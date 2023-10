Yina Calderón le envío un atrevido piropo al compositor vallenato Wilfran Castillo

La creadora de contenido y DJ de guaracha Yina Calderón anunció que tiene todo listo para su próxima canción, que se titula Hoja en blanco, un vallentato autoría de Wilfran Castillo. Pero ese podría ser su próximo lío jurídico.



Resulta que Yina ya había tenido un problema con Castillo por los derechos de autor de ‘Como duele el frío’, una canción que usó sin su autorización.



"Yo les digo una cosa, ese señor no es de mi agrado, pero qué hijue… para escribir. Si esa canción también es de ese tipo, ese hijue… es una eminencia para escribir, son temas que uno dice: ‘Marica quiero jartar”, sostuvo en el programa Hablando claro, de Flavia Dos Santos de RCN.

La creadora de contenido siempre está envuelta en polémicas. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Constantemente, la DJ se ve envuelta en polémicas por su comportamiento. Hace un par de meses por supuestamente no cumplir con el pago del arriendo de uno de los locales que utilizó para sus emprendimientos.



Un señor identificado como Juan Roldán denunció públicamente a Calderón por no pagar una deuda de arrendamiento a través de un video.



Este se dio a conocer a través de diferentes cuentas de Instagram que publican información sobre famosos.



Según el denunciante, Calderón debe más de 17 millones de pesos correspondientes al arriendo del local, en el que el supuesto afectado asegura que la Youtuber no le responde las solicitudes de pago ni los mensajes que le envía.

