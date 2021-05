¿Quién es la primera mujer que dirigirá el diario 'Washington Post'?

Desde hacía varias semanas, los pasillos de The Washington Post eran un hervidero de rumores entre los periodistas y empleados sobre quién podía regir su destino informativo, tras el retiro del veterano Martin Baron, quien lo venía comandando desde 2013 hasta su jubilación, en febrero de este año.



No menos intenso fue el desfile de posibles candidatos para dirigir el prestigioso diario por las oficinas privadas de su dueño, Jeff Bezos, el fundador de Amazon y segundo hombre más rico del mundo, que se lo compró en 2013 por 250 millones de dólares a la influyente dinastía Graham.

Sally Buzbee tiene un historial excepcional de logros y una enorme experiencia en el liderazgo de una organización mundial de noticias FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, este martes se supo que la nueva editora ejecutiva es la experimentada periodista Sally Buzbee, de 55 años, quien desarrolló casi toda su carrera profesional en la agencia de noticias Associated Press (AP), de la cual era editora ejecutiva y vicepresidenta sénior. El anuncio lo hizo el editor y director ejecutivo del periódico, Fred Ryan, quien agregó que un grupo pequeño de candidatos fue entrevistado la semana pasada por el dueño del periódico. Sin embargo, el directivo guardó prudente silencio sobre quiénes fueron los otros nombres que aspiraban al cargo.



(Lea además: El gran test sobre el mejor periodismo de todos los tiempos)



“Sally Buzbee tiene un historial excepcional de logros y una enorme experiencia en el liderazgo de una organización mundial de noticias”, recalcó Ryan, en un comunicado. Y agregó: “En una búsqueda extensa, que incluyó a muchos de los mejores periodistas de Estados Unidos, Sally se destacó como la persona adecuada para liderar el Post –como también se le conoce a este diario– en el futuro”.



La llegada de Buzbee a este importante cargo hubiera podido ser un mero registro noticioso, como el de cualquier otro relevo en la cúpula de un medio influyente, de no ser por una coyuntura única: es la primera vez que una mujer liderará el contenido informativo de The Washington Post, en sus 144 años de existencia, desde su fundación en 1877.



“El Post tiene un legado periodístico muy rico y un personal estupendo”, dijo su nueva directora, desde su casa en Nueva York, poco después de enterarse de su designación. “Es emocionante unirse a esta organización en un momento de crecimiento e innovación”, agregó.



Bajo su mando estará una planta de redacción que pasó de 580 a más de 1.000 periodistas, desde que lo compró Bezos. Se trata de una clara estrategia de expansión, en un momento en que la industria está tratando de diversificar sus filas y le apuesta en el futuro más a las suscripciones digitales y menos a los ingresos por publicidad.



En un sesudo análisis de su edición de ayer, el periódico resaltó que “la experiencia de Buzbee en la supervisión de la recopilación de noticias internacionales la convirtió en una candidata atractiva a medida que The Post expande sus operaciones en el extranjero”. Esto incluye, explica el diario, planes para abrir centros de noticias en Londres y Seúl este año, que permitirán a su sala de redacción informar historias las 24 horas. También abrirá oficinas en Sídney y Bogotá, ampliando su total a 26 fuera de Estados Unidos.

Con los pies en el barro

Buscamos a alguien impregnado del valiente periodismo que es el sello distintivo de The Post FACEBOOK

TWITTER

Podría decirse que Buzbee ha llevado una vida inmersa en la noticia pura y dura. Después de graduarse de la Universidad de Kansas en 1988, comenzó su carrera como reportera de AP en Kansas. También fue reportera en Los Ángeles, San Diego y Washington. Dio el salto a la edición en 1996 como subdirectora de la oficina en la capital de EE.UU. A partir de 2004, fue editora regional de AP para Oriente Medio en El Cairo, supervisando la cobertura de la guerra de Irak. También tiene un MBA de la Universidad de Georgetown.



