo' confesó que su primer trabajo fue en TransMilenio).



A diferencia del maestro César Escolá que no le dio el sí, luego de argumentar que sentía al intérprete muy lejos de Feid, así que su tarea es estudiar mucho más al productor para mantener la confianza de quienes lo aceptaron y convencer al jurado restante.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias