Entrevista BOCAS con Alejandro Gaviria

Hace 15 años, Alejandro Gaviria leyó un artículo de la revista Cambio escrito por Gabriel García Márquez en el que el nobel de literatura decía que Joseph Conrad había estado en Colombia. Gaviria trabajaba entonces como investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Vivía en Washington con su primera esposa –Tatiana Urrea– y acababa de tener a Mariana –su primera hija–. Para la época, 1999, Alejandro Gaviria ya tenía un Ph.D. de la Universidad de California, un máster en Economía de los Andes y un pregrado en ingeniería civil, pero también una gran afición por la literatura, la poesía y el periodismo.

Quizá por eso lo impactó tanto la historia de Gabo, quien decía, entre otras cosas, que uno de los personajes de su novela El amor en los tiempos del cólera había sido inspirado en el novelista polaco. Con la curiosidad exacerbada, y tras leer completo el artículo, Alejandro Gaviria salió disparado para la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Tomó el metro, y tres estaciones después estaba pidiendo todas las biografías existentes de Joseph Conrad.



A las dos horas apareció un señor arrastrando un carrito con dos cajas repletas de libros. Y él –por hobby– se dedicó a leerlos. Revisó más de 30 títulos en los que se hacía referencia al posible viaje y escribió una columna de opinión donde ratificaba que Conrad efectivamente sí pudo estar en Colombia, en 1876. La columna se llamó “De un posible Joseph Conrad en Colombia”, y fue la primera que publicó en su vida –en El Malpensante– y la primera de su carrera de casi diez años como columnista.



Esa columna es mencionada al final de la novela Historia secreta de Costaguana (Alfaguara, 2007), de Juan Gabriel Vásquez. El autor explícitamente afirma que se inspiró en el artículo de Alejandro Gaviria para su historia de ficción. En el año 2009, por otra de sus columnas, “Matar a un elefante”, basada en un ensayo del escritor inglés George Orwell y publicada en El Espectador, se ganó el premio Simón Bolívar de periodismo.



Su profesión de periodista, su amor por los libros –ha escrito tres y coescrito tres más–, su obsesión por la economía y la investigación, y hasta su pregrado en ingeniería civil, han sido justamente los blancos de los ataques de sus detractores desde que el presidente Juan Manuel Santos lo nombró ministro de Salud el 3 de septiembre de 2012. ¿Unperiodista de Minsalud? ¿Un ingeniero Minsalud? ¿Un economista Minsalud?



Pero justamente la formación y las pasiones que le critican, dice, han sido la clave en su ministerio a la hora de tomar decisiones en temas trascendentales como las finanzas del sector, el aborto, la legalización de genéricos para los medicamentos biotecnológicos, la eutanasia y el freno de las fumigaciones con glifosato. Esta última decisión, de la cual se siente muy orgulloso, hizo pelear al presidente Santos con el procurador, quien demandó la medida tomada por el ministro Gaviria, alegando que le ocultó información al país.



Alejandro Gaviria, que nació en Chile y se crio en Medellín; el hijo del exministro Felipe Gaviria; el hermano de Pascual (el periodista de La Luciérnaga); el padre de Mariana, de 19 años, y de Tomás, de siete años; y el esposo de la viceministra de Hacienda, Carolina Soto, se enfrentó a multinacionales, a políticos y a la burocracia de un sector que estaba en picada. Su legado incluirá, si le alcanza el tiempo, la liquidación y venta de Saludcoop que, este mismo año, según dice, se llamará Café Salud.

¿Usted se practicaría la eutanasia?

Yo sí. Sin ninguna duda.

¿Por qué empezó a investigar este tema?

Fue de manera personal y casual. Estaba yo en Nueva York, tenía que hacer una intervención en Naciones Unidas sobre enfermedades crónicas no transmisibles, era un domingo –el día de la final del Mundial de Fútbol– y me fui con mi hijo a una librería y compré Knocking on heaven’s door, de Katy Butler: “Tocando la puerta del cielo”. Era un libro sobre una periodista y lo que había ocurrido con la muerte no digna de su padre, al que básicamente habían torturado de todas las maneras.

Yo creo que una de las grandes perversiones de la medicina moderna es que hemos metido

Cuando le tocó tomar la decisión de destrabar el tema de la eutanasia por vía administrativa, ¿usted estaba preparado?

De alguna manera sí, sobre todo estaba sensibilizado porque, casualmente, me había pasado el segundo semestre del año pasado estudiando, leyendo sobre esto por interés personal, fue algo como clarividente. Yo hago reseñas en Amazon, en inglés, como para practicar, y escribí cinco reseñas de libros en ese semestre sobre la eutanasia.



¿Qué lo impactó de esos libros?

En alguno de los que reseñé hay un testimonio de un preparador de cadáveres japonés que ha trabajado con cadáveres por 40 años en Estados Unidos. Y decía: “Hace 30 años los cadáveres me llegaban como deberían llegar, como ramas secas, hoy me llenan llenos de moretones, gordos, inflados, hinchados”, de todos esos tratamientos al final de la vida. Otro dice: “Ya no reflexionamos sobre nuestra mortalidad, porque estamos sedados, ya no decimos nuestras últimas palabras, porque morimos con un tubo en la garganta”.

Por salvar la vida se está haciendo sufrir más...

Sí. Recuerde que la eutanasia significa morir bien, “Eu” viene de bueno y “Tanasia” de Tanatos, algo así como la buena muerte. Y la buena muerte tiene que acompañar las reflexiones sobre la medicina moderna. Yo creo que una de las grandes perversiones

de la medicina moderna es que hemos metido la tecnología al final de la vida y estamos torturando la gente.

¿Cómo se está torturando a la gente?

Las salas de cuidados intensivos se están convirtiendo en una suerte de tortura institucionalizada. La eutanasia es solamente un aspecto de la buena muerte, pero más allá de esa parcela, tenemos que dar un debate sobre lo que pasa con tratamientos al final de la vida y la necesidad, en muchos casos, de limitar el efecto terapéutico. Y limitar la tecnología, que en muchos casos ha sido una bendición, pero en otros se ha convertido en un problema.

¿Qué debo hacer si yo quiero tener una muerte anticipada, si quiero la eutanasia?

Necesita dos condiciones, una subjetiva y otra objetiva. Si tú eres un enfermo terminal lo primero que tiene que pasar es que tienes que decir: “Yo quiero someterme al procedimiento”. Después viene un médico y según un protocolo y en unas condiciones

objetivas comprueba que eres un paciente terminal. Si se dan esas dos condiciones el caso pasa a un comité, donde hay un médico especialista, un abogado y un médico siquiatra que determina tu autonomía. Ellos constatan las condiciones subjetivas y objetivas y se toma una decisión y se realiza el procedimiento.

¿Qué pasa si el paciente no puede expresar su voluntad y es un familiar el que pide la eutanasia?

Como no hay una ley al respecto, nosotros tratamos de ser muy cuidadosos y para casos muy complejos, como ese, o el de menores de edad, no intervenimos, ahí esperamos que sea el Congreso que legisle.

Usted dijo hace poco que fumar marihuana era menos riesgoso que tomar trago, ¿Por qué?

Me basé en un estudio científico que se había publicado en la revista inglesa The Lancet. Lo dije y no me arrepiento, yo creo que los estudios están ahí. Yo creo que vamos hacia una legalización, hacia un primer paso para una regulación más inteligente de la marihuana medicinal. Ya la legalización de la marihuana para un uso recreativo es un debate distinto, aunque yo estoy de acuerdo con ella, pero no quiero meter eso en el dxebate público.

Y ha tomado una fuerte posición con el tema del aborto, ¿cuál es?

Aquí hicimos una circular que recoge toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, y yo estoy a favor de lo que dice la sentencia, e incluso yo creo que Colombia, en unos años –de pronto ahora no estamos plenamente preparados–, tendría que tener una ley que legalice el aborto en todos los casos.

Usted recomendó no realizar más aspersiones con glifosato en Colombia y unos días después el presidente Santos anunció que se cancelaban en el país. ¿Ese es uno de sus grandes logros como ministro?

Yo creo que sí, yo tomé esa decisión con plena confianza porque sé que le va a servir al país.

El procurador lo demandó por eso, y dijo que no hay evidencia suficiente para frenar las fumigaciones, dice que usted ocultó información…

En el pronunciamiento del procurador hay deshonestidad intelectual, porque no hubo ninguna estrategia de ocultamiento. Nosotros tenemos el informe de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (Iarc, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no es un estudio más, es un análisis de la totalidad de la evidencia por parte de un grupo de 17 expertos internacionales. Y si uno mira los artículos, toda la literatura científica, es impresionante. Resulta muy

difícil salir a descalificarlos.

¿Usted ya había investigado el tema?

Yo ya había sido investigador de esos temas en la Universidad de los Andes, y conocía que el glifosato y las aspersiones aéreas tenían otro tipo de efectos nocivos: minan la confianza del Estado en las poblaciones donde se realiza, muchas veces destruyen la economía del pan coger de los campesinos y no son muy eficaces desde un punto de vista de erradicación, conocía otros estudios, como los de una estudiante mía, Sandra Rozo, hoy en California, que decía que para erradicar una hectárea había que fumigar

treinta. Todo se me juntó en la mente.

Ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Foto: Juan Pablo Gutiérrez

¿Qué impacto tiene la medida en la región?

Ninguno, porque Colombia es el único país que lo hace. Pero sí lo va a tener en el sentido de que, de alguna manera, el gobierno había cambiado el discurso sobre la política antidrogas, pero había pocos hechos o acciones concretas que respaldaran ese cambio en la retórica, y este es un hecho, entonces yo creo que se junta la práctica con la retórica.

Por esas dos decisiones, de la eutanasia y el glifosato, usted es considerado un ministro de vanguardia. ¿Ese era su objetivo, ha sido consciente de eso?

Yo creo que se han dado las cosas. Lo único que ha sido consciente es ser fiel a los principios. Yo dije, voy a tratar de hacer lo que toca, aquí donde lo necesario es imposible, como decía Nicolás Gómez Dávila. Ahora yo sí he tenido esa mentalidad un poco liberal, en un sentido amplio de no restringir las libertades individuales, de respetar las diferentes formas de ser de cada quien, de que el Estado no tiene nada que hacer husmeando en la vida de los individuos.

¿Usted es un ingeniero civil, magíster y doctor en Economía, hubo prevención del sector cuando se enteraron de que no venía de la salud?

Claro, eso generó problemas y esa crítica se sigue repitiendo, hoy menos que hace un tiempo. Pero yo creo que hay que hacer una distinción entre medicina y la salud, la medicina es de los médicos, la salud es de todos y en la salud deben participar economistas, químicos farmacéuticos, médicos, enfermeras y abogados. Yo, además, he sido un investigador social. Yo hago mi doctorado y buena parte de mi carrera me la he pasado investigando temas de salud, de educación, de pobreza, de distribución del ingreso, con estudios muy parecidos a los que hacen los epidemiólogos.

¿Por qué estudió ingeniería?

Porque mi papá lo había hecho, lo hice sin pensarlo mucho.

¿Es verdad que alcanzó a ejercer en Medellín?

Sí, yo empiezo a trabajar como ingeniero, con casco blanco y con botas, en una construcción por allá en un proyecto que se llamaba Alférez Real, era un supervisor,

lo que hace el recién salido, pero vi que ese mundo no me gustaba. Trabajé solo un año.

También trabajó programando computadores…

Sí, en Bogotá programaba computadores, porque cuando estudié ingeniería vi programación de computadores y eso me gustó. Cuando estudié mi doctorado en California, esa fue una entrada extra.

