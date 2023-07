El miércoles 26 de julio, se cumplió un año del fallecimiento del cantante de música popular Darío Gómez y en esa misma fecha llegó el doble perfecto al programa ‘Yo me llamo’ para hacerle un merecido homenaje.



La interpretación sorprendió al jurado del programa de imitación, siendo el más conmovido el cantante Pipe Bueno.

El participante interpretó el tema Dario Gómez y logró conmover en el escenario de ‘Yo me llamo’. El imitador personificó al músico antioqueño de manera precisa, elevando las emociones del intérprete de ‘No voy a morir’.



Esto fue lo que dijo Pipe Bueno al ver tan buena interpretación por parte del imitador que personifica a ‘Darío Gómez’: “Hace un tributo, te agradezco por esto. Lo haces con mucho respeto”, fueron sus palabras.



De manera inmediata, la presentación del doble perfecto de Darío Gómez se hizo viral en redes sociales, pues miles de seguidores del ‘Rey del Despecho’ aseguraron volver a escuchar al intérprete cuando cantó en el escenario de ‘Yo me llamo’.

Pipe Bueno, al escuchar al cantante, oprimió el botón que da el color verde, mientras que el maestro César Escola le dio color rojo al considerar que no imitaba bien al cantante de música popular.



Por su parte, la diva de Colombia, Amparo Grisales, le dió una segunda oportunidad para que realice una nueva audición.



Al momento de salir del escenario, frente las cámaras de ‘Yo me llamo’ el imitador de Darío Gómez se comprometió a aprovechar la oportunidad asegurando: “me dieron otra oportunidad y hay que aprovecharla, quitarse los nervios de encima y al maestro César Escola convencerlo de que sí soy 'Él Rey del Despecho’.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’