De 2010 a 2016, fue jefa de la oficina de AP en Washington y estuvo a cargo de su cobertura de las elecciones presidenciales de 2012 y 2016, así como del Congreso, la Casa Blanca y agencias federales.



(Le puede interesar: ELTIEMPO.COM, el sitio de noticias con más páginas vistas de Colombia)



Para los analistas, tanto la AP –con casi 2.800 periodistas– como el Post tienen entre sus objetivos producir cientos de artículos de noticias, historias destacadas y fotos todos los días, que se distribuyen a los medios de comunicación de todo el mundo. A esto se unen informes de audio y video que se transmiten por estaciones de radio y televisión.



Pero además, la nueva directora tiene una línea de pensamiento que se ajustaba perfectamente a lo que el Post buscaba, como lo complementó Fred Ryan en su mensaje, reseñado ayer por ese periódico.



“Buscamos a alguien impregnado del valiente periodismo que es el sello distintivo de The Post (…). Buscamos un líder audaz que pueda administrar nuestra dinámica sala de redacción y oficinas en todo el mundo. Buscamos cuidadosamente a alguien que comparta nuestros valores de diversidad e inclusión, y que esté comprometido a priorizarlos en nuestra cobertura de noticias, así como en nuestra contratación y promoción”, dijo el directivo. Buzbee se une a una línea histórica de directores de este periódico que incluye a Baron, Marcus Brauchli (2008-2012), Leonard Downie Jr. (1991-2008) y el fallecido y legendario Ben Bradlee (1968-1991), y por supuesto, el mito periodístico del ‘Watergate’ que desembocó en la salida de Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos.



Entre sus otros logros, la periodista suma también un Premio Pulitzer de reportajes internacionales en 2019 y fue finalista del Premio Pulitzer de reportajes nacionales de ese año.

Estoy increíblemente agradecida. También soy consciente del hecho de que nunca podemos descansar en el tema de la diversidad FACEBOOK

TWITTER

Al aceptar orgullosa este cargo, Buzbee agregó: “Estoy increíblemente agradecida. También soy consciente del hecho de que nunca podemos descansar en el tema de la diversidad. Mi sensación es que no importa cuánto avancemos, nunca es suficiente”.

Únete a tu enemigo



Para Rick Edmonds, analista de negocios de medios de Poynter Institute, uno de los organismos periodísticos más reputados que aboga por las buenas prácticas en Estados Unidos, Buzbee “tiene la experiencia para administrar una operación digital compleja durante tiempos turbulentos”.



Edmonds anota que la nueva directora del Post no solo ha demostrado ser muy hábil capoteando la compleja política de Washington, durante la era Trump, sino que, de alguna manera, era la directa rival del Post, desde AP. El analista enumera varios puntos a favor, que pudieron ser definitivos para llegar a este cargo. El dirigir la “oficina de AP en Washington durante siete años, a menudo es un trampolín hacia el puesto más alto allí”. A esto se suma su experiencia en el dominio de las noticias internacionales, uno de los claros objetivos de expansión que busca la compañía de Bezos.



“AP se inició en la transformación digital hace más de 15 años. Bajo la dirección de Buzbee como editora gerente adjunta, AP creó Nerve Center, un centro para coordinar noticias globales. En otras palabras, puede pasar sin problemas de una operación digital compleja a otra con múltiples iniciativas y expansiones al mismo tiempo”, dice Edmonds, al destacar también su conocimiento en la transmisión en video y audio.

El analista del Poynter, que tuvo una charla con la nueva líder del periódico de EE. UU., reveló detalles de su proceso de reclutamiento con Ryan y Bezos.



“Sentí que Fred llevó a cabo un proceso muy reflexivo y riguroso, y tuve una muy buena idea del compromiso del Post con el periodismo de calidad y sus ambiciones para el futuro. Me reuní con Jeff, lo encontré extremadamente atento y entendí muy bien su fuerte compromiso con el Post como independiente, lo cual creo que ha sido muy claro en su cobertura”, contó Buzbee.



