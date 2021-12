La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, conocida como YosStop pidió disculpas a Ainara Suárez, de quien se había referido en dolorosos términos.



“Perdón, Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado, y maltratado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron, Ainara, y que yo hice más grande tu herida y tu dolor”, dijo YosStop en una sorpresiva aparición y siguiendo una de las condiciones que le puso la Fiscalía de Ciudad de Méxco, según el diario El País de España.

Ainara Suárez, víctima de las agresiones por parte de YosStop, había revelado el miércoles pasado en una conferencia de prensa que le dio una "segunda oportunidad" a la youtuber.



"En el caso de Yoseline, después de pensarlo mucho y platicarlo (hablarlo), decidí darle una segunda oportunidad", relató la joven, quien fue violada, al parecer, por cinco jóvenes, quienes después -en 2018- difundieron la grabación de los hechos que llegó a manos de YosStop, quien la criticó e insultó en un vídeo de Youtube.



"Lo que quería era esto, dar un mensaje de fuerza a otras víctimas, que las personas que me hicieron daño enfrentaran las consecuencias de sus actos y que nunca volvieran a lastimar a nadie. Que mi caso sirva para que todos sepamos que no tienes derecho a tocar a nadie sin su consentimiento explícito (...) y que no tienes derecho a tener o compartir contenido sexual de ninguna persona", añadió la joven de 19 años.



Hoffman, acusada del presunto delito de pornografía infantil, salió el martes del penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México después de cinco meses tras llegar a un acuerdo.



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos "solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación y la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada".



"Después de analizar opciones y platicarlo con mi asesoría jurídica buscamos el camino para que el caso pudiera cumplir con una función pedagógica y que, en lugar de que Yoseline siguiera en la cárcel, pudiera salir pero sujeta a una serie de condiciones con las que cambiara su forma de comunicar de tratar a las mujeres", declaró Suárez en conferencia.



El acuerdo consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública y no expresarse "de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona".

Además, deberá publicar un vídeo cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a los que asistirá, capacitarse en el tema de víctimas y donar el 5 % de sus ingresos a asociaciones o colectivos.



El pasado 29 de junio la "influencer" fue detenida acusada del delito de pornografía en agravio a una menor de edad en su domicilio por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina, y llevada al penal femenino de Santa Martha Acatitla de la capital.



La detención llegó luego de que Suárez denunciase en marzo a Yoseline por el delito de pornografía infantil y violación equiparada. La denuncia estaba también dirigida a cinco hombres que hasta el momento no han sido detenidos.



Según el testimonio de la joven, la agredieron, la violaron y documentaron los hechos, para después difundir la grabación el 25 de mayo de 2018.



El material fue difundido por los jóvenes en redes sociales y llegó a manos de la "influencer" de 30 años, quien dedicó un vídeo de su canal de Youtube para hablar sobre el caso y, entre otras cosas, la llamo "puta" y criticó las actitudes de la joven en numerosas ocasiones.



EFE y Cultura EL TIEMPO