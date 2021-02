The Miz sorprendió y es nuevo campeón de la WWE

El instante estelar del evento Elimination Chamber, celebrado en la noche del domingo en el Tropicana Field St. Petersburg, Florida (EE. UU.) dejó sorprendidos a todos los aficionados del entretenimiento deportivo. Todo indicaba que Drew McIntyre habría sobrevivido de la complicada Cámara de la Eliminación para retener su título de WWE, pero no contó la estratégica maniobra de The Miz, el denominado Mr. Money InThe Bank.



El gran ganador del PPV de la WWE fue The Miz. En la Cámara de Eliminación, Drew McIntyre defendió con éxito su título tras sobrevivir a una lucha frente a Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus, AJ Styles y Kofi Kingston.

Tras el combate, Drew estaba celebrando en el ring hasta que Bobby Lashley lo atacó. El excampeón de Estados Unidos dejó maltrecho a McIntyre en el medio del ring.

Segundos después sonó la música de entrada de The Miz. Con su maletín Money In The Bank en el brazo, el luchador corrió rumbo al ring para iniciar una lucha contra el afectado campeón. Apenas le bastaron 30 segundos para convertirse en el nuevo monarca de la WWE.



La lucha en el Kick Off la protagonizaron Mustafa Ali, John Morrison, Ricochet y Elías. El ganador reemplazaría a Keith Lee en la triple amenaza por el campeonato de Estados Unidos contra Bobby Lashley y Matt Riddle. El ganador del combate fue John Morrison.



En una Triple Amenaza, Matt Riddle se consagró como el nuevo campeón de Estados Unidos. Se midió con Bobby Lashley y John Morrison.

Nia Jax y Shayna Baszler retuvieron el campeonato femenno de parejas al someter a Sasha Banks y Bianca Belair. Foto: Tomada de la página WWE

Nia Jax y Shayna Baszler retuvieron el campeonato femenino de parejas al someter a Sasha Banks y Bianca Belair.



En otro de los hechos de la velada, Edge aplicó una lanza a Roman Reigns después de su pelea en Elimination Chamber. La Superestrella Categoría R retó al campeón a una lucha en Wrestlemania. Edge ha esperado tres semanas desde la notable victoria en la Batalla Real masculina en Royal Rumble para tomar una decisión en torno al oponente que enfrentará en Wrestlemania. Este domingo, durante la emisión de WWE Elimination Chamber, el luchador eligió a Roman Reigns como el adversario ideal.