Cómo así que usted nació en Chile…

Sí, en Santiago de Chile, a finales de la década de 1960. Mi papá se ganó una beca de la OEA para estudiar estadística allá, y en esas nací yo, pero viví solo dos años. Mis padres son paisas y mi infancia y adolescencia las viví en Medellín.

Hábleme de su papá

Mi papá fue un ingeniero civil, Juan Felipe Gaviria. Trabajó un buen tiempo en el sector privado, pero había la posibilidad de venirnos a vivir a Bogotá, entonces fui a la Universidad de los Andes, yo no sabía muy bien si estudiar economía o administración de empresas, pero me decidí por economía. Llegué temeroso, porque la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes tenía una reputación que lo hacía a uno pensar, aquí hay un montón de genios estudiando, pero recuerdo que el primer semestre

me gané la beca por mejor promedio.

El periodismo lo empezó a ejercer después de que terminó su Ph.D. ¿De dónde le salió lo de periodista?

Siempre fui medio periodista, escribí en el periódico del colegio, escribía en el periódico de la universidad. Tuve un periódico mural en el colegio que se llamaba Asociación de Estudiantes Inconformes. Una compañera que me leía me dijo: “Algún día mucha

más gente va a leer lo que usted escribe”.

Y terminó siendo parte del consejo editorial de El Espectador. ¿Qué hacía ahí?

Discutíamos temas generales, la línea del periódico, era un botadero de corriente. Yo renuncié cuando llegué al ministerio, en septiembre de 2012.

¿Fue revolucionario?

Yo no diría revolucionario, pero sí me gustaba nadar contra la corriente. Y siempre lo racionalicé, a mí me gusta mucho un libro que se llama Sobre la libertad, de John Stuart Mill, que mira la necesidad de resistir lo que él llama la extorsión moral de las mayorías.

Yo me gané el Premio Simón Bolívar de periodismo con una columna que se llama “Matar a un elefante”, que hace una reflexión sobre el riesgo de caer en la trampa del aplauso de las mayorías.

¿De qué temas escribía?

Yo traté de llevar la investigación a temas y aspectos de la realidad donde no se metía normalmente, por ejemplo uno de mis artículos académicos es sobre la evolución del número de goles por partido en la liga inglesa, española e italiana. Hice otro sobre los sin tocayo, sobre ¿cuál es el efecto de un nombre raro sobre los salarios de las personas en Colombia?

¿Y cuál es el efecto de un nombre raro sobre los salarios en Colombia?

Ganan entre un 15 y un 20 % menos.

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le envió una fuerte carta al presidente Santos en la que se quejaba de usted. ¿Por qué?

Esa fue una carta de muchas que llegaron donde nos dimos cuenta de que nos habíamos metido en un tema que trascendía fronteras, en un gran debate global sobre esta nueva generación de genéricos de los medicamentos biotecnológicos. Era una carta donde decía que no estaba de acuerdo con nuestra decisión y que esto podría tener implicaciones, una especie de amenaza en un término inaceptable que se ha repetido en otros escenarios. Esta pelea trascendía lo que estábamos haciendo en el país y

Colombia estaba ahí sí a la vanguardia del mundo diciendo: necesitamos biosimilares.



¿Qué son los medicamentos biotecnológicos?

Son medicamentos realizados a través de la manipulación de seres vivos con tecnología de punta y que sirven para tratar, a costos muy elevados, enfermedades como cáncer, artritis...

¿Y lo que usted reglamentó es como permitir la llegada de genéricos para estos medicamentos?

Es exactamente eso.

¿Cuánta plata se puede ahorrar el sistema de salud con dicha medida?

Con regulación de precios de medicamentos nos hemos ahorrado entre 500.000 millones y 600.000 millones de pesos, con biosimilares nos podríamos ahorrar lo mismo y estamos hablando de valores anuales. Es decir, entre las dos medidas nos estaríamos

ahorrando un billón de pesos anuales.

Usted le dijo al periodista Juan Gossaín que era un ignorante, porque él refutó este tema del control de precios de medicamentos...

Cuando estábamos implementando la política de control de precios de medicamentos –que logramos bajar el precio de más de mil– y cuando habíamos aprobado un artículo en la ley estatutaria diciendo que esto era una política de Estado, es decir, que mañana no puede llegar un ministro y desmontarla, Gossaín dijo que no se estaba haciendo nada, “Siguen haciendo promesas”, dijo, y yo creí que él no tenía toda la información, y reaccioné equivocadamente. Lo que dije fue lo siguiente: “La mala literatura no es sustituta del buen periodismo”. Pero ese incidente con Juan Gossaín está superado, ya nos sentamos a hablar en Cartagena.

A usted le gusta cazar peleas...

Soy contestatario, y yo creo que algunas veces traje mi entrenamiento como columnista a los debates públicos, a veces usé frases eficaces en algunos escenarios, en otros me ha traído problemas. Pero uno es el que es y resulta difícil tratar de ser otra persona.

A usted le tocó un caso muy sensible, el de Camila Abuabara. ¿Es verdad que lo amenazó la guerrilla por ese caso?

Sí, en un consejo de ministros alguien me llamó y me dijo: “Mire, encontramos una comunicación del ELN que dice: ‘El ministro mató a Camila’’’. Fue un panfleto. Yo no le paré bolas, hasta que lo volví a ver en redes sociales. Camila era una niña valiente, con

un gran deseo de vivir, que se convirtió en un símbolo de personas que tienen problemas con el sistema de salud. Una infección la mató después de un procedimiento exitoso, de un trasplante de médula que se hizo en Medellín.

Muchos le reconocen el que usted organizó las cuentas del sistema de salud. ¿Qué fue lo que hizo?

En esencia, una estabilización. Este es un sistema que estaba en una especie de quiebra sectorial que se traduce en dos cosas: en unas deudas muy grandes acumuladas y en un deterioro del patrimonio de las EPS. Esto iba en una trayectoria explosiva, casi a una quiebra sistémica que habría sido una catástrofe para el país.

¿Y qué hizo para que no se perdieran?

Tomar medidas de choque, financieras, como buscar recursos adicionales, tener instrumentos como la compra de cartera. Empezar a controlar los precios de los medicamentos, empezar a tener más control sobre los recursos.

La última encuesta de Ipsos Napoleón Franco dice que la salud es todavía el tercer problema que más les preocupa a los colombianos. ¿Por qué?

Yo no digo que todo esté bien, hay problemas; pero hay una paradoja, si usted le pregunta a la gente si las cosas en salud están mejorando, el 80 % dice que están empeorando, pero si les hace otra pregunta: “¿Cómo le fue la última vez que tuvo contacto con el sistema?”, el 70 % dice muy bien. Tenemos esa paradoja de la forma como la gente evalúa las

políticas y el sistema como tal.

También le critican el manejo del Chikungunya. ¿Los tomó mal parados?

No, nosotros nos habíamos preparado bien y le voy a decir lo siguiente, hace días llegó una delegación de México que tomó a Colombia como un ejemplo para el caso del Chikungunya. No voy a decir que fue perfecto, fue muy difícil y mucha gente sufrió,

pero resultó acertado.

¿Puede llegar a Bogotá?

No, porque el vector transmisor no se encuentra por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero sí le voy a confesar que fue duro donde llegó, por dos razones, porque no teníamos vacuna y porque los mecanismos del mosquito no dependen mucho de lo que haga el Estado, sino de lo que hagan las familias y tampoco hay un tratamiento, lo que había era formas de lidiar con los síntomas, estábamos un poco indefensos y se vino esto como una avalancha.

¿Va a seguir?

Hay una curva descendente bastante acelerada y ya pasa de un tema epidémico a un tema endémico, como sucede con el dengue.

Hablemos de Saludcoop. ¿Qué va a pasar con Saludcoop?

La parte buena de Saludcoop se va a pasar a una nueva figura, a un nuevo vehículo, con cinco premisas: primero, no se le puede devolver a los dueños; segundo, se protege a los siete millones de afiliados; tercero, se pagan todas las deudas; cuarto, se protege a los trabajadores y quinto, no se va a tocar

un peso de plata pública para pagar esas deudas.

¿Y cómo las van a pagar?

La plata va a salir en buena parte de la liquidación de los activos que tiene Saludcoop, que suman casi 800.000 millones de pesos y segundo, de los flujos futuros de esa nueva EPS que se va a crear a la que se van a transferir los afiliados.

¿Cómo se va a llamar esa nueva EPS?

Lo que estamos pensando hoy es que eso se pase a Café Salud, que lo que hoy es Café Salud sea el vehículo para la nueva Saludcoop. Se limpia Café Salud y se pasa Saludcoop para allá. Se dejan las deudas en una Saludcoop liquidada, y se movilizan los activos, se pagan esas deudas aquí y los flujos futuros se usan para pagar. Esa va a ser la tarea para el otro semestre.



Cómo una fusión...

Uno podría decir que se fusionan, porque Café Salud sigue teniendo unos afiliados que se juntan con o se combinan con estos.

¿Y se queda de propiedad del Estado?

No, porque va a tener que existir un comprador para Café Salud en algún momento.

¿La van a vender?

Sí, en algún momento va a tener que existir un comprador para Café Salud, cuando ya esté estabilizada. Muy parecido a lo que se hizo con los bancos cooperativos en la crisis financiera en los años noventa.

Usted deja este negocio hecho...

Yo quiero dejar por lo menos esto enrutado.

¿Y qué va a hacer con Caprecom...?

Caprecom necesita un desmonte ordenado. Eso significa que se va a ir saliendo de algunos lugares para llegar a una eventual liquidación. En Caprecom hay feudos políticos, Caprecom no es un Caprecom, son treinta y pico, en diferentes regiones, hay poco control desde el centro, hay un manejo poco transparente. Ahí cabe una autocrítica a todos, nosotros no podemos seguir hablando de que hay una EPS pública, si se sigue atendiendo tan mal a la gente.

¿Usted la liquidará?

No solo yo puedo tomar esa decisión, pero hay que liquidarla ordenadamente. Un desmonte gradual.

¿Qué le faltó por hacer en el ministerio?

Yo creo que tres cosas: recuperar más la confianza pública y la legitimidad en el sistema, que se perdió por los escándalos de corrupción, por la mala atención de las EPS, que sigue existiendo. Segundo: hay que cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, no hay el mismo acceso en un pequeño corregimiento de Quibdó que en Bogotá. Y tercero, yo creo que tenemos que seguir consolidando la sostenibilidad, el sistema sigue amenazado.

¿Quiere ser presidente?

Jamás. Nunca estuvo eso en mis aspiraciones. A mí me gusta un librito que se llama Cándido, de Voltaire, que dice que uno al final de la vida se debe ir como a cuidar un jardín, a hacer una pequeña cosa. No me chocaría como ser profesor de bachillerato

de un pueblo por ahí o ese tipo de cosas.

Existe el rumor de que se va del ministerio, cuando salga, sea ahora o después, ¿cómo quiere que lo recuerden?

Es difícil saber cómo quisiera ser recordado. Pero siempre que contemplo mi salida del ministerio pienso en un poema del mexicano José Emilio Pacheco. Se titula Despedida: “Fracasé. Fue mi culpa. Pero en manera alguna pido perdón o indulgencia. Eso me pasa por intentar lo imposible”.

Apertura de la entrevista de Alejandro Gaviria en la edición 41 de la Revista BOCAS, 2015. Foto: Revista BOCAS

* * *

