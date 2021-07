Will Smith y Jay-Z : los exitosos negocios que tienen juntos

Una startup que ayuda a inquilinos a mejorar su vida crediticia hasta que puedan comprar una casa esta recaudando US$165 millones de un grupo de inversionistas que incluye a Sequoia Capital, Roc Nation de Jay-Z y Dreamers VC de Will

Smith.



Landis Technologies, fundada por Cyril Berdugo y Tom Petit, atiende a personas que quieren ser propietarias pero no tienen los fondos para comprar un inmueble. La empresa compra una casa y la alquila al cliente hasta que pueda calificar para una hipoteca.

El cliente puede comprarla de vuelta a un precio predeterminado hasta dos años después de la adquisición inicial.



El modelo es un nuevo giro en una estrategia de alquiler con opción de compra que ha sido empleada por otras empresas, incluidas Home Partners of America, adquirida recientemente por Blackstone Group Inc. por US $6.000 millones.



Como parte de su servicio, Landis brinda asesoría a los clientes sobre como administrar sus finanzas para mejorar su crédito y ahorrar la cantidad que necesitan para el pago inicial.



"La inclusión financiera es realmente importante para nosotros", dijo Berdugo. "Un aspecto de Landis del que estamos muy orgullosos de ser parte es la creación de riqueza para los estadounidenses de bajos ingresos".



Con sede en Nueva York, Landis, que opera en 11 estados, incluidos Alabama, Kentucky y Carolina del Sur, esta recaudando dinero en un momento en que los altos precios de las viviendas impiden que muchos estadounidenses tengan posibilidad de compra.



El cliente típico de la empresa es un comprador de vivienda por primera vez con un presupuesto de entre US$110.000 y US$400.000. Los US$165 millones, que incluyen deuda y capital, son suficientes para adquirir aproximadamente 1.000 viviendas en dicho rango.



Landis tiene como objetivo convertir aproximadamente el 80% de sus clientes inquilinos en compradores, una tasa que superaría con creces a las empresas tradicionales de alquiler con opción de compra en EE.UU. Landis fija alquileres equivalentes a los costos de mantenimiento de la vivienda.



También cobra una tarifa adicional sobre el valor de la propiedad en el momento de su compra inicial. Si un cliente no esta listo para comprar la casa después de dos anos, Landis puede ofrecerle mas tiempo o vender la propiedad. "Ganamos dinero cuando nuestro cliente compra la casa de vuelta", dijo Berdugo.



BLOOMBERG