Edmonds aprovechó para preguntarle a la nueva cabeza del periódico cómo ve el sensible desafío que representan hoy las redes sociales.



“Las redes sociales son innegablemente complicadas, y planeo pasar tiempo escuchando y aprendiendo, mientras pensamos en cómo navegamos este problema en el futuro. Queremos, por supuesto, fortalecer nuestra gente y personalidades para ayudar a conectar con nuestro público más joven y también queremos mantener nuestros estándares periodísticos en las redes sociales”, explicó Buzbee.

Un ‘Post’ fortalecido

Sin duda, el medio que recibe la nueva directora tiene un punto a favor, al contar con un dueño que, desde que lo adquirió, ha realizado grandes inversiones en tecnología, lo que le ha permitido hacer frente a la prolongada y continua recesión en el negocio de los periódicos, como lo destacan varios analistas.



Hoy, el Post, según anota en sus páginas, cuenta con tres millones de suscriptores digitales, el triple de su total en 2016, pero todavía está muy por detrás de su principal rival, The New York Times, y sus 7,5 millones.



(Además: Juan Esteban Constaín hace una mirada del periodismo durante la pandemia)



Este periódico sigue siendo uno de los sitios de noticias más leídos del mundo, con 88 millones de visitantes únicos en marzo, según la firma de seguimiento digital ComScore. “El éxito de sus operaciones digitales ha amortiguado una larga caída en la circulación impresa, que ahora se sitúa en unas 200.000 diarias y 300.000 los domingos, ambas meras fracciones de su pico”, anota ese medio.



Para los analistas, al Buzbee asumir este cargo, serán inevitables las comparaciones con su antecesor, quien llevó el periódico a ganar 10 premios Pulitzer. Este nuevo relevo en la cúpula del Post se une a una ola de cambios generacionales y estratégicos en la misma línea que tuvieron o están teniendo varios medios de comunicación estadounidenses como ABC News, CBS News, LA Times, Reuters, Wired, Vox y HuffPost.

Facebook Twitter Linkedin

Tom Hanks y Meryl Streep en una escena de la película. Tras el cristal, la redacción del diario ‘The Washington Post’. Foto: Cortesía UIP

Graham, una pionera del poder femenino

En 2017, Steven Spielberg lanzó su película The Post: los oscuros secretos del Pentágono, en la que la actriz Meryl Streep fue candidatizada a un Óscar justamente por su interpretación de Katharine Graham, quien asumió, en plena crisis, la presidencia de The Washington Post.



La película está basada en hechos reales y cuenta la historia de la filtración, en 1971, de los documentos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam y la lucha de The Washington Post y The New York Times por el derecho a publicarlos.



Katharine Graham (1917-2001) fue una de las primeras mujeres en ostentar un papel de liderazgo en una compañía estadounidense. En una charla con EL TIEMPO, cuando salió la película, Spielberg comentó: “Hay que entender que esta película no es solo sobre el poder de la prensa y cómo el público merece saber la verdad. Es una historia sobre el feminismo, lo difícil que era para una mujer ser la cabeza de una compañía en 1971, cuando te sentabas en una sala de juntas con personas que tenían que rendirte cuentas y todos los hombres te ignoraban y miraban al hombre sentado en la silla contigua. Es una de las razones por las que hice esta película, porque también se trata de la verdad de las mujeres, que no solo están luchando por encontrar su voz, sino que están siendo menospreciadas por hombres en posiciones de poder”.



Streep dijo que fue esa ironía lo que la motivó a estar en la película. “Lo interesante de este guion es que le tocó a una mujer mantener la línea de la libertad de prensa en un momento en que las mujeres estaban excluidas de cualquier tipo de papel de liderazgo en la prensa”, dijo.



Con información de Efe, AFP y Bloomberg

Otras noticias de interés: