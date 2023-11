‘Wish’, la película con la que Disney celebra sus 100 años

Jennifer Lee no solo es la directora creativa de Walt Disney Animation Studios. Es, además, escritora y una de las directoras de la exitosa película Frozen (2013) y su secuela Frozen II (2019).



Frozen le valió un Premio de la Academia a la mejor película de animación y la convirtió en la primera directora de un largometraje de Walt Disney y la primera directora de largometraje que obtuvo más de mil millones de dólares en ingresos brutos de taquilla.



(Lea también: 100 años de Disney: una celebración con 'Wish' y el poder de los deseos)

Lee comenzó a trabajar con Disney en marzo de 2011, de manera temporal, para ayudar a escribir Ralph, el Demoledor. Lo que se suponía que sería un compromiso de ocho semanas, se convirtió en algo más largo. Le pidieron que se quedara hasta que Ralph terminara.

Luego se involucró con Frozen, inicialmente como guionista y luego como directora junto a Chris Buck. Frozen le dio la oportunidad de celebrar a niñas “salvajes y maravillosas”, como ella y su hija Agatha, según sus palabras, y fue la película con mayores ganancias con una directora en términos de ingresos en Estados Unidos, hasta que fue superada por Mujer Maravilla, de Warner Bros.



El nuevo gran proyecto de Lee es Wish, el poder de los deseos, cinta que se estrenó esta semana en las salas de cine del país, película para celebrar los 100 años de Disney, repleta de referencias a los clásicos y homenaje al legado de Walt Disney.

Wish transcurre en el reino de Rosas, donde una joven de 17 años llamada Asha siente una oscuridad que nadie más percibe en el gobernante del reino, el Rey Magnífico. El resto de la historia se mueve entre la valentía y los deseos. Jennifer Lee, quien coescribió el guion, conversó sobre esta nueva película. Entrevista.

Una de las cosas más interesantes de la película 'Wish' es que esta vez, a diferencia de la gran mayoría de cintas de Disney, el villano es un hombre. ¿De dónde salió esta idea?

​

Siempre supimos que íbamos a tener un rey y una reina. Creo que en mi cabeza recuerdo estar entusiasmada con el potencial de trabajar con Chris Pine (el actor que le presta su voz al Rey Magnífico), pero todo se fue dando de manera muy natural y fluida. Es verdad que pocas veces habíamos considerado un rey villano y así fueron justamente ese tipo de cosas las que se sintieron emocionantes y desafiantes. Al principio no sabíamos quién era el villano, ni cuánto sabíamos ni adónde íbamos a ir con él, y ese fue un proceso maravilloso para llegar a conocerlo. Nunca había conocido creativamente a un villano como este. Y fue un viaje realmente divertido.

Es verdad que pocas veces habíamos considerado un rey villano y así fueron justamente ese tipo de cosas las que se sintieron emocionantes y desafiantes. FACEBOOK

TWITTER

Hablemos sobre la evolución del papel de la mujer en Disney, de la idea de no hablar de princesas salvadas por príncipes, sino de mujeres fuertes, independientes y con determinación. Usted ha tenido un papel relevante en este cambio de narrativa, sobre todo desde 'Frozen'...

​

Empiezo por contarte que a mí realmente me encantó trabajar en Frozen. Desde el principio sabíamos que teníamos una historia acerca de unas hermanas, así que sabíamos que nuestras protagonistas eran mujeres. Otro factor importante es que tenían muchos desafíos para superar y, para ellas, ser parte de la realeza no era un escape ni una solución, era en realidad una responsabilidad. Nos apoyamos en la autenticidad de eso, pero también disfrutamos cambiando las metáforas. Mientras más lo hacíamos más entendíamos que salía a la luz la historia. Entonces fue algo muy orgánico. Y siempre me ha gustado hacer cosas que tengan una conexión que resuene y con las que nos relacionemos, pero siempre intentando también algo nuevo.



(Le puede interesar: Conozca algunos de los datos curiosos de ‘Frozen’ en su décimo aniversario)

Y 'Frozen' fue una inspiración para millones de niñas...

​

Creo que el impacto de Frozen ha sido extraordinario y definitivamente ha inspirado a muchas más mujeres a asumir roles creativos y a ver formas de poner a las mujeres como personajes principales, como heroínas, de maneras que encuentro simplemente maravillosas. Pero creo que todo tiene que ver con lo orgánico que fue el proceso, porque si lo hubiéramos abordado con ese objetivo en mente, no habríamos creado personajes dimensionales y creíbles, con virtudes y defectos. Lo hicimos con la misma determinación con la que hacemos todo, pero ya han pasado 10 años de Frozen y ver toda la evolución y los cambios en las ideas de las personas ha sido realmente genial.

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Animation Studios. Foto: DISNEY ANIMATION STUDIOS

Ha habido muchas críticas por la diversidad en las películas de Disney. ¿Por qué nos resulta tan difícil entender que vivimos en un mundo diverso?

​

Personalmente, no creo que sea difícil para la gran mayoría de nosotros. Creo que en ciertos ambientes se utiliza esto como tema de conversación... y se hace en general por parte de personas que tienen determinados intereses..., pero que no es la gente que vemos todos los días en el mundo. Nosotros vivimos en este mundo hermoso y diverso. Nuestra comunidad es realmente maravillosa. Y por eso creo que el espíritu de quienes somos realmente es otro y que en realidad todos esos cuestionamientos están alejados de la verdad. Tal vez peco de ingenua, tal vez soy una idealista. Pero supongo que tengo que serlo para hacer estas películas (risas).

Si soy honesta, debo confesar que todavía lucho a veces, todavía me pongo nerviosa y todavía dudo de cada línea que he escrito. FACEBOOK

TWITTER

Una de las partes más difíciles de ser mujer es la constante duda sobre una misma... los personajes con los que usted trabaja tienen que superar esas dudas y tienen que superar sus miedos. ¿Es algo en lo que ha pensado?



¡Lo he pensado muchísimo! De hecho, yo no lo supero, aún lucho con el tema. Lo que ha sido sorprendente de poder hacer este trabajo es que realmente, en ciertas ocasiones, he logrado alejar las dudas sobre mi trabajo y comprometerme realmente con los personajes y las historias que quiero contar. Pero, si soy honesta, debo confesar que todavía lucho a veces, todavía me pongo nerviosa y todavía dudo de cada línea que he escrito. Pero creo que a veces se trata de no pensar tanto, sino de encontrar formas de atravesarlo y, más allá de todo, atreverte. Alguien me dijo una vez: “Sí, eres lo suficientemente buena, deja de pensar tanto y simplemente haz el trabajo”; y creo que es el mejor consejo que podemos darnos unos a otros.



(Lea además: Los 100 años de Disney, secretos del hombre que ‘lo inventó todo’)

¿Qué significa 'Wish' para usted?

​

Wish es, en gran medida, una carta de amor. Una carta de amor a lo que me dio Disney en mi infancia. Me dio esperanza. Me hizo sentir que las cosas eran posibles. Realmente es la celebración de los deseos que tenemos en nuestros corazones, las cosas que impulsan nuestras vidas, toda esa inspiración fantástica. Así que trabajar en Wish y ser parte de las celebraciones de los 100 años de Disney ha sido simplemente un sueño hecho realidad.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

@Uschilevy