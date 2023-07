Veinticinco años después de haber terminado su periodo presidencial, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper –recordado por haber protagonizado el escándalo del proceso 8000–, se despacha en una entrevista realizada por el caricaturista Vladdo en la más reciente edición de la revista BOCAS.

La edición #130 ya está en circulación en los principales supermercados del país. Foto: Revista BOCAS

El exmandatario de 73 años, quien se refirió a importantes personalidades que tuvieron que ver con el proceso “8000” y a diferentes protagonistas de la política reciente, no dejó títere con cabeza.



En principio, se fue lanza en ristre contra tres personalidades que tuvieron que ver directamente con sus años de gobierno: el expresidente que lo sucedió y acusó, su ministro de defensa y el fiscal de aquella época: “Hay dos o tres personas en la vida con las que no me gustaría volver a hablar… No me gustaría tener nada que hablar con Andrés Pastrana ni con Fernando Botero Zea ni, quizás, con Alfonso Valdivieso”.

David Racero, el primer presidente de izquierda de la Cámara de Representantes contó su historia en BOCAS. Foto: Juan Pablo Gutiérrez

Otra persona con la que tampoco quisiera hablar, dijo, es César Gaviria, jefe del partido Liberal: “Tiene un sentido práctico de la política que le permite ser manzanillo de día y estadista de noche; pero tampoco es una persona con la cual yo me sentaría a hablar”.



Sobre el presidente Petro dijo que: “Acompaño su proyecto político y cuando he tenido que hacer observaciones, las he hecho. No me pareció una buena idea el haber sacado a los ministros que podemos llamar del otro lado o de la otra orilla. Se lo dije a él con todo respeto, porque me pareció que ahí había logrado como un punto de convergencia; si quería hacer un pacto, ahí tenía el comienzo para un buen pacto. Gente como Ocampo, Cecilia, Gaviria, pues sí tenían un pensamiento distinto”.

De la misma manera, dijo que se alejó del expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Tengo dividida mi relación con Uribe entre antes y después de la Gobernación de Antioquia. Me gustaba más el de antes, porque era progresista; compartíamos proyectos en el Congreso, era un tipo que se definía como liberal a secas, y eso en su momento tenía un gran valor; pero después nos fuimos alejando, porque cogimos dos caminos distintos”.



Sobre el expresidente Iván Duque, subrayó: “Creo que Duque era más simpático antes de ser presidente. Tampoco es como para producir análisis políticos de fondo, pero sí es un tipo amable”.



Y, tras ser invitado a definir en una sola palabra a personalidades de la vida nacional, el expresidente Samper se expresó así sobre los siguientes nombres: Gustavo Petro, “Coherente”; Iván Duque, “Irrelevante”; Juan Manuel Santos, “Sagaz”; Álvaro Uribe, “Persistente”; Andrés Pastrana, “Despreciable”; César Gaviria, “Desconfiable”; Alfonso Valdivieso, “Mezquino”; Mauricio Vargas, “Oportunista”; Humberto de la Calle, “Titubeo”; Pedro Rubiano Sáenz, “Sibilino”; Piedad Córdoba, “Compromiso”; Néstor Humberto Martínez, “Decepción”; María Fernanda Cabal, “Intolerancia” y Germán Vargas Lleras, “Guerra”.

